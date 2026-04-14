Spotify、音楽の楽しみ方を広げる楽曲当てチャレンジ　「Fast Track」を日本で期間限定公開

スポティファイジャパン株式会社

http://open.spotify.com/fast-track(http://open.spotify.com/fast-track)

世界で7億5,100万人以上が利用するオーディオストリーミングサービス Spotify（会社名 Spotify AB / 本社 Stockholm, Sweden）は、MUSIC AWARDS JAPANとのパートナーシップを記念して、日本の無料および有料会員を対象とした新体験「Fast Track」を本日より期間限定で公開いたします。

本体験は、1日1回30～90秒で楽しめるスピード感溢れる楽曲当てチャレンジです。MUSIC AWARDS JAPAN 2026のエントリー作品の中から毎日新しいチャレンジが出題され、ユーザーは楽曲の8秒間を聴いて3択の中から正しいアーティストを選択します。

正誤と回答速度によってスコアが決まり、全10ラウンドのチャレンジを終えると、パーソナライズされたスコアカードと出題楽曲の元プレイリストである、MUSIC AWARDS JAPAN 2026のエントリー作品を集めた公式プレイリスト「museum 2026」へのリンクが受け取れます。結果はSNSでシェアして友人に「勝負」を挑むことも可能で、本体験を通じて聴くだけではない新たな出会いや発見、音楽の楽しさをお届けすると共に、MUSIC AWARDS JAPAN 2026をより盛り上げます。

■利用方法- Spotifyアプリの〈検索〉タブを開く- カテゴリーより〈MUSIC AWARDS JAPAN〉を選択- MUSIC AWARDS JAPANページ内の〈今すぐ挑戦〉をタップ

また、モバイルであれば、下記URLからもアクセスいただけます。

URL：http://open.spotify.com/fast-track

■対象期間

4月14日（火）～4月29日（水）：エントリーアーティストの作品を対象としたデイリーチャレンジ

6月13日（土）～7月1日（水）：受賞アーティストの作品を対象としたデイリーチャレンジ

スポティファイジャパン株式会社 代表取締役 トニー・エリソン コメント

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026とのパートナーシップを通じて、今年は『Fast Track』という遊び心こもった新体験をデビューさせます。楽曲の一部を聴いてアーティストを当てる、「イントロドン」のデジタル版のようでありながら、音楽の新しい楽しみ方の提案でもあります。Spotifyが大切にしている『音楽と人をつなぐ』というミッションを体現できる機会として、多くの方に楽しんでいただけることを願っています。」

■Spotifyについて

https://www.spotify.com/

Spotifyは2008年のサービス開始以来、音楽の楽しみ方を一変させました。Spotifyでは1億曲以上の音楽や700万番組以上のポッドキャスト、35万以上のオーディオブックを、無料で発見・管理・共有することができます。有料のプレミアムプランにアップグレードいただければ、広告が入らず、より高音質に、インターネット環境がなくても、好きな曲順にお楽しみいただけます。Spotifyは、現在180以上の国と地域で、2億9,000万人の有料会員を含む7億5,100万人のユーザーが利用する、世界で最も人気のあるオーディオストリーミングサービスです。