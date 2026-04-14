【リーガロイヤルホテル広島】苺がテーマのスイーツビュッフェ第3弾。サッカー世界大会開催国の料理も登場『世界の味わいビュッフェ』を開催

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町 / 総支配人 室敏幸）は、1階「ダイニング ルオーレ」にて苺スイーツとサッカー世界大会の開催期間に合わせて開催国をイメージした料理が楽しめる『世界の味わいビュッフェ』を2026年5月7日（木）から7月20日（月・祝）まで開催します。

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苺のスイーツビュッフェ第3弾となる今回は、いちごのショートケーキやいちごと柑橘類のタルトなどの定番から、いちごミルクぜんざいやいちごとタピオカミルクティーなどのユニークなものまで11種の苺スイーツを含む全15種のデザートがビュッフェコーナーを彩ります。また、目の前で仕上げる“ライブデザート”では「いちごとピスタチオ風味のシュークリーム」を提供。シュークリームの上にはチョコのスワンを飾り、見た目も美しい一品です。

デザートだけでなく、充実したフードメニューもルオーレの特長。サッカーの世界大会が開催されるカナダ・メキシコ・アメリカをテーマに各国の料理やソウルフードを中心にご用意。

ライブキッチンでは、出来立ての「牛肉の鉄板焼き」とアメリカのソウルフード「ホットドック」を、ビュッフェでは、トルティーヤにチーズを挟んで焼いたメキシコ料理「ケサディーア」やアメリカ発祥の肉や魚介をスパイスとともに炊き込む米料理「ジャンバラヤ」などが登場。土日祝ディナー限定で「にぎり寿司」や「サーモンのパイ包み焼き」もご提供し、曜日や時間帯によって異なるメニューが味わえるのも本ビュッフェの魅力です。

今シーズン最後となる苺のスイーツビュッフェとともに、世界各国の味わいをお楽しみください。

苺スイーツビュッフェ（イメージ）- 『世界の味わいビュッフェ』 詳細

【場所】 1階 ダイニング ルオーレ

【提供期間】 2026年5月7日（木）～7月20日（月・祝）

【提供時間】 11：00～15：00《90分制 / 4部制》 / 17：30～21：30《2時間制》※土日祝は17：00～

【料金】 ※料金は、税金・サービス料を含みます。 ※シニア料金は各種割引・特典との併用不可。

★大人1名様につき未就学児1名様無料。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16682/table/2336_1_0a872ee0b8260217d9bb75f6a38cca73.jpg?v=202604140351 ]

【メニュー】 ◇：ディナーのみ ☆：土日祝ディナーのみ

- ライブデザート

いちごとピスタチオ風味のシュークリーム

- ライブキッチン

牛肉の鉄板焼き / ホットドック

- ビュッフェ

クスクス / グアカモレ / アボカドとトマトの冷製パスタ / スモークサーモンのカナッペ メイプル風味 / パストラミサンド / ジャンバラヤ / ペペロニピザ / にぎり寿司☆ / フライドチキンハニーソース / サーモンのオーブン焼き メイプルソース / ローストポーク BBQソース / ケサディーヤ / ポモドーロパスタ / 海老とカシューナッツのカルボナーラソース◇ / シーザーサラダなどサラダ各種 / パン各種 ほか

- デザート（全15種）

いちごのショートケーキ / いちごと柑橘類のタルト / いちごのクレープ包み / いちごドーナツ / いちごのヌガー / いちご風味のプリン / いちごのパンナコッタ / いちごミルクぜんざい / いちごとタピオカミルクティー / フレッシュフルーツ ほか

- キッズコーナー ※土日祝のみ

フライドポテト / ソーセージ / エビフライ / 鶏のから揚げ ほか

【フリードリンクプラン（平日ディナーのみ）】

- ソフトドリンク（1名様 +1,400円）

［コーラ / ジンジャエール / ウーロン茶 / ジュース各種 ほか］

- アルコールドリンク（1名様 +3,000円）

［生ビール / 樽生ワイン（スパークリング・白・赤） / ノンアルコールカクテル各種 / ソフトドリンク各種 ほか］

ライブデザート「いちごとピスタチオ風味のシュークリーム」（イメージ）

※料金は、税金・サービス料を含みます。

※写真はイメージです。

※アレルギー物質につきまして、ご心配をお持ちのお客様は係員にお申し出ください。

※貸し切り営業等でご利用いただけない場合がございます。

※メニュー内容は食材の入荷状況等により変更する場合がございます。

※特別な記載がない場合、メニューで使用しているお米はすべて国産米です。

- リーガロイヤルホテル広島について

1955年、広島県初のホテルとして開業した新広島ホテルを前身とし、国賓・皇室をはじめ国内外の賓客を迎えてきた格式を誇るホテルです。広島市中心地に位置し、緑に囲まれ、2つの世界遺産（原爆ドーム、宮島）も見渡せる眺望が魅力。歴史に培われたおもてなしで心地よい滞在をお約束します。

＜お客様からのご予約・お問い合わせ先＞

リーガロイヤルホテル広島

TEL.（082）228-5395（店舗直通） / （082）228-5431（レストラン予約)

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