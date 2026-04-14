東京メトロ×QuizKnock 「東京メトロ謎解きガイドブック 宝石をたどる路線図」を開催します！

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、クイズ王・伊沢拓司氏率いる知識集団「QuizKnock」を運営する株式会社baton（本社：東京都品川区、代表取締役：衣川 洋佑）と共催で、「東京メトロ謎解きガイドブック 宝石をたどる路線図」を２０２６年４月２７日（月）から２０２６年７月３１日（金）まで開催いたします。

「東京メトロ謎解きガイドブック 宝石をたどる路線図」は、東京メトロ沿線の駅や街に隠された様々な謎解きに挑戦しながら、ゴールを目指す周遊型街歩きゲームです。ゲーム中には行き先を自由に選べる場面もあり、自分だけのコースを組み立てながら謎解きを楽しめます。バラエティ豊かな謎解きの数々をあなたのひらめきで解き明かそう！

東京メトロでは、東京の都市内観光「City Tourism」を通じて、沿線地域のにぎわい創出に貢献してまいります。

東京メトロ×ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ 「東京メトロ謎解きガイドブック 宝石をたどる路線図」詳細

１ 開催期間

２０２６年４月２７日（月）から２０２６年７月３１日（金）まで

２ 参加方法

（１）販売店舗にて謎解きキットを購入します。

（２）好きな駅から謎解きをスタートします。

（３）解答をゲームサイトに入力します。

（４）次に行くべき駅（スポット）を選んで謎を解くことを繰り返して東京中を巡ります。

（５）最後の謎を解き明かしたらゲームクリアです！

３ 必要なもの

・インターネットに接続可能なスマートフォンが必要です。

・スマートフォンのバッテリーには余裕を持ってご参加ください。

・通信費はお客様負担となります。

４ 販売期間

（１）事前販売：４月２５日（土）を予定（ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＳＨＩＢＵＹＡ店）

（２）通常販売：４月２７日（月）から７月３１日（金）まで

５ 販売価格

２，５００円(税込)

※東京メトロ２４時間券はついておりません。別途、交通費が必要となります。

６ 販売店舗・販売時間

（１）ＨＭＶ（HMV&BOOKS SHIBUYA店、HMV&BOOKS SPOT SHINJUKU店、HMVエソラ池袋店、

HMVららぽーと豊洲店）

（２）ほんたすためいけ（溜池山王メトロピア店）

（３）文喫（六本木）

（４）大垣書店（麻布台ヒルズ店）

※販売時間は、販売店舗の営業時間に準じます。各店舗の休業日は販売しておりません。

７ 払い戻し

購入後の払い戻しはできません。

８ お問い合わせ先

（１）東京メトロへのお問い合わせ

東京メトロお客様センター https://www.tokyometro.jp/support/index.html

（２）謎に関するお問い合わせ

株式会社baton nazoguidebook@baton8.com

９ 注意事項

・歩きながらの謎解きやスマートフォンの操作は危険ですのでおやめください。

・謎解きイベント参加中、ホームや駅構内を歩行の際は安全に十分お気を付けください。

・一般のお客様のご迷惑になるような場所での謎解きはご遠慮ください。

・駅社員や乗務員は、謎のヒントや答えを持っておりません。

・謎の問題、解答、配布物をブログやＳＮＳなど、インターネットで公開することや、譲渡・転売する

ことは固くお断りいたします。

・一部の謎スポットは、施設の営業時間（日中の時間帯）に準じます。

＜参考＞

●QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。

YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。

（2026年4月時点）

●株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。