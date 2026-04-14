ファミリーマート店内インストアリテールメディアの媒体資料を更新。日本最大級のリテールサイネージネットワーク「FamilyMartvision」は「ファミマTV」に名称変更～最新の広告効果データを公開～

株式会社ゲート・ワン

ファミリーマート店舗内（一部地域除く）のリテールメディアを運営している株式会社ゲート・ワン（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：藏田 一郎、以下当社）は、「ファミマTV」を含むすべての店内リテールメディア（レジ液晶、店内放送、カタログラック）の媒体資料およびホームページを更新したことをお知らせいたします。

今回の主な更新点は、名称変更に伴うデザインの刷新とファミマTV「広告効果データ」の更新となっています。

ファミマTVの設置店舗数は11,000店舗を突破し、広告出稿企業数はこの4年間で4.5倍の440社を超え、多くの企業さまにご活用いただいております。

このたび、「店舗体験を楽しくするメディア」としての取り組みを一層強化すべく、これまで以上に“観る”を楽しむコンテンツを制作するほか、広告だけでなく、番組を放映していることをイメージしてもらえるよう、名称を「FamilyMartVision」から「ファミマTV」へ改称いたします。

これらにより、視認率の向上とファミリーマートへの新たな来店動機を創出し、販促媒体の枠を超えた「身近な生活動線上の放送局」へと進化させてまいります。

■ 媒体資料の主な更新内容

今回の媒体資料更新に合わせて、HP内の各種データや実績を最新のものにアップデートいたいました。

・広告出稿企業数実績の更新：さまざまなカテゴリーの企業さまにご活用いただいており、ファミリーマートで商品の取扱いのないお客さまのご出稿が2023年3月～2026年2月の期間では約8割に向上しました。

・売上効果： 全案件中77％の案件の売り上げ効果が82％に向上しました。

・意識変容（認知・行動の変化）：

ファミリーマート取扱い商品・サービスに関する調査の結果、広告接触者のスコアは非接触者を大きく上回り、認知で+22pt、好意で+11pt、購入意向で+12ptの差が見られました。

ファミリーマート非取扱いサービスに関する調査の結果、広告接触者のスコアは非接触者を大きく上回り、認知で+27pt、興味関心で+23pt、利用意向で+22ptの差が見られました。

・高い広告信頼度：社会インフラといえるコンビニの信頼性の高さが影響し、「広告の内容を信頼できるか」というアンケートにおいて、テレビ（41.9%）を超える47.7%の高い信頼性を獲得しています。

■新しい媒体資料は、HPよりダウンロードいただけます。

「ファミリーマート店内メディア」サービス紹介資料ダウンロード(https://gate-one.co.jp/download/)

◆ファミマTVとは

ファミマTVは、全国47都道府県に広がるファミリーマートの店舗ネットワークを活かした、日本最大級のデジタルサイネージメディアです。

お客さまへの新しい体験 「毎日にちょっと楽しい発見を」をコンセプトに、いつものお買い物の時間にワクワク感や癒やしのエッセンスをプラス。ふと見上げた大画面から、旬のエンタメ情報やアート、ニュースとの魅力的な出会いを提供し、何気ない日常を豊かに彩ります。

圧倒的なメディア力と信頼性

1日1,500万人以上が訪れる圧倒的なリーチ力を背景に、多種多様なコンテンツを配信。地域や時間帯に合わせた柔軟な編成により、その時、その場所にいるお客さまの心に響く情報を届けます。

データに基づいた次世代広告

単なる映像配信に留まらず、視認率の計測や実際の購買データを活用した効果の可視化を実現。株式会社データ・ワンの持つ購買データを活用したデジタル広告サービスとの連携し、広告主の課題を解決する高度なマーケティング・ソリューションを提供します。

◆株式会社ゲート・ワン概要

会社名：株式会社ゲート・ワン

代表者：代表取締役社長CEO 藏田 一郎

所在地：東京都港区芝浦三丁目1番21号

資本金：990百万円（資本準備金495百万円を含む）

設立：2021年9月24日

事業内容：デジタルサイネージへのコンテンツ配信を行うメディア事業

ホームページ：https://gate-one.co.jp