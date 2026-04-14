トワ・ヴェールのクリームチーズがセイコーマートの新商品「ぜいたくベイクドチーズ」に採用

株式会社フジタコーポレーションぜいたくベイクドチーズ

株式会社フジタコーポレーション（本社：北海道苫小牧市、以下「当社」）は、指定管理者として管理運営する「黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール」にて製造されたクリームチーズが、株式会社セイコーマートの新商品「ぜいたくベイクドチーズ」の原料として採用されたことをお知らせいたします。

本商品は、2026年4月13日（月）より、北海道内のセイコーマート店舗（※関東地区の店舗を除く）にて発売されております。

クリームチーズ「クリームチーズ」の特長

本製品の核となる「クリームチーズ」は、トワ・ヴェールを代表する逸品です。

黒松内産生乳を使用： 酪農地帯・黒松内町の新鮮な生乳と生クリームを贅沢に使用。

数々の受賞歴：日本国内のチーズ職人が競う「Japan Cheese Awards」にて受賞歴を誇り、プロの専門家からも高い評価を得ています。

添加物を最小限に：素材本来の味を楽しんでいただくため、余計なものを加えず、自然な乳の香りとクリーミーな舌触りを追求しました。

トワ・ヴェール公式ショップ(https://toitvert.official.ec/items/76040648)

ぜいたくベイクドチーズ■ 商品概要

商品名： ぜいたくベイクドチーズ

発売日： 2026年4月13日（月）

本体価格： 370円（8%税込399.60円）

販売店舗： セイコーマート各店（※関東店舗を除く）

■ 株式会社フジタコーポレーションについて

当社は、北海道苫小牧市に本社を置き、「食」を軸とした多角的な事業を展開する企業です。

1978年の創業以来、大手フランチャイズチェーンの運営を中心に、地域に根差した飲食・小売事業を推進してまいりました。

現在はそのノウハウを活かし、黒松内町において「黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール」の指定管理者として、高品質なチーズや肉製品の製造・販売を担っております。

また、自社事業としてカシス農園を運営するほか、2023年には「株式会社TOMONIゆめ牧舎」を連結子会社化し、酪農事業へも進出いたしました。

地域の資源を活かした独自ブランドの展開と、一次産業から三次産業までを網羅する独自のビジネスモデルを通じて、地域経済の活性化と持続的な企業価値の向上に邁進してまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社フジタコーポレーション

設立：1978年3月

資本金：7,000万円（2025年07月31日現在）

代表者：代表取締役社長 遠藤 大輔

本社所在地：北海道苫小牧市若草町5丁目3番5号

事業内容：飲食・小売事業、製造・卸売事業、農畜産事業

株式上場：東京証券取引所 スタンダード市場（証券コード：3370）