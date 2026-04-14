Spiral Innovation Partners、100億円規模のCVCファンド「森ビルイノベーションファンド投資事業有限責任組合」を共同組成

Spiral Capital株式会社

Spiral Innovation Partners株式会社（Spiral Capital株式会社〔本社：東京都港区、ジェネラルパートナー兼CEO 奥野 友和〕の子会社、以下「SIP」）は、傘下のSpiral Innovation Partners LLPを通じて、森ビル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 辻 慎吾、以下「森ビル」）と共同で、100億円規模のCVCファンド「森ビルイノベーションファンド投資事業有限責任組合」（以下「森ビルイノベーションファンド」）を組成しました。

本ファンドはSIPが運営する8つ目のCVCファンドであり、これによりSpiral Capitalグループの累計運用額（AUM）は930億円に達しました。

本ファンドは、スタートアップ企業への投資および共創を通じて、都市の進化を支えるイノベーションエコシステムの構築を推進してまいります。

■ 設立の背景と目的

SIPは、CVCファンドを通じて大企業とスタートアップの共創を支援し、業界構造の変革と新事業創出を推進してきました。

森ビルはこれまで、「都市を創り、都市を育む」という理念のもと、都市におけるイノベーション創出を支える基盤を構築してきました。

今後、こうした取り組みをさらに加速させるためには、「場」と「仕掛け」に加え、社会課題の解決や産業構造の転換に挑むスタートアップに資金提供を通じた関与を強化し、スタートアップとの中長期的な関係構築を進めていくことが重要です。

森ビルイノベーションファンドは、森ビルがこれまで培ってきた都市アセットおよびイノベーション基盤と、SIPの投資・共創支援の知見を掛け合わせることで、出資と共創を一体的に推進し、都市の進化を支えるイノベーションエコシステムの構築を加速することを目的として設立されたものです。

■ 投資方針と重点領域

森ビルイノベーションファンドは、単なる成長性のみならず、都市の進化を支えるイノベーションエコシステムの構築に資する国内外のスタートアップ企業を投資対象とします。

具体的には、以下のテーマを中心に、幅広い業種・ステージのスタートアップへの投資および共創を行ってまいります。

■ 都市の進化を支える共創基盤

- 都市の基盤・産業の進化スマートビル、エネルギー最適化、防災・レジリエンス、モビリティ、都市OS、AI、半導体、宇宙、ロボティクス、サイバーセキュリティ など- 都市における新たな価値・体験の創出エンターテインメント、観光、食・工芸、ラグジュアリー、コミュニティ、メディア など- 都市の知・共創・グローバルとの接続大企業連携、産業横断プラットフォーム、研究成果の事業化、教育、起業家育成、海外展開、越境共創 など

森ビルイノベーションファンドの特徴は、資金提供にとどまらず、森ビルが保有する都市そのものとイノベーション基盤を活用し、投資先企業の成長と社会実装を一体的に推進できる点にあります。

六本木ヒルズ、麻布台ヒルズ、虎ノ門ヒルズなどの「街」そのものを、先端技術や新しいサービスを実装する場として活用するとともに、ARCH Toranomon Hills、CIC Tokyo、Tokyo Venture Capital Hub、TOKYO NODEなどの基盤と連動することで、共創相手、導入先、発信の場、成長機会を提供します。

さらに、Japan Innovation Campusなどのグローバルネットワークを活用し、日本と海外の先端技術や起業家、投資家、研究機関を結びつけることで、日本発スタートアップの海外展開支援および海外技術の都市への実装を推進します。

また、本ファンドでは、Business×Technology×Cultureを横断した新たな価値創出にも取り組み、都市を新たな産業や体験、文化が生まれる舞台として進化させていきます。

■ コメント

Spiral Innovation Partners株式会社 ジェネラルパートナー 岡 洋

「100年先の東京を見据えたとき、求められるのは単なる都市機能の高度化ではなく、新たな産業が継続的に生まれるエコシステムの構築だと考えています。その実現に向けては、資金を通じてスタートアップとリスクを共有しながら向き合うことが不可欠です。本ファンドを通じ、都市の進化を支えるエコシステムの形成に取り組むとともに、次世代の産業創出にも貢献してまいります。」

■ ファンド概要

■ Spiral Innovation Partners（SIP）について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53301/table/12_1_d698f36d56dc00c564f167258ece5850.jpg?v=202604140351 ]

Spiral Innovation Partners株式会社は、独立系VCであるSpiral Capital株式会社の子会社として、CVCの運営およびオープンイノベーション支援を行っています。これまでに物流、住宅、保険、金融、電鉄など多様な産業において、大企業とスタートアップの共創を推進してきました。

今回の森ビルイノベーションファンドは、SIPとして8つ目のCVCファンドであり、都市を基盤とした多様なプレイヤーとの共創を通じて、新たな価値創出を推進してまいります。

- Spiral Capitalグループ公式サイト：https://spiral-cap.com/