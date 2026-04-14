第二回のグリーンチェック委員会を開催しました

日本リサイクルカーペット協会

日本リサイクルカーペット協会（所在地：東京都千代田区、会長：近藤 忠稚）は、2024年7月より開始したリサイクルカーペット認定制度において、認定基準の一つである「グリーンチェック」を2026年3月17日に実施しました。

■グリーンチェックについて

SDGsへの意識の高まりとともに、環境配慮を実態以上に見せかけるグリーンウォッシュが問題視されています。当協会では顧客が安心、信頼して環境対応商品の選択ができるよう、利害関係のない第三者の有識者による「グリーンチェック委員会」を協会内に設置し、定期的なチェックを実施しています。

この度当協会では、第二回グリーンチェック委員会を開催しました。グリーンチェックでは、リサイクルカーペット認定を取得した商品の生産量や素材分離した再生原料（PCR材）の使用量などのデータをもとに認定商品の適格性を評価します。グリーンチェックで適格性が評価された商品は継続して「リサイクルカーペット認定」商品に認定されます。

今回は、認定開始から2025年12月までに認定された全商品の評価を行いました。グリーンチェック委員会は、外部委員3名と当協会事務局1名の合計4名で構成しています。

〈認定商品〉※社名五十音順

・川島織物セルコン 52柄224アイテム

・サンゲツ 13柄66アイテム

・スミノエ インテリア プロダクツ 52柄399アイテム

・田島ルーフィング 7柄35アイテム



合計 124柄724アイテム

〈グリーンチェック委員会 外部委員〉 ※敬称略、五十音順

東京大学 特別教授／物質・材料研究機構フェロー 伊藤 耕三

有限責任監査法人トーマツ パートナー 公認会計士 豊泉 匡範

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 パートナー 弁護士 吉井 一浩

〈グリーンチェック対象期間〉

グリーンチェック対象期間：2024年7月～2025年12月末までの認定商品

■日本リサイクルカーペット協会について

名称 ：日本リサイクルカーペット協会 (Japan Recycle Carpet Association)

所在地：東京都千代田区丸の内三丁目 4 番 1 号

会長 ：近藤 忠稚

URL ： https://recycle-carpet.jp/

活動内容：カーペットリサイクルの促進を目的として、2023 年 11 月 1 日の「カーペットの日」に設立。タイルカーペットリサイクルは約 20 年前から行われ、これまでに約 6,000 千万平方メートル （30 万トン）をこの協会に属する会員企業により循環利用しています。

現在では日本のタイルカーペット市場の約 20％に相当する年間約 500 万平方メートル が水平循環利用されています。この取り組みを実現してきたのは、１.使う人 ２.回収する人 ３.再生する人 ４.作る人 が協力することで実現した仕組みであり、その４者が業界の垣根を越えて一堂に会する組織として設立しました。