GWはメッツァへ！無料で遊べるコンテンツも盛りだくさん！KAWAIIをテーマにしたワークショップやグリーティング、キッズパークが期間限定で登場

株式会社ムーミン物語

株式会社ムーミン物語（代表取締役社長：望月潔）が運営する北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」では、ゴールデンウィーク特別企画として、現代美術館「HYPER MUSEUM HANNO」（館長：後藤繁雄）で開催中の増田セバスチャン「KAWAIITOPIA -GO TO HEAVEN（HELL）-」（カワイイトピア ゴー トゥ ヘヴン（ヘル））にあわせた特別ワークショップ、コスチュームキャラクターとのグリーティングを開催します。

さらに湖を臨む開放的な芝生広場では、お子さまを対象とした屋外遊び場「キッズパーク」が登場。隣接するムーミンの物語の世界を体験できるテーマパーク「ムーミンバレーパーク」とともに、アート鑑賞と屋外レジャーが交差する、ご家族そろって楽しめる休日をお届けします。

【開催概要】ハイパーミュージアム飯能：「KAWAII ゴールデンウィーク」

GWの二日間限定で、アクセサリーコーナー、ぬりえコーナーがミュージアム前の広場に登場！原宿やSNSで大人気のカワイイファッション「デコラ*」のアクセサリー体験や、アーティスト・増田セバスチャンの作品のぬりえを誰でも楽しむことができます。

入場無料の2階ロビーのKAWAIIエリアでは、カラフルなKAWAIIクマちゃんのコスチュームキャラクターとのグリーティング、写真や動画を撮ることができるフォトブースも展開。KAWAIIファッションやお土産が揃うポップアップショップ「KAWAII WORLD SHOP」では、お気に入りのデザインを選んで自分好みのチャームを作るコーナーもあり、カワイイを存分に楽しむことができます。

開催日：2026年5月2日（土）3日（日）

時間：10:00～16:30（最終受付 16:00）

詳細：https://metsa-hanno.com/event/44612/

▶かわいく盛ろう！KAWAIIデコラ アクセサリー体験

カワイイをテーマにした展覧会を記念して、原宿で大人気のショップ「6%DOKIDOKI（ロクパーセントドキドキ）」のアクセサリー体験コーナーが臨時出店！ブースでは、原宿の店舗でも人気のデコラアクセサリーや小物を販売。原宿ファッションのスタッフが登場し、あなたの変身のお手伝いをします！アクセサリー購入の方は、スタッフと写真撮影もできます。KAWAIIを身につけて、一緒に写真を撮ろう！

場所：メッツァアウキオ

*デコラとは：デコラティブ（装飾的）の略で、1990年代に原宿で生まれたファッション。主に前髪をヘアピンで留め、ネックレスや指輪などの重ね付けや、ぬいぐるみの小物を身につけるスタイル。Y2K（2000年代初頭）ファッション流行に伴い世界的に再注目中。

▶増田セバスチャン作品のぬりえ体験プログラム「PAINT IT COLORFUL.」

館内にも展示されている「Colorful Rebellion -More is More-」や作品の中に登場するぬいぐるみたちなど、小さなお子さまから大人まで楽しめるデザイン。増田セバスチャンセレクトのスペシャルエディション色えんぴつセット「20/500COLORED PENCILS」のビビットな色味を含む色えんぴつを使って、自分のカワイイを創造しましょう。

場所：メッツァアウキオ

▶KAWAIIクマちゃんグリーティング

増田セバスチャンにとって普遍的なKAWAIIのモチーフでもある「クマのぬいぐるみ」。作品世界からそのまま物語を飛び出してきたかのように、動く大きなクマちゃんがロビーでみなさんをお出迎えします。いつ会えるかは当日のお楽しみ。

場所：ハイパーミュージアム飯能 ロビー（無料エリア）

▶増田セバスチャンのアートフォトブース

増田セバスチャンのアート壁紙の前で、展覧会オリジナルフレームを選んで写真を撮れる無料フォトブース。KAWAIIクマちゃんがいるときは、一緒に写真撮影が可能。明るいリングライト付きの撮影システムで、スタジオさながらの写真を撮ることができます。撮影したデータは、二次元コードで記念に持ち帰ることができます。

場所：ハイパーミュージアム飯能 ロビー（無料エリア）

▶KAWAII WORLD SHOP

原宿で人気の増田セバスチャンのKAWAIIグッズ、限定グッズ＆先行グッズの特別ポップアップショップ。様々なカワイイチャームを組み合わせて作る、自分だけのオリジナルチャームも人気。

場所：ハイパーミュージアム飯能 ロビー（無料エリア）

【～4月26日（日）まで好評販売中！】特別運行・西武鉄道「想像の、ナナメ上へ。」×増田セバスチャン×ハイパーミュージ アム飯能、「KAWAIIトレイン」で「KAWAIITOPIA」へ！

増田セバスチャンとともに、池袋から飯能までを繋ぐ「KAWAII トレイン」に乗ってKAWAIIのユートピア「KAWAIITOPIA」を目指しましょう。

建築家・妹島和世がデザインしたラビューの「大きな窓」と「黄色い座席」を舞台に、増田セバスチャンプロデュースの京都発未来行きのレストラン「FUTURE TRAIN」の添乗員・Pink Bird（ピンクバード）も登場。KAWAIIをテーマに増田セバスチャンがセレクトしたBGMが流れる車内と、「イマジネーションカード」特別バージョンの体験、北欧直輸入のKAWAIIドリンク＆スナックを楽しむ北欧の文化「FIKA」（フィーカ）体験で気持ちを昂めながら、飯能そして「KAWAIITOPIA」へと向かいます。ミュージアムに到着後は、増田セバスチャンと館長・後藤繁雄に よるアーティストツアーを開催！

詳細：https://metsa-hanno.com/event/44085/

【ハイパーミュージアム飯能 開館1周年展】増田セバスチャン「KAWAIITOPIA -GO TO HEAVEN（HELL）-」

日本発のポップカルチャー「KAWAII（カワイイ）」の第一人者であり世界中にファンを持つアーティスト・増田セバスチャンによる5年ぶりの大規模展であり、原宿の拠点「6%DOKIDOKI」オープンから30周年となる特別なタイミングでの開催。

宮沢湖に浮かぶピンク色のKAWAIIの聖地「KAWAII-CORE ISLAND」や、入口に巨大タワー「Polychromatic Skin -Gender Tower-」が登場し、館内では増田セバス チャンの原体験を辿る「7つのKAWAII 地獄巡り」―葛藤の先でKAWAIIの核心に遭遇する没入体験のほか、KAWAIIグッズが揃う限定ポップアップショップや撮影ブースも併設した、ハイパーミュージアム飯能1周年記念展。

開催期間：～2026年8月30日（日）

開館時間：10:00～17:00（入館は閉館の30分前まで）

価格：＜前売＞ おとな 1,000円、こども（4歳～高校生）500円（税込）

＜当日＞ おとな 1,200円、こども（4歳～高校生）700円（税込）

詳細：https://metsa-hanno.com/hypermuseumhanno/

＜増田セバスチャン プロフィール＞

1970年生まれ。ニューヨーク在住。1995年から東京・原宿に拠点を持ち、一貫した独特な色彩感覚からアート、ファッション、エンターテインメントの垣根を越えて作品を制作。きゃりーぱみゅぱみゅ「PONPONPON」MV美術、KAWAII MONSTER CAFEプロデュースなど、世界にKawaii文化が知られるきっかけを作った。世の中に存在する全ての事象をマテリアルとして創造しつづける。2017年度文化庁文化交流使/2018年度ニューヨーク大学客員研究員/2019年Newsweek Japan世界が尊敬する日本人100人。https://sebastianmasuda.com/

ゴールデンウィークはご家族一緒にメッツァ（メッツァビレッジ・ムーミンバレーパーク）へ！

▶メッツァビレッジ：入場無料の屋外遊び場「キッズパーク」

湖を臨む芝生広場では「楽しく身体をつかって遊ぶ」をコンセプトにした遊び場がオープン。ボールプールテントや芝そりなど、のんびりと身体を動かしてリフレッシュ！

開催日：～2026年5月17日（日）

時間：10:00～17:00

場所：ノルディックスクエア

※雨天中止

※利用年齢は10歳まで（小学生以下のお子さまは、保護者の方の付き添いをお願いいたします）

▶ムーミンバレーパーク：『ムーミン谷の彗星』をテーマにしたアンブレラスカイとライトアップ「ムーミン谷とアンブレラ2026」

2026年の「ムーミン谷とアンブレラ」のデザインコンセプトは『ムーミン谷の彗星』。本作は『ムーミン』小説の第2作目で、“We are braver together.” というメッセージのもと、彗星がムーミン谷にやって来るといううわさを聞いたムーミントロールが仲間たちと出会い、さまざまな困難を乗り越えて天文台を目指すというストーリー。

彗星という危機を仲間とともに乗り越えた喜び、ムーミン谷の美しさ、華やかさを、彩り豊かなアンブレラスカイと、カラフルなアンブレラの中に登場するムーミン谷の仲間たちのキャラクターパネルのバルーンで演出しました。

開催日：2026年4月11日（土）～

詳細：https://metsa-hanno.com/lp/umbrella2026

ゴールデンウィーク期間には、夜のムーミン谷を彩る「ムーミン谷の湖上花火大会～春～」を毎晩開催。

開催日：2026年4月29日（水・祝）～5月10日（日）

時間：19:00～ 約5分間

※少雨決行、強風荒天中止。

※中止情報についてはメッツァ公式サイト、公式SNSで告知。

詳細：https://metsa-hanno.com/event/42944/

<メッツァビレッジについて>

フィンランド語で「森」を意味する「メッツァ」は、豊かな自然に包まれた湖畔の北欧ライフスタイル体験施設。100種類を超える北欧ブランドの取り扱いがある輸入雑貨を中心としたマーケットホール、レストラン・カフェ、季節ごとのワークショップやイベントも開催しています。湖でのフローティングが楽しめるボートアクティビティ、車中泊が可能なRVパークなど「自然」を身近に感じることができます。

＜ムーミンバレーパークについて＞

ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。

＜ムーミン物語について＞

株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月潔）は2013年11月にムーミンの物語を主題としたテー マパーク事業を行うことを目的に設立されました。このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。

また隣接する北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」も運営しています。

https://www.moomin-monogatari.co.jp/

＜公式サイト・公式SNS＞

「メッツァ（メッツァビレッジ・ムーミンバレーパーク）」公式サイト：https://metsa-hanno.com/

「メッツァビレッジ」公式X：https://x.com/Metsa_Official

「ムーミンバレーパーク」公式X：https://x.com/metsamvp_info

「メッツァビレッジ」公式Instagram：https://www.instagram.com/metsavillage/

「ムーミンバレーパーク」公式Instagram：https://www.instagram.com/moominvalleypark/