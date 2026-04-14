あの話題の韓国フードが、再びデパ地下・駅ビルに！取り扱い店舗も拡大　カムジャパン＆コグマパン 「融合」「RF1」などで期間限定販売

株式会社ロック・フィールド

株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開する惣菜店「融合」「RF1（アール・エフ・ワン）」などでは、4月16日（木）より、話題の韓国フード「カムジャパン」「コグマパン」を期間限定で販売します。

おやつにもぴったりな、人気の韓国フード「カムジャパン」と「コグマパン」。韓国語でじゃがいもは「カムジャ」、さつまいもは「コグマ」と発声するところから、この名前がついています。

2月下旬にアジア惣菜ブランド「融合」8店舗で販売した際には、午前中で完売する店舗も出るなど、連日多くのお客様にお買い求めいただいた両商品。ご好評の声にお応えし、再販が決定！

さらに「融合」だけでなく「RF1（アール・エフ・ワン）」などの一部店舗でも取り扱い、販売店舗数を倍以上に増やします。

リアルを追求した見た目とおいしさが生む、想像を超える一口を、ぜひこの機会に体験してみてくださいね。

商品概要

※価格は税込／画像は全てイメージです。

※どちらの商品も必ず温めてお召し上がりください。【電子レンジ（500Ｗ）約1分30秒／1個あたり】

「カムジャパン」 \420（1個）

中身はベーコンとチーズを加えた“ホクホク” 食感のポテトベースに、タルタルソースを合わせたジャーマンポテト。わらび餅粉が入ったもっちり柔らかな生地で包んで蒸し上げました。

トッピングしたきな粉と黒ごま、でこぼことした見た目でじゃがいもそっくりに仕上げています。

「コグマパン」 \420（1個）

中身は塩バターと生クリームの入ったほっくり濃厚なスイートポテトに、アーモンド・黒ごまをアクセントにした “甘じょっぱ”な味わい。わらび餅粉が入ったもっちり柔らかな生地で包んで蒸し上げました。

鮮やかな紫色に黒ごま、でこぼことした見た目でさつまいもそっくりに仕上げています。

販売期間

2026年4月16日（木）～4月29日（水・祝）

販売店舗

融合 8店舗

【東京都】銀座三越店、アトレ恵比寿店、東武百貨店 池袋店、アトレ吉祥寺店

【神奈川県】高島屋横浜店

【愛知県】ジェイアール名古屋タカシマヤ店

【京都府】ジェイアール京都伊勢丹店

【大阪府】阪急うめだ本店

RF1 12店舗

【埼玉県】伊勢丹浦和店

【千葉県】そごう千葉店、東武百貨店 船橋店

【東京都】渋谷 東急フードショー店、西武池袋本店

【神奈川県】京急上大岡店、テラスモール湘南店

【愛知県】松坂屋名古屋店

【京都府】高島屋京都店

【大阪府】阪神梅田本店、大丸梅田店

【福岡県】博多阪急店

日本のさらだ いとはん 1店舗

【宮城県】エスパル仙台店

以下2店舗での、1週間限定販売も決定！※ポップアップ店舗で販売いたします。

販売期間

2026年4月30日（水）～5月6日（水・休）

販売店舗

RF1

【埼玉県】そごう大宮店

グリーン・グルメ

【大阪府】京阪くずはモール店

株式会社ロック・フィールドについて

1972年創業。惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」「神戸コロッケ」「日本のさらだ いとはん」「融合」「グリーン・グルメ」など７つのショップブランドを303店舗展開（2026年3月末現在）。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。

コーポレートサイト https://www.rockfield.co.jp

【お客様のお問い合わせ先】

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732