開館5周年記念、“ロマンスカーの記憶と魅力”に触れられるイベント　4月18日から「ロマンスカーミュージアム5th Anniversary Week」を開催

小田急電鉄株式会社

小田急電鉄株式会社が運営するロマンスカーミュージアム（所在地：神奈川県海老名市 館長：吉久 治朗）は、2026年4月19日(日)で開館5周年を迎えることを記念し、4月18日(土)から26日(日)まで「ロマンスカーミュージアム5th Anniversary Week」を開催します。

開館当初は、感染症の影響で完全予約制にさせていただくなど、お客さまにご不便をおかけするスタートとなりましたが、地域の皆さまをはじめ、多くのお客さまに支えられ、これまでに88万人以上の方にご来館いただきました。5周年の節目となる企画として、お子さまが夢中で体を動かせるアスレチックの無料体験や、車内でコーヒーが味わえる特別企画など、世代を超えて“ロマンスカーの記憶と魅力”に触れられるイベントを展開します。

無料体験できるロマンスカーアスレチックRSE「スーパーシート」でのコーヒー体験（イメージ）

●開館記念日4月19日は、5周年を祝う特別な一日に

開館5周年を迎える4月19日は、本イベントの中でも特別企画を多数ご用意します。

土日のご利用枠が約９割埋まる有料コンテンツ「ロマンスカーアスレチック」を無料で体験いただけ、滑り台やボールプールなどで、お子さまは体を動かしながら、ロマンスカーの世界観をお楽しみいただけます。また、小田急電鉄の子育て応援キャラクター「もころん」をはじめ、神奈川県にゆかりのあるキャラクターが集まるグリーティングイベントを、先月に展示を開始したロマンスカー・VSE（50000形）前で開催し、写真撮影をお楽しみいただけます。

このほか、館内映像に出演しているタップダンサーによるパフォーマンスや、「ロマンスカー」「旅」などをテーマにしたクイズ大会を開催するなど、開館記念日にふさわしいにぎわいを演出します。

●特別乗車で、ロマンスカーの記憶と魅力を体感

25日(土)には、小田急線開業当初（約100年前）に走行していた、普段車内に入れない電車「モハ1」にご乗車いただけます。木材を基調とした内装や仕切りのない運転席など、現在の車両とは異なる造りを間近にご覧いただきながら、当時の鉄道の雰囲気を感じていただけます。

26日には、展示車両ロマンスカー・RSE（20000形）の「スーパーシート」にご乗車いただきながら、コーヒーが味わえる特別企画を実施します。地元にゆかりのある「厚木珈琲」がRSE付近で同車へ持ち込み可能なコーヒーを販売し、通常より幅が広く、フットレストを備えた座席に座りながら、コーヒーの香りとともに当時のロマンスカーの旅情をお楽しみいただけます。

●期間中は、記念ヘッドマークの掲出や記念カードをプレゼント

本イベント期間中は、展示車両ロマンスカー・NSE（3100形）に、開館5周年記念ヘッドマークを掲出します。地域とのつながりを意識し、海老名で生産が盛んな“いちご”をデザインしています。掲出最終日となる26日には、本ヘッドマークを賞品とした「じゃんけん大会」を開催し、最終日に彩りを添えます。また、19日からは、2階 エントランスに展示している「開館5周年」と「VSEの展示開始」を記念して制作したタペストリーと同じデザインの記念カードを先着5,000名にプレゼントします。

今後も、イベントなどを通じて、お子さまにとっては新しい発見の場として、大人の方にとっては懐かしい記憶を呼び起こす場として、世代をつなぎながら楽しさと学びが得られるミュージアムを目指してまいります。

「ロマンスカーミュージアム5th Anniversary Week」の詳細は、下記のとおりです。

記

1．ロマンスカーアスレチックの無料体験

開館以来、累計約17万人にご利用いただいている小学生以下のお子さま向け有料コンテンツを、開館記念日限定で無料とし、お子さまは体を動かしながら、ロマンスカーの世界観を自由にお楽しみいただけます。

ロマンスカーの2階運転席をモチーフにしたアスレチック

開催日

2026年4月19日(日)

開催時間

10：20～16：20

開催場所

2階 キッズロマンスカーパーク

定員

各回40名

※2階 エントランス付近で、先着順に整理券を配布します（ご利用時間の指定はできません）

※15分ごとの入れ替え制です

2. 5周年ステージイベント

⑴ ５周年クイズ大会

「ロマンスカー」や「箱根」などをテーマにしたクイズ大会を開催します。優勝者には、ロマンスカー・VSE（50000形）を特別にデザインしたアクリルキューブを進呈します。年齢を問わず、真剣勝負をお楽しみいただけます。

クイズ大会優勝者に進呈するアクリルキューブデザイン（イメージ）クイズ大会準優勝者に進呈するアクリルキューブデザイン（イメージ）

開催日

2026年4月19日(日)

開始時刻

11：00、16：00

開催場所

1階 ロマンスカーギャラリー

定員

各回50名

参加方法

各回開始時刻30分前から、展示車両ロマンスカー・LSE（7000形）前にて、先着順に受け付けします

協力

株式会社小田急箱根

⑵ タップダンスパフォーマンス

ヒストリーシアターのショートムービー「ロマンスカーは走る」に出演している村田正樹 氏がダンスパフォーマンスを披露します。音楽に合わせた軽やかな足技と、感情を音に乗せる独創的な表現をお楽しみいただけます。

「ロマンスカーは走る」に出演しているタップダンサー 村田正樹 氏

開催日

2026年4月19日(日)

開催時間

11：45～12：00

開催場所

1階 ロマンスカーギャラリー

鑑賞方法

どなたでもご鑑賞いただけます

⑶ タップダンスワークショップ

タップダンサー村田正樹 氏レクチャーのもと、タップダンスの基礎からリズムを自由につくる楽しさまでを体験できるワークショップです。ダンス未経験の方でも、タップダンスの楽しさを感じることができます。

開催日

2026年4月19日(日)

開催時間

13：30～14：15、15：00～15：45

開催場所

1階 ロマンスカーギャラリー

料金

税込800円（貸し靴代含む）

定員

各回20名

参加方法

各回開始時刻30分前から、展示車両ロマンスカー・LSE（7000形）前にて、先着順に受け付けします

＜参考情報＞

村田正樹（Tap Dancer）プロフィール

23歳でタップダンスと出会い、独自の表現を追求しながら、美術など異分野のアーティストとの創作を重ね、舞台など多岐にわたり活動中。国内外でダンスにかかわる賞を多数受賞。教育活動にも力を入れており、「おどる。かなでる。ひょうげんする。」をテーマに、子ども・親子向けタップダンスワークショップを展開。身体表現の楽しさを伝える活動を続けている。

３．キャラクターグリーティング

沿線自治体や鉄道各社などのキャラクターが集合します。計4日で総勢11キャラクターが登場し、展示車両ロマンスカー・VSE（50000形）を背景に、キャラクターの撮影をお楽しみいただけます。

小田急電鉄の子育て応援マスコットキャラクター「もころん」

開催日

2026年4月18日(土)、19日(日)、25日(土)、26日(日)

開催場所

1階 ロマンスカーギャラリー

詳細

キャラクターごとの登場日時は異なり、下記ホームページからご確認いただけます

https://www.odakyu.jp/romancecarmuseum/news/5thanniversary0418/

4．「モハ1」への特別乗車

約100年前の電車「モハ1」に特別乗車いただけます。木材を基調とした内装や仕切りのない運転席など、当時の鉄道の雰囲気を感じていただけます。

「モハ1」の車内

開催日

2026年4月25日(土)

開催時間

10：30～16：30

開催場所

1階 ヒストリーシアター

定員

各回25名

※同車両の前にて先着順で受け付け、15分ごとの入れ替え制です

5．RSE「スーパーシート」への特別乗車with厚木珈琲

コーヒーとともに展示車両ロマンスカー・RSE（20000形）の「スーパーシート」にご乗車いただけます。当日は、地元にゆかりのある「厚木珈琲」がRSE付近でコーヒーを販売し、普段制限している飲料が持ち込めます。幅広い座席でくつろぎながらコーヒーを味わう、当時のロマンスカーの旅情をお楽しみいただけます。

RSE「スーパーシート」の車内

開催日

2026年4月26日(日)

開催時間

10：00～17：00

開催場所

1階 ロマンスカーギャラリー

メニュー

コーヒー 税込700円

※飲料を購入せずとも、ご乗車いただけます

※飲料販売は、11：00～16：00です

6．厚木珈琲ワークショップ「ドリップパック淹れ方講座」

地元にゆかりのある「厚木珈琲」代表の酒井涼旦郎 氏を講師に招き、ドリップパックコーヒーの味を最大限に引き出す淹れ方を学ぶことができます。プロから直接レクチャーを受けて、自ら淹れたコーヒーを、その場で味わうことができます。

厚木珈琲のドリップパックコーヒー

開催日

2026年4月26日(日)

開催時間

11：00～11：40、14：00～14：40

開催場所

1階 ロマンスカーギャラリー

料金

税込1,000円

定員

各回10名

参加方法

完全予約制とし、4月15日(水)12：30から下記ホームページにてご予約いただけます

https://one-odakyu.com/events/2026042601

7．開館5周年記念ヘッドマークの掲出

地元海老名で生産が盛んな“いちご”を描いたヘッドマークを、4月18日(土)14時から展示車両ロマンスカー・NSE（3100形）に掲出します。また、26日(日)16時から同ヘッドマークを賞品とした「じゃんけん大会」を開催し、最終日に彩りを添えます。

開館5周年記念ヘッドマーク（イメージ）

実施期間

2026年4月18日(土)～4月26日(日)

実施場所

1階 ロマンスカーギャラリー

※「じゃんけん大会」は、展示車両ロマンスカー・NSE（3100形）前にて開催し、どなたでもご参加いただけます

8．5周年記念カードのプレゼント

2階 エントランスに展示している「開館5周年」と「VSE（50000形）の展示開始」を記念したタペストリーと同じデザインの記念カードを数量限定でプレゼントします。

5周年記念カード（イメージ）

配布開始日

2026年4月19日(日)

配布場所

2階 エントランス

配布枚数

5,000枚

※無くなり次第、終了します

※入館チケット1枚に対して1枚お渡しします

9．5周年記念グッズの販売

開館当初に販売し、売り切れ状態になっていたロマンスカー・SE（3000形）などの3車種を描いたトートバッグに、開館5周年記念ヘッドマークのデザインを追加して販売します。また、5周年のお祝いをイメージした「切り絵鉄博印」もご用意します。

トートバッグ（イメージ）切り絵鉄博印（イメージ）

販売開始日

2026年4月18日(土)

販売時間

11：00～16：30

販売場所

2階 エントランス

販売商品

トートバッグ（5周年）税込2,000円

鉄博印～5周年記念切り絵ver.～ 税込1,000円

※販売場所は変更する場合があります

10．海老名サービスエリアのスイーツマルシェ

テレビにも紹介されている「海老名メロンパン」などを、駅直結のロマンスカーミュージアムにて、お手軽にお買い求めいただけます。

「ぽるとがる」のメロンパン（イメージ）

開催日

2026年4月18日(土)、19日(日)、25日(土)、26日(日)

開催時間

10：00～16：00

開催場所

2階 エントランス付近

※入館料なしでご利用いただけます

※4月18日(土)、19日(日)出店店舗 メロンパン「ぽるとがる」、世界一のアップルパイ 鎌倉 mille mele（ミレメーレ）

※4月25日(土)、26日(日)出店店舗 メロンパン「ぽるとがる」

以 上