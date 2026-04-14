名古屋から新規事業創出を加速！事業創造カンパニー01Booster、INNOVATOR′S GARAGEと連携し新規事業創出プログラムを開始

株式会社ゼロワンブースター

事業創造カンパニーの株式会社ゼロワンブースター（本社：東京都千代田区、代表取締役：合田ジョージ、以下「01Booster」）は、中部圏のイノベーション創出拠点「INNOVATOR'S GARAGE」と連携し、2026年4月より新規事業創出を目的とした年間プログラムの提供を開始いたします。

本取り組みでは、01Boosterがこれまで大企業・自治体・スタートアップなどに対して提供してきた新規事業創出支援の知見をもとに、名古屋地域における新規事業創出の促進および企業間連携の強化を目的としたプログラムを実施します。なお、本取り組みの一部については、01Boosterが受託し、プログラムの企画・運営を担います。

対象は、名古屋を中心とした企業の新規事業担当者、経営企画部門、研究開発部門など、新規事業創出に関わる方を想定しています。

本取り組みでは、以下の3つのプログラムを展開予定です。

■Innovators Dojo

市場戦略の設定や事業テーマの検討から、ビジネスモデル構築までを段階的に進める実践型プログラムです。

2026年度は上期・下期の複数クールで実施し、新規事業創出に向けた具体的なアウトプットの創出を目指します。

■Innovators Workshop

少人数制の有料ワークショップとして、年間4回実施予定。企業の実務に直結する新規事業検討を行い、実践的な事業開発を支援します。

■Innovators Academia

無料の勉強会・セミナーとして年間8回実施予定。幅広い企業・人材の参加を促進するとともに、新規事業創出コミュニティの形成を目指します。

本取り組みを通じて、名古屋地域における新規事業創出の活性化および企業間の共創を促進し、地域から新たな事業創出を加速してまいります。

INNOVATOR'S GARAGE コメント

INNOVATOR'S GARAGEでは、中部圏におけるイノベーション創出拠点として、これまで企業・スタートアップ・大学など多様なプレイヤーの交流や共創を促進してきました。今後はその取り組みを発展させ、事業会社が新規事業に本格的に取り組むための実践的なプログラム提供を強化していきます。今回、01Boosterと連携することで、構想段階にとどまらない事業化を見据えたアウトプット創出を支援し、名古屋・中部圏の企業の挑戦を後押ししていきたいと考えています。

株式会社ゼロワンブースター コメント

名古屋・中部圏は、製造業をはじめとした強固な産業基盤と高い技術力を持ち、新たな事業創出のポテンシャルが非常に高い地域だと考えています。一方で、技術やアセットを持ちながらも、事業化に至る機会や仕組みが不足しているケースも少なくありません。

INNOVATOR'S GARAGEと連携し、名古屋地域において新規事業創出の実践機会を提供することで、地域のポテンシャルを具体的な事業として形にし、新たな価値創出を支援してまいります。

株式会社ゼロワンブースター 代表取締役 合田ジョージ

INNOVATOR'S GARAGEについて

INNOVATOR'S GARAGEは、中部圏のイノベーション創出を目的とした拠点です。企業・スタートアップ・大学など多様なプレイヤーが集い、新規事業創出や共創を促進する活動を行っています。

株式会社ゼロワンブースターについて

株式会社ゼロワンブースターは、「事業創造の力で世界を変える」をミッションに掲げる事業創造カンパニーです。大企業・自治体・スタートアップなどを対象に、新規事業創出支援、オープンイノベーション支援、人材育成などを行っています。