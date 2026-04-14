『第２回　ＮＥＸＣＯ東日本 ハイウェイめし甲子園』結果発表！

株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト

ＮＥＸＣＯ東日本（東京都千代田区）と株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト（東京都港区）は、1月より開催していた『第２回 ＮＥＸＣＯ東日本 ハイウェイめし甲子園』決勝戦において、常磐自動車道 友部SA（上り線）の「夢の茨城旅行～お守りはmikittyのサイン～ THANK YOU SO MUCH cholo」を「No.1ハイウェイめし」に決定しました。

本企画は、サービスエリア・パーキングエリア（以下、「SA・PA」）で販売する地域の特色を活かした各店舗自慢の「2代目ハイウェイめし」決勝進出メニュー14品を対象に、一般のお客さまから総数22,673票が寄せられました。その結果、友部SA（上り線）が2,259票を獲得し、前回大会に引き続き2連覇を達成しました。

優勝 茨城県代表 常磐道 友部ＳＡ（上り線） 東武食品サービス株式会社

「夢の茨城旅行～お守りはmikittyのサイン～THANK YOU SO MUCH cholo」（1,500円）

お召し上がりいただいたお客さまからの声

・彩りが良く、見た目から豪華で楽しめました！

・卵や自然薯、お吸い物で味変ができて最後まで美味しく食べられました！

・ちょっとずつ茨城の食材が楽しめ美味しく頂きました。

また、4月24日（金）から同年8月末にかけて、予選・決勝を通じて多くのお客さまにご愛顧いただいた感謝の気持ちを込めて、「ハイウェイめし感謝祭」を実施します。

当社では、SA・PAを各道・県の美味しい食材やご当地グルメの魅力を発信する「地域のショーウィンドウ」と位置づけ、本企画でも多くのお客さまにご参加いただきました。今後も、地域に密着し、より多くのお客さまにご満足いただけるSA・PAづくりを推進してまいります。

〇『第２回 ＮＥＸＣＯ東日本 ハイウェイめし甲子園』 結果概要

＜道・県予選＞

令和７年１０月１日（水）～１１月３０日（日）

＜決勝戦＞

令和８年１月１５日（木）～３月１５日（日）

道・県予選を勝ち抜いた各道県代表メニュー14品の中から、「No.1ハイウェイめし」を決定しました。（受賞したメニュー及び決勝進出の全メニューは別紙をご覧ください）

＜2代目ハイウェイめし販売期間＞

～令和８年８月３１日(月)まで

＜特設サイトはこちら＞

https://www.driveplaza.com/special/highway-meshi/koushien-result/

準優勝：福島県代表 常磐道 四倉PA（上下線）株式会社エイブル

「海鮮ミックスフライ定食」（1,480円）

お召し上がりいただいたお客さまからの声

ボリューム満点、カラッとした衣とフワッとした中身とても美味しかったです。エビフライ、アジフライ、ホタテフライなど全部で5種類どれもとても美味しかったです。

第３位：埼玉県代表 東北道 蓮田SA（下り線）ジャパンフードマネジメント株式会社

「カレボナーラまぜうどん」（1,000円）

お召し上がりいただいたお客さまからの声

麺もご飯も食べたくて注文しました！カルボソースが個人的にとっても美味しかったです♩次はカレーを少しずつ追加するとかさらにアレンジして食べたい！

※第１位～第３位のメニュー及び特別賞受賞メニューの詳細については別紙１をご参照ください。

※決勝戦に進出した全メニューの詳細は別紙２をご参照ください。

■ＮＥＸＣＯ東日本 ハイウェイめしアンバサダー はっしー(橋本陽)

お肉博士とお米ソムリエの資格を持ち、全国15,000軒を自腹で食べ歩き。グルメに特化したSNS（＠fallindebu）は総フォロワー数60万人超え。

食で日本を元気にしたいとの想いから、総務省の地域力創造アドバイザーなどを務め、ＮＥＸＣＯ東日本でもご当地のハイウェイめしを応援！

〇『ハイウェイめし感謝祭』 概要≪抽選券イメージ≫

１．開催期間

令和８年４月２４日（金）～８月３１日（月）まで

２．参加方法

「2代目ハイウェイめし」をご注文のお客さまに抽選券を配布します。抽選券の二次元コードから応募ページへ進んでください。抽選で8,000名さまに「2代目ハイウェイめし」を召し上がったSA・PAのショッピングコーナーで利用いただける2,000円もしくは200円のデジタルお買物券がその場で当たります。

３．対象のSA・PA

「ハイウェイめし」を販売するＮＥＸＣＯ東日本管内のSA・PA 132か所

詳しくは特設サイトをご確認ください。

https://www.driveplaza.com/special/highway-meshi/kanshasai/

ＮＥＸＣＯ東日本のサービスエリア・パーキングエリアでは、お客さまに高速道路でのドライブをもっと楽しんでいただけるよう、「ＥＮＪＯＹ！よりみち」をテーマにしたプロモーションを展開中です。

高速道路をご利用の際は、SA・PAに“よりみち”して、地域ごとの特色を活かした“ハイウェイめし”を召し上がってみてはいかがでしょうか。

お問い合わせ先

【お客さま窓口】

ＮＥＸＣＯ東日本お客さまセンター Ｔｅｌ．０５７０-０２４-０２４

または Ｔｅｌ．０３-５３０８-２４２４