【猿田彦珈琲】JR渋谷駅新南改札横に「JR渋谷新南改札店」2箇所同時OPEN

猿田彦珈琲株式会社

猿田彦珈琲株式会社（本社：渋谷区／代表取締役：大塚朝之）が運営するスペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」は、JR渋谷駅新南改札口横にクイックなご利用から短時間の滞在まで対応する「猿田彦珈琲 渋谷新南改札 Short」と、座席でゆったりと過ごせる「猿田彦珈琲 渋谷新南改札 Tall」を2026年6月1日にオープンいたします。様々なシーンで渋谷駅をご利用のお客様に、猿田彦珈琲が厳選したスペシャルティコーヒーを、一杯ずつ心を込めてご提供いたします。

店名：猿田彦珈琲 JR渋谷新南改札 Short

営業時間 ：7:00～23:00

席数：7席

坪数：6.59坪（21.79平方メートル ）

店名：猿田彦珈琲 JR渋谷新南改札 Tall

営業時間 ：7:00～23:00（Lo.22:30）

席数45席

坪数：42.79坪（141.48平方メートル ） ※席数は変更する可能性があります

猿田彦珈琲とは

「たった一杯で幸せになるコーヒー屋」をコンセプトに掲げる東京・恵比寿発のスペシャルティコーヒー専門店。自分たちの目と鼻と経験と味覚で厳選した最高品質のスペシャルティコーヒー豆は、コーヒー農園と良好な関係を築きながら直接調達（ダイレクトトレード）しています。また、焙煎から抽出まで、お客様にお届けする一杯のコーヒーのために徹底的にこだわり、真心を込めて提供します。