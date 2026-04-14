女性の生き方・キャリアの祭典「SHE AWARDS 2026」が開催。過去史上最多、1,729名の視聴参加者を動員

SHE株式会社

学ぶから働くまでを支援する女性向けキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」を運営するSHE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO/CCO：福田恵里、以下SHE）は、4月11日（土）に、自分や仲間の新しい挑戦と変化をたたえ合う、年に一度の祭典「SHE AWARDS 2026」を大手町三井ホール（東京・大手町）にて開催しました。

当日は過去史上最多の1,729名の視聴参加者(※1)が見守る中、SHElikes受講生から自分らしい生き方・働き方を叶えた受賞者4名がプレゼンテーションを実施しました。

SHEは女性向けキャリアスクール「SHElikes」を運営し、これまで累計20万人以上(※2)の「私らしい生き方・働き方」の実現に伴走してきました。「SHE AWARDS」は、日本最大級の女性キャリアのコミュニティ共創の場として、SHEを通して生まれた変化を起点に、新たな挑戦の連鎖を生み出すことを目指す、年に一度の祭典です。

SHE創業9年目となる今年はSHE創業日である4月11日（土）に、「みんなで変わる、みんなと変わる。」をテーマに開催。SHElikesを通じた変化のストーリーを大小問わず募集し、その中から「シーライクスを通じてキャリアやマインドの両面に変化があったか」「変化を起こす過程でどのような行動/工夫/努力をしているか」「自分の当たり前を塗り替え、そのストーリーが誰かの一歩を後押しするか」を選考基準に、自らの可能性を広げて変化を起こした物語への表彰を行いました。

2026年1月から開始したエントリーから集まった変化・挑戦のストーリーから代表して13名のノミネート者が決定し、さらにその中から4名の受賞者がプレゼンテーションを行いました。

当日は大手町三井ホールの現地参加、大阪・名古屋・福岡の各拠点でもライブビューイングを実施。YouTubeのライブ配信も含め、過去史上最多の1,729名以上に視聴参加いただきました。

受賞者によるリアルなプレゼンテーションは多くの参加者の心を動かし、自己と向き合い新たな一歩を踏み出す後押しとなりました。アワードのメッセージと当日の熱気を届けるムービーを公開中です。SHEアワードが生み出すコミュニティの熱狂や感動を、ぜひご体感ください。

SHEは今後も、多くの女性のキャリア・ライフに伴走し、自分らしい生き方・働き方に一歩踏みだす全ての挑戦を支援してまいります。

※1 有効参加数(会場の出席登録してくれている方、オンラインはYouTubeUU)で計算

※2 会員登録者数に基づく。2026年4月時点、卒業生・無料会員を含む。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=6VZLIFoJdPc ]

「SHE AWARDS 2026」ダイジェストムービー：https://youtu.be/6VZLIFoJdPc

■「SHE AWARDS 2026」受賞式について

他人軸で選んできたキャリアを手放し、地方の女性のキャリアを広げる夢に邁進している女性。

母である自分が夢を叶えるのは贅沢という思い込みを乗り越え、家族も自分も大切にできる転職を叶えた女性。

社会不適合者と自分自身に貼り付けたレッテルを剥がし、カメラマンという天職を掴み取った女性。

「地方だから」の固定観念を覆し、キャリアアップを通して「挑戦できる地方」の実現に取り組む女性。

様々な当たり前や思い込みを乗り越え、現在進行形で夢を叶えている受賞者4名に、自らの人生と向き合い、一歩を踏み出してきた軌跡を語っていただきました。

また、今回は新たな取り組みとして、受賞者へ贈られる記念盾の授与者に、これまでSHEで人生を変え、SHEアワードを彩ってきた先輩受講生をお迎えいたしました。「みんなで変わる、みんなと変わる。」という今年のコンセプトのもと、SHEで人生を切り拓いてきた先輩たちが、次なる挑戦者へエールを送る象徴的な演出となりました。

受賞者のプレゼンテーションについて

臼井葉瑠（はる）さん

プレゼンテーションタイトル｜他人軸を手放し、地方行政と共に女性が学び働く循環を作る私の覚悟

https://youtu.be/CfSbmu2Ga04

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=CfSbmu2Ga04 ]

亀田果南（叶芽）さん

プレゼンテーションタイトル｜母になっても人生の主人公。フルリモート正社員を叶えた私が目指す夢

https://youtu.be/Cr0Bk2n7MzI

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=Cr0Bk2n7MzI ]

平川亜希（あき）さん

プレゼンテーションタイトル｜最低賃金事務所から月収5倍。カメラマンとして“憧れの舞台”へ戻るまで

https://youtu.be/4qPhswhxoo0

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=4qPhswhxoo0 ]

椋田佳奈（なーちん）さん

プレゼンテーションタイトル｜地方公務員からマーケを武器にキャリアアップ。＃SHEで人生を変える女

https://youtu.be/zP_VFPx-ksg

■ SHE AWARDS 2026 当日の様子

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=zP_VFPx-ksg ]

アワード会場前のホワイエでは、フォトスポットや自身の挑戦や変化を振り返るコンテンツ、協賛パートナーブースなど、参加者が楽しみながら交流できるコンテンツを提供。

SHE AWARDS 2026 受賞者4名SHE AWARDS 2026に来場参加されたノミネート者の皆様

SHE AWARDS 2026 会場の様子

■ SHE AWARDS 2026統括責任者 宮木萌からのメッセージ（一部抜粋）

私は3年前、SHElikesの受講生として、そしてSHEアワードの受賞者としてこの舞台に立っていました。あの日感じた受講生の皆さんの熱量と会場の高揚感は、今も鮮明に覚えています。

SHEアワードは最高の感動の舞台。だから受講生の皆さんはもちろん、SHElikesを知らない人や企業さんにももっと見てほしい。人を動かすのは熱量のある言葉です。だからこそ、一人ひとりの受講生の人生や挑戦、個性や感情がきちんと届く場にしたい。そんな想いで、半年間こだわりを持ってこのアワードに向き合ってきました。

今回、すべてのエントリーシートを読ませていただき、多くの方がそれぞれの“当たり前”を乗り越えて挑戦していることを知りました。年齢や経験に縛られていた方が一歩を踏み出し、働き方や生き方の選択肢を広げ、新しい夢を見つけている。その姿に、未来を変える力を感じました。

当たり前を塗り替えるのは本当に難しい。だけど当たり前と葛藤している姿は美しい。そう私自身今回のアワードを通して改めて実感しました。

当たり前を乗り越えることは、一人では難しいかもしれません。でも、あなたは一人ではありません。みんなで変わる。みんなと変わる。シーライクスは、これからもその挑戦を応援し続けます。

■ 特別コンテンツ｜トークセッション：採用/育成の当たり前を変えていく -社会と共創する個人キャリアの支援-

SHEの共創パートナーである3社のゲストを迎え、これからの時代に求められるキャリアの多様性についてトークセッションを実施しました。採用・企業の視点から、未経験領域でも活躍できる人材に共通する特徴や、未経験人材を受け入れる企業に必要な姿勢、今後の組織づくりのあり方などをテーマに、活発な意見交換が行われました。多様なキャリア選択が広がるこれからの社会に向けて、企業と個人双方にとって新たな示唆に富むセッションとなりました。

＜プログラム概要＞

トークセッションタイトル｜採用/育成の当たり前を変えていく -社会と共創する個人キャリアの支援-

モデレーター｜SHE株式会社 VP of Experience 小池彩加

ゲストスピーカー｜

株式会社ヘラルボニー 組織デザイン部シニアマネージャー 永田翔

Ms.Enginee株式会社 代表取締役CEO やまざきひとみ

Septeni Japan株式会社 取締役 山崎貴大

3社が登壇したトークセッションの様子

■ SHEアワード｜スポンサー企業

■ 人生を変える学校「SHElikes（シーライクス）」について

SHElikesは、時間や場所にとらわれず働ける50以上の職種スキルが定額学び放題の女性のためのキャリアスクールです。Webデザイン・Webマーケティング・ライティングなど、パソコンひとつで働けるデジタルスキルやクリエイティブスキルを幅広く学べ、私らしい働き方の実現を支援します。

パソコンやスマートフォンなどオンラインで視聴できるコース動画、コーチングやティーチング、同じ目標や趣味嗜好で集まれるコミュニティ、SHElikes内で挑戦できるお仕事案件を提供し、学び続けるための手厚いサポートと学びをすぐに仕事として活かせる仕組み特徴です。

また、キャリアチェンジ（転職）を目指す女性を対象とした「SHElikesレギュラープラン」は、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の補助対象です。還元条件を満たす方全員を対象に、受講料から最大70％が還元されます。

SHElikesについて｜https://shelikes.jp/landing_pages/collab04/(https://shelikes.jp/landing_pages/collab04/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260414&utm_content=)

【SHElikes 公式SNS】

SHElikes公式Instagram ：https://www.instagram.com/she_officials/

SHElikes公式X(旧Twitter) ：https://twitter.com/she_officials

SHElikes公式YouTube「シーライクスTV」 ：https://www.youtube.com/@sheofficial0411

SHElikesオウンドメディア「SHEshares」 ：https://shares.shelikes.jp

＜参考情報｜「人生を変える学校、シーライクス」＞

SHEアワード受賞者を含む3名の受講生の実話をもとに脚本を書き下ろし、ドラマ化したショートムービーです。受講生それぞれがSHElikesとの出会い、それをきっかけに自らの可能性と向き合い、理想の生き方を実現するまでの過程を描きました。受講生本人と鈴木愛理さんがドラマを視聴し、受講生の人生をともに振り返りながら、当時の葛藤や決断、夢を見つけて叶えるまでの喜びを、鈴木愛理さんがインタビューで掘り下げます。

それぞれの“とらわれ”から解放されるまで

「職歴も学齢もない」最低賃金の仕事に絶望し、自分には夢を叶えられないと諦めていた女性。

両親の介護に疲弊し、「娘だからこうあるべき」に縛られ、自分の人生を後回しにしていた女性。

シングルマザー、コロナ禍と将来の不安が重なり、自分の可能性に蓋をしてしまった女性。

SHElikesとの出会いをきっかけに、それぞれが抱えていた“とらわれ”を手放し、止まっていた人生が再び動き出す瞬間を、リアルな言葉や表情で再現します。

大人にこそ、学校が必要だ

夢を一緒に叶えてくれる仲間がいたこと、気づきをくれたコーチングでのひとこと…学習コンテンツだけでは得られない、それを後押ししてくれるコミュニティがあるからこそ実現できたことがたくさんあったと受講生は語ります。学びだけを得るための学校ではなく、年齢や立場に関係なく、何度でも学び直し、自分の選択肢を広げられる「大人の学校」。3つの物語を通して、一人で学ばなくていい人生を変えるための場所としての「生き方の学校」を描きます。

このショートムービーは作り物でも誰かの物語でもありません。「変わりたい」と一歩踏み出したその日から始まる、あなた自身が手に入れるかもしれない物語です。

続きは特設サイト（https://shelikes.jp/landing_pages/collab04/(https://shelikes.jp/landing_pages/collab04/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260414&utm_content=)）からご覧ください。

＜人生を変える学校「最低賃金の事務職から、好きを仕事にしたフォトグラファーに 篇」＞

「職歴がない」「学歴がない」「そんな私じゃ変われない」最低賃金の仕事に就き自信を失い、自分自分で「社会不適合者」というレッテルを貼り付けて生きていたあきさん。あるコースの受講をきっかけに自分が“好き”だと思える仕事に出会い、コーチングでかけられた一言によって、自らの可能性を信じられるようになります。自信を取り戻し、人の魅力を届ける仕事へと踏み出すまでの変化を描きます。

視聴はこちら｜https://youtu.be/Iqs7qT-3azM

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=Iqs7qT-3azM ]

＜人生を変える学校「介護に追われる毎日から、旅するフリーランスデザイナーに 篇」＞

向いていなくても「仕事は続けるべき」、立て続けに家族が体調を崩し介護の日々に「娘だから両親の面倒を見るべき」、そうした価値観に縛られていたかべさん。SHElikesで「夢を話してもいい場所」と出会い、自らの本音を口にした瞬間から人生が動き始めます。自分の人生も、家族も諦めない、そんな生き方と自由を手にする過程を描きます。

視聴はこちら｜https://youtu.be/KKhrOcKrPfo

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=KKhrOcKrPfo ]

＜人生を変える学校「いつも不安なシングルマザーから、肩書きが自分と言える私に 篇」＞

シングルマザーの生活に加え、コロナ禍に突入。当時を振り返ると泣いてしまうほど、将来への不安が重なった日々。自分を責め続けていた時間の中で出会ったSHElikes。

コーチングや家族との対話を通じて「中途半端な自分も認める」ことから変化が始まります。やがて、自分の名前そのものが肩書きになる働き方へと歩み出す姿を描きます。

視聴はこちら｜https://youtu.be/YP6vlbc9xUo

[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=YP6vlbc9xUo ]

■ SHE株式会社とは

SHE株式会社は、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、 熱狂して生きる世の中を創る」をビジョンに据え、 2017年に創業いたしました。 主要事業である『SHElikes(シーライクス)』では、 誰もが自分らしい働き方を叶えられるよう、 WEBデザインやWEBマーケティングなどのクリエイティブスキルレッスンやコーチングプログラム、 仕事機会を提供し、これまでに20万名以上に受講いただいています。2021年より理想のキャリアや人生の実現のために不可欠なお金の知識の獲得を目指すサービス「SHEmoney」、2023年よりSHEで学んだ方と即戦力を求める企業をマッチングする転職サービス「SHE WORKS」も展開しています。

SHE株式会社：https://she-inc.co.jp