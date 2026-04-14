トレンドの”じゃら付け”に、本物の花の彩りを。日比谷花壇、生花をウェアラブルに楽しむ新商品「pokehana（ポケハナ）」を4月15日(水)よりFlags(新宿フラッグス)ポップアップで先行発売。

株式会社日比谷花壇

株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島浩彰）のグループ会社である株式会社フレネットHIBIYA（本社：東京都港区、代表取締役社長：緒方優夫、以下「フレネットHIBIYA」）は、生花をキーホルダーやチャームのようにバッグや衣服に装着して持ち歩ける新商品「pokehana（ポケハナ）」を、2026年4月15日（水）よりFlags（新宿フラッグス）で開催するPOP UP SHOPにて先行発売いたします。独自のパッケージにより、水やり不要で生花の鮮やかな色彩を、アクセサリーのように日常のコーディネートへ取り入れる、新しい花体験を提案します。

≪企画背景≫

「pokehana」誕生の原点は、これまで飾って楽しむことが中心だった生花の楽しみ方を、もっと手軽に、私たちの日常生活のより身近なものへと変えたいという想いにあります。日頃から「花をより手軽に身に着けて楽しむことはできないか」と模索していた企画担当者が、ドライフラワーをあしらったチャームにインスピレーションを受け、生花での実現に挑んだことがきっかけです。この生花を身にまとうという着想が、昨今のZ世代を中心に流行している、お気に入りのチャームをバッグなどに“じゃらじゃら”と付けて個性を表現する「ジャラ活」というトレンドと合致し、バッグや持ち物へカラフルにお花を添える、新しいファッションアイコンとしての「pokehana」が誕生しました。使用する花には、多色展開で多くの世代から人気のガーベラを採用。ジップバッグという平面的なパッケージに収まりやすく、かつ日持ちがしやすいという実用面も考慮し、トレンド感と生花の魅力を両立させています。

≪商品内容≫

◆商品概要

商品名：pokehana (ポケハナ)

価格：1,100円(税込)

生花：ガーベラ

資材：カラビナ付きストラップ、透明ジップバッグ、メッセージカード

商品サイズ：幅約98mm×高さ約148mm

展開ラインナップ：花色・カラビナ付きストラップはアソート展開

≪ターゲット・利用シーン≫

≪販売概要≫

◆特徴- 生花のガーベラを使用：ポップで明るいイメージが人気のガーベラを採用しました。「希望」という花言葉を持ち、自分を前向きにさせてくれるだけでなく、ギフトにも最適です。パッケージの形状にフィットする平面的なフォルム、比較的日持ちしやすい花であること、そして多彩なカラーバリエーションを持つことから、本商品に最も適した花として選定しました。- 透明ジップバッグ：独自の技術により、水やりなしで生花を長持ちさせ、美しさを守りながら魅せるパッケージです。※メーカー特許出願中。- カラビナ付きストラップ：バッグや衣服、スマホなどに簡単に装着できるカラビナ付きストラップが付属しています。花色やその日の気分に合わせてカラビナ付きストラップとの色の組み合わせを自由に楽しめるのも、pokehanaならではの楽しみ方のひとつです。- メッセージカード：ジップバッグのサイドにメッセージカードを挿入できるポケットが付いています。今回の先行販売では、感謝の気持ちをダイレクトに伝えるTHANK YOUカードをセットにして展開します。- Z世代のファッションに：自分の好みに合わせてカスタマイズするのが好きで、新しいトレンドに敏感な層。SNSに親しみ、写真映えするものを好む方に、バッグやスマホなどにつけて、ファッションの一部として楽しんでいただきたいと考えています。- 多忙な大人の癒やしに：日々の生活に癒しは欲しいが、植物の水やりは負担に感じている方に。水やり不要で楽しめるため、ストレスなく植物の癒し効果を得ることができます。- スマートなプチギフトに： 気を使いすぎない価格帯とサイズ感で、日常の「ありがとう」を心理的負担なく気軽に伝えるツールとして役立ちます。

場所：日比谷花壇 POP UP SHOP in Flags(新宿フラッグス)

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-1 1階 メインエントランス前

販売期間：2026年4月15日（水）～5月17日（日）

営業時間：12:00～19:00

≪今後の展望≫

「pokehana」は、今回のFlags(新宿フラッグス)での先行発売を皮切りに、お客様の声に寄り添いながらさらなる進化を続けてまいります。今後は、季節やシーンに合わせた生花のラインナップ拡充や、多様なご要望に対応できるサイズ展開の検討を予定しております。また、個人向けのアイテムに留まらず、法人向けの展開も視野に入れております。企業ロゴやイベントロゴを配したオリジナルカードの制作、コーポレートカラーに合わせたカラビナの色指定など、独自のカスタマイズにも対応可能です。イベントのウェルカムギフトやノベルティとして、これまでにない記憶に残るサプライズ体験を提供し、ビジネスシーンにおける新しいコミュニケーションツールとしての普及も視野に入れております。

株式会社フレネットHIBIYAについて

株式会社フレネットHIBIYAは、日比谷花壇グループの一員として、仲卸事業、提携卸、製品卸と加工受託事業を展開しています。全国の生産者と花店を繋ぎ、新鮮で高品質な花々を迅速かつ効率的に供給することで、豊かな花のある暮らしをサポート。独自の物流ネットワークと長年の経験を活かし、多様なニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供し、花を通じた感動体験の創造に貢献しています。

https://www.frenet-hibiya.co.jp/

株式会社日比谷花壇

1872年創業、1950年に東京・日比谷公園本店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国約190拠点で展開。ウエディング装花、店舗及びオンラインショップでの個人/法人向けフラワーギフト・カジュアルフラワーの販売、お葬式サービス、緑を通じた暮らしの景観プロデュース、フラワーグラフィックサービス、地域のまちづくり事業等を行っています。今後も花や緑の販売、装飾にとどまらず、暮らしの明日を彩り、豊かなものへと変えていく提案を続けていきます。



企業サイト：https://hibiya.co.jp/

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日比谷花壇オンラインショップ：https://www.hibiyakadan.com