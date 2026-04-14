アラヤ濱田が「AI・データ利活用研究会 第106回」に登壇。生成AIによるNeuro-aligned AIと社会シミュレーションをテーマに講演

株式会社アラヤ



株式会社アラヤ（本社：東京都千代田区、代表取締役：金井良太、以下アラヤ）は、2026年4月24日（金）に開催される「AI・データ利活用研究会 第106回」に、NeuroAI事業部 ペルソナチームリーダーの濱田太陽が登壇することをお知らせいたします。本講演では、「生成AIによるNeuro-aligned AIと社会シミュレーション」をテーマに、神経科学とAIの融合研究や、LLMを用いた社会シミュレーションの最新動向について議論します。

詳細：https://www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/activity/ai_data.php?id=108

詳細を見る :https://www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/activity/ai_data.php?id=108講演概要

近年、大規模言語モデル（LLM）をはじめとする生成AIの急速な発展は、人工知能研究と社会科学の双方に新たな可能性をもたらしています。本講演では、以下の2つの観点から最新の研究動向を議論します。

【Neuro-aligned AI】

神経科学的知見と整合するかたちでAIシステムを設計・評価するアプローチである「Neuro-aligned AI」について解説します。生成AIが示す言語処理・推論・意思決定の振る舞いと、ヒトの認知・神経メカニズムとの類似性や乖離を検討するための計算論的枠組みを紹介します。

【社会シミュレーション】

LLMを用いたエージェントベースモデルにより、従来の数理モデルでは困難であった自然言語による柔軟な意思決定や社会的相互作用の再現が可能となっています。こうしたマルチエージェントシミュレーションによる社会現象モデリングへの応用についても取り上げます。

参加方法

事前登録制です。下記URLよりZoomウェビナーへの参加登録をお願いいたします。登録後、参加に関する確認メールが届きます。

登録URL：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ov-rU2ZQQ7-hsmbuLDtehg



登壇者

濱田 太陽 Ph.D.

NeuroAI事業部 ペルソナチームリーダー

神経科学者（博士）

沖縄科学技術大学院大学(OIST)科学技術研究科博士課程修了。2022年より、Moonshot R&Dプログラム (目標9)「逆境の中でも前向きに生きられる社会の実現」(山田PMグループ)のPIとして前向き状態に関するモデル化に従事している。研究テーマは、好奇心の神経計算メカニズムの解明やLLMによるデジタルツイン、AIの神経科学。

開催概要

イベント名：AI・データ利活用研究会 第106回

テーマ：生成AIによるNeuro-aligned AIと社会シミュレーション

登壇者：濱田 太陽（株式会社アラヤ NeuroAI事業部 ペルソナチームリーダー）

開催日時：2026年4月24日（金） 講演 18:00～19:00 質疑 19:00～20:00

開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料

事前登録：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ov-rU2ZQQ7-hsmbuLDtehg

アラヤの会社概要

会社名：株式会社アラヤ

代表者：代表取締役 金井 良太

設 立：2013年12月

所在地：東京都千代田区神田佐久間町1-11 産報佐久間ビル6F

ＵＲＬ：https://www.araya.org/

事 業：ディープラーニング、エッジAI、自律AI、ニューロテック、研究受託他

お問い合わせ：https://www.araya.org/contact/