こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
タイのOR、東南アジアでEV移行が進む中、5年投資戦略により燃料以外の分野に事業を拡大
力強い業績、EVインフラの拡充、デジタルユーザー基盤の拡大は、ORが従来の燃料小売事業から統合モビリティー／ライフスタイルサービスへの事業転換を図っていることを示すものであり、アジア全域の地域パートナーシップの拡張可能な基盤となることを目指す
タイ・バンコク -Media OutReach Newswire- 2026年4月9日 - タイで最大のエネルギー／ライフスタイル小売事業を展開するPTT Oil and Retail Business Public Company Limited（以下、「OR」）は、2025年のEBITDAが前年同期比15.2%増の203億5700万バーツ（約6億4500万米ドル）、純利益が47.8%増の113億400万バーツ（約3億5700万米ドル）、総収益が9.0%減となったことを発表しました。この業績には、コスト管理の強化に加え、モビリティー、小売、デジタルサービスの各分野で、エコシステム主導の拡大に向け、成長戦略の転換を進めていることが反映されています。
この拡大を支えるため、ORは2026年から2030年までの5年間の投資計画において、580億バーツ（約18億4000万米ドル）を投じる計画です。この計画では、モビリティーインフラの開発、ライフスタイルプラットフォームの強化、EV充電ネットワークの拡張、イノベーションに重点的に投資し、地域全体で統合モビリティー／コンシューマーエコシステム事業者としてのORの存在感をさらに高めることを目指します。
ORの既存インフラは、その戦略の実行のための重要な土台となります。現在、当社のタイ国内のサービスステーションネットワークは、1日あたり390万人が利用し、国内有数の高頻度の消費者接点となっており、2030年までに1日あたり500万人の利用者獲得を目指しています。このネットワークでは、燃料小売事業、EV Station PluZブランドで展開するEV充電、食品／飲料、健康／ウェルネス、ライフスタイルサービスを総合的に展開しています。ORのコーヒーチェーンCafé Amazonはタイ国内外で4,600店舗以上を運営し、ネットワーク全体で持続的な消費者獲得に寄与しています。最近では、Centaraとの合弁事業を発表しました。この合弁事業では、PTT Stationでバジェットホテルを展開し、既存アメニティーに加えて、各施設で70〜80室を提供することを目指しており、日々の利便性だけでなく宿泊サービスも提供するネットワークへと拡張します。
ORは既存の燃料ネットワークと歩調を合わせ、EV Station PluZをさらに拡張し、東南アジアで進む電気自動車の普及に対応します。これは、同地域で変化しつつある政策環境とインフラに対する需要の拡大の両方を反映するものであり、ORはモビリティーの転換を長期的な成長機会およびパートナーシップに基づく同地域の市場参入の入口として位置づけています。
ORはデジタル基盤をとおして物理ネットワークのリーチを強化しています。会員アプリblueplus+ は累計930万人の登録会員を獲得し、2030年までに1400万人を目指しています。このアプリケーションでは、継続利用の推進に加え、エコシステム全体における消費者行動をきめ細かく把握することができ、個別化されたエンゲージメント、事業ラインをまたいだクロスセリング、物理ネットワークだけでは実現できない新たな収益源の創出が可能となります。会員数は伸び続けており、ORはアジア全域に事業を拡大していく中で、このモデルをデータによる消費者エンゲージメントの強力な土台として捉えています。
またORは、地域のディーラー、投資家、事業者がORのエコシステム基盤を活用できるような、国境を超えた拡張モデルに関する協議も進めています。ORは、潜在的なパートナーに対し、従来のエネルギー小売事業者としてではなく、多様なアジア市場において地域展開を支援する運営規模とデジタル機能を提供する統合ライフスタイル／モビリティープラットフォームとして自社を位置づけています。
PTT Oil and Retail Business Public Company Limitedの最高経営責任者であるM.L. Peekthong Thongyaiは次のように述べています。「当社の戦略はシンプルです。拡張可能で十分な規模を持つモデルにより、統合を進め相乗効果を生み出すことです。デジタルとフィジカルを融合させた収益性の高いエコシステムを構築してきた当社は、戦略的なパートナーが急速に発展するアジアのモビリティーおよびコンシューマー業界で成長を実現できるよう支援したいと考えています。」
http://www.pttor.com
ORについて
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited（OR）はタイにおけるエネルギーおよびリテール部門のリーディングカンパニーとして、10か国で事業を展開しています。ORは、PTT Station、PTT Lubricants、PTT LPG、EV Station PluZをとおしてエネルギーソリューションを提供する「モビリティー事業」、アジア最大級のコーヒーチェーンのCafé Amazonやコンビニエンスストア、スペースマネジメント事業を運営する「ライフスタイル事業」、400拠点以上のPTT Stationおよび300店以上のCafé Amazonを国際的に展開する「グローバル事業」、そしてテクノロジーとイノベーションをとおして新たなベンチャーや持続可能なソリューションを開発する「ORイノベーション事業」の4つの中核事業グループをとおして事業を運営しています。
タイ・バンコク -Media OutReach Newswire- 2026年4月9日 - タイで最大のエネルギー／ライフスタイル小売事業を展開するPTT Oil and Retail Business Public Company Limited（以下、「OR」）は、2025年のEBITDAが前年同期比15.2%増の203億5700万バーツ（約6億4500万米ドル）、純利益が47.8%増の113億400万バーツ（約3億5700万米ドル）、総収益が9.0%減となったことを発表しました。この業績には、コスト管理の強化に加え、モビリティー、小売、デジタルサービスの各分野で、エコシステム主導の拡大に向け、成長戦略の転換を進めていることが反映されています。
この拡大を支えるため、ORは2026年から2030年までの5年間の投資計画において、580億バーツ（約18億4000万米ドル）を投じる計画です。この計画では、モビリティーインフラの開発、ライフスタイルプラットフォームの強化、EV充電ネットワークの拡張、イノベーションに重点的に投資し、地域全体で統合モビリティー／コンシューマーエコシステム事業者としてのORの存在感をさらに高めることを目指します。
ORの既存インフラは、その戦略の実行のための重要な土台となります。現在、当社のタイ国内のサービスステーションネットワークは、1日あたり390万人が利用し、国内有数の高頻度の消費者接点となっており、2030年までに1日あたり500万人の利用者獲得を目指しています。このネットワークでは、燃料小売事業、EV Station PluZブランドで展開するEV充電、食品／飲料、健康／ウェルネス、ライフスタイルサービスを総合的に展開しています。ORのコーヒーチェーンCafé Amazonはタイ国内外で4,600店舗以上を運営し、ネットワーク全体で持続的な消費者獲得に寄与しています。最近では、Centaraとの合弁事業を発表しました。この合弁事業では、PTT Stationでバジェットホテルを展開し、既存アメニティーに加えて、各施設で70〜80室を提供することを目指しており、日々の利便性だけでなく宿泊サービスも提供するネットワークへと拡張します。
ORは既存の燃料ネットワークと歩調を合わせ、EV Station PluZをさらに拡張し、東南アジアで進む電気自動車の普及に対応します。これは、同地域で変化しつつある政策環境とインフラに対する需要の拡大の両方を反映するものであり、ORはモビリティーの転換を長期的な成長機会およびパートナーシップに基づく同地域の市場参入の入口として位置づけています。
ORはデジタル基盤をとおして物理ネットワークのリーチを強化しています。会員アプリblueplus+ は累計930万人の登録会員を獲得し、2030年までに1400万人を目指しています。このアプリケーションでは、継続利用の推進に加え、エコシステム全体における消費者行動をきめ細かく把握することができ、個別化されたエンゲージメント、事業ラインをまたいだクロスセリング、物理ネットワークだけでは実現できない新たな収益源の創出が可能となります。会員数は伸び続けており、ORはアジア全域に事業を拡大していく中で、このモデルをデータによる消費者エンゲージメントの強力な土台として捉えています。
またORは、地域のディーラー、投資家、事業者がORのエコシステム基盤を活用できるような、国境を超えた拡張モデルに関する協議も進めています。ORは、潜在的なパートナーに対し、従来のエネルギー小売事業者としてではなく、多様なアジア市場において地域展開を支援する運営規模とデジタル機能を提供する統合ライフスタイル／モビリティープラットフォームとして自社を位置づけています。
PTT Oil and Retail Business Public Company Limitedの最高経営責任者であるM.L. Peekthong Thongyaiは次のように述べています。「当社の戦略はシンプルです。拡張可能で十分な規模を持つモデルにより、統合を進め相乗効果を生み出すことです。デジタルとフィジカルを融合させた収益性の高いエコシステムを構築してきた当社は、戦略的なパートナーが急速に発展するアジアのモビリティーおよびコンシューマー業界で成長を実現できるよう支援したいと考えています。」
http://www.pttor.com
ORについて
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited（OR）はタイにおけるエネルギーおよびリテール部門のリーディングカンパニーとして、10か国で事業を展開しています。ORは、PTT Station、PTT Lubricants、PTT LPG、EV Station PluZをとおしてエネルギーソリューションを提供する「モビリティー事業」、アジア最大級のコーヒーチェーンのCafé Amazonやコンビニエンスストア、スペースマネジメント事業を運営する「ライフスタイル事業」、400拠点以上のPTT Stationおよび300店以上のCafé Amazonを国際的に展開する「グローバル事業」、そしてテクノロジーとイノベーションをとおして新たなベンチャーや持続可能なソリューションを開発する「ORイノベーション事業」の4つの中核事業グループをとおして事業を運営しています。