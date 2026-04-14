QGIS向けクラウドサービス「Kumoy」を正式リリース

株式会社MIERUNE

位置情報技術を活用したシステム開発や、コンサルティングなどを提供する株式会社MIERUNE（本社：北海道札幌市、代表取締役：桐本 靖規、以下 「MIERUNE」）は、QGISとWebのシームレスな連携を実現した、QGIS向けクラウドサービス「Kumoy（くもい）」を正式リリースいたしました。

Kumoyでは、QGISで作成した地図やデータを直接クラウドにアップロードし、プロジェクトやデータの一元管理が可能となります。本リリースにより、組織管理機能をご利用いただける「チームプラン」の提供を開始するほか、ご利用のプランに追加して利用するストレージの購入も可能となります。

QGIS向けクラウドサービス「Kumoy」のコンセプト画像

Kumoyの詳細はパブリックベータ版公開時のプレスリリースをご覧ください

QGIS向けクラウドサービス「Kumoy」をリリース - PR TIMES(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000101350.html)

パブリックベータ版は大きな話題に

2026年2月に提供を開始したパブリックベータ版では、今後も基本無料でご利用いただける「コミュニティプラン」と同等の機能を提供し、多くの皆様にお試しいただきました。

Kumoyで作成した地図が、今日までに200件以上一般公開されるなど、新しい地図公開の手段として一定の評価をいただきました。

X上では"作成した主題図をシームレスに閲覧可能"という点が評価され、パブリックベータ版公開以降、ユーザーから数百件の関連投稿が発信されています。

「チームプラン」提供開始

本日から提供を開始する「チームプラン」では、組織管理機能をご利用いただけるほか、ストレージの制限が大幅に緩和されます。

組織管理が可能となり、プロジェクトごとに閲覧・編集できるユーザーを管理することが可能となります。また、利用組織内に限らず、Kumoyの組織にユーザーを招待することで、URLを一般公開せずに組織内でWeb上での地図共有が可能となります。

50人までの組織では同一金額でご利用いただけますので、ユーザーごとにシートを購入するといった手間もありません。

価格・機能の詳細 :https://www.kumoy.io/#pricing

（参考）機能の対応表

Kumoy プラン別の対応機能表

※これらの制限を超える利用・SSOなど追加機能が必要な場合は、エンタープライズプランのご用意ございます。弊社までお気軽にお問い合わせください

追加ストレージを発売開始

コミュニティプランについても正式リリースとなり、ストレージの追加購入が可能となります。

基本料金はかからず、ストレージは30SU以上、10SU単位で、毎月必要なサイズ数を変更してご利用いただけます。

また、コミュニティプランにおいても、SUをご購入いただくと各種制限が緩和されます。

価格・機能の詳細 :https://www.kumoy.io/#pricing

SUとは？

Kumoyでは、契約プランに応じてストレージ容量（SU：Storage Unit）や各種データの制限が設定されており、組織単位で適用されます。 ストレージユニット（SU）は、Kumoyでデータの保存容量を表す単位です。アップロードしたベクターや作成したベクターがこの容量を消費します。

例えば、国土数値情報の行政区域（全国）をKumoyにアップロードすると、およそ27SU消費します。

今後の機能公開について

現在、「ラスタ画像・SVG塗りつぶしへの対応」「Web上での地物編集」の2つの機能について、リリースに向けた準備を進めております。

また今後、ラスターデータの対応やAPI連携など、新たなデータ形式や保存手段を用いた機能の強化、Web上での属性テーブル表示や対応スタイルの順次追加などのWebで閲覧される方向けの機能強化も予定しています。

Kumoyは、QGISユーザーがより快適にQGISを利用するためのクラウドサービスを目指し、引き続きサービスを向上してまいります。

■お問い合わせ

株式会社MIERUNE

Kumoy お問い合わせフォーム(https://welcome.mierune.co.jp/kumoy-inquiry)

■会社概要

社名：株式会社MIERUNE（MIERUNE Inc.）

本社所在地：〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西8丁目1-8 F-60（エフロクマル）3F

代表取締役：桐本 靖規

設立：2016年6月

事業内容

・ITや地理空間情報を活用した業務改善・開発のコンサルティング

・ITや地理空間情報に関する研修・講演会の企画運営

・Webサイト・Webサービス・ソフトウェアの企画・研究・開発

・データベースの企画構築解析支援やコンサルティング