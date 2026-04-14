「エリック・カール展　はじまりは、はらぺこあおむし」あべのハルカス美術館にて開催決定！

近鉄不動産株式会社

あべのハルカス美術館では、日本美術や西洋美術、現代アートなど多彩な展覧会を開催しています。

2026年は、3月20日（金）から開催中の「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」に続き、7月から「ゴッホの跳ね橋と印象派の画家たち ヴァルラフ＝リヒャルツ美術館所蔵」、10月から「アンドリュー・ワイエス展」、12月から「ルーシー・リー展-東西をつなぐ優美のうつわ-」を開催予定です。（既報のとおり。詳細は別紙参照）

このたび上記の展覧会に続き、新たに下記展覧会の開催が決定しましたのでお知らせします。

今後も、より魅力的な都市型美術館として多くのお客様にお越しいただけるよう運営してまいります。

「エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあおむし」

会 期 ：2027年3月20日（土）～ 2027年5月9日（日）

共 催 ：エリック・カール絵本美術館、読売新聞社、読売テレビ

開 催 趣 旨 ：本展はアメリカを代表する絵本作家エリック・カール（1929-2021）の回顧展です。ページごとに紙のサイズが変わり、あおむしの食べた跡が穴で表現されている絵本『はらぺこあおむし』は、現在でも世界中のこども達に愛されています。本展は『はらぺこあおむし』日本語版50周年を記念して、米国・マサチューセッツ州にあるエリック・カール絵本美術館の全面協力により開催いたします。『はらぺこあおむし』(1969年)や『パパ、お月さまとって！』(1986年)、『10このちいさなおもちゃのあひる』(2005年)など27冊の絵本の原画にあわせ、グラフィックデザイナー時代の作品、アイディアの最初の構想段階で作られるダミーブック、コラージュに使用する素材(色や模様をつけた紙)など、約180点を展示します。原画の色鮮やかさ、デザイナーとしての造本の工夫、そして絵本に込めたこども達への優しいまなざしを体験いただければ幸いです。

別紙：https://prtimes.jp/a/?f=d107064-102-5d3ded30e82c939ae5544ac207b47915.pdf