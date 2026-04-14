〈Pacific GOLF CLUB〉が「BRIDGESTONE GOLF」とのコラボレーションアイテム新発売
株式会社トランジットクリエイティブ（本社：東京都渋谷区恵比寿、代表：木村学也）が運営するゴルフブランド〈Pacific GOLF CLUB〉は「最高の品質とテクノロジーでアマチュアからツアープロまで幅広くサポートし、ゴルフへの熱い思いを持つゴルファーと最高のパフォーマンスを発揮できるようともに歩み続けること」をミッションとする「BRIDGESTONE GOLF」との初コラボレーションアイテムを4月17日（金）に発売いたします。
コレクション詳細
ウェア4種類,アクセサリー4種類 全8種類を発売いたします。
半袖襟付きシャツ （カラー展開 WH/BK/KH）\15,400（税込み）
半袖モックネックシャツ （カラー展開 WH/BK/KH）\13,200（税込み）
ショートパンツ （カラー展開 WH/BK/KH \17,600（税込み）
スカート （カラー展開 WH/BK/KH \17,600（税込み）
キャップ （カラー展開 WH/BK \5,940（税込み）
ハット （カラー展開 WH/BK \6,930（税込み ）
メンズソックス （カラー展開 WH/BK \2,750（税込み）
レディースソックス （カラー展開 WH/BK \2,750（税込み）
両ブランドのクリエイティビティが融合し、これまでにないパフォーマンスとゴルフの楽しさを体感できるラインアップです。ゴルフシーンはもちろんタウンユースにも馴染むデザインは唯一無二です。
「Surf and Turf」をモットーに、ゴルフをよりカジュアルかつスタイリッシュに楽しむ〈Pacific GOLF CLUB〉とゴルフに適した高い機能性を誇る「BRIDGESTONE GOLF」がお届けする新しいコレクションにご期待ください。
Pacific GOLF CLUB
七里ヶ浜にあるドライブインカフェ〈Pacific DRIVE-IN〉がゴルフ場をプロデュースしたら？という架空のストーリーから生まれたゴルフブランド。サーフィンとゴルフの両方を楽しむ「Surf and Turf」をモットーに、ゴルフをよりカジュアルかつスタイリッシュに楽しめるよう、〈Pacific GOLF CLUB〉が考える独自のゴルフカルチャーを発信。
ONLINE STORE：https://pacificgolfclub-online.com/
Instagram：https://www.instagram.com/pacific_golfclub/
Pacific GOLF CLUB ブランドショップ 住所：神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-2-18
BRIDGESTONE GOLF
最高のパフォーマンスを、
あなたと。
もっとうまくなりたい。
もっとゴルフを楽しみたい。
そう考えるすべてのゴルファーに
私たちが長年培った「接点の科学」から生み出された最先端の品質とテクノロジーを。
その「接点」へのこだわりは
ボール・クラブなど、ギアのテクノロジーの
進化だけでなく、さまざまなサービスを通じて
お客様との「接点」の品質向上にも
つながっている。
年齢も、ゴルフ歴も、スコアも関係ない。
ゴルフを愛するあなたの「熱量」に応えたい。
世界のトッププロたちにも認められた
高い技術で応えたい。
最高のパフォーマンスを発揮できるように、
あなたとともに歩み続ける。
それが私たちブリヂストンゴルフです。
販売店舗
Pacific GOLF CLUB オンラインストア：https://pacificgolfclub-online.com/
〈Pacific GOF CLUB 七里ヶ浜 ゴルフ練習場〉神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-2-18
※2026年4月18日（土）9時より
BRIDGESTONE GOLF取扱店舗は下記特設サイトでご確認いただけます。
https://jp.golf.bridgestone/bs-products/wear/pgc
POP UP情報
「Surf and Turf」をモットーに、ゴルフをより自由でカジュアルなスタイルを提案する〈Pacific GOLF CLUB〉が阪急梅田本店 8F コトコトステージ82にて期間限定POP UPを開催いたします。
「BRIDGESTONE GOLF × PGC」の先行販売の他、充実のアイテムが登場いたします。
この機会をお見逃しなく
Pacific GOLF CLUB POP UP
2026年4月15日（水）～4月21日（火）
住所：大阪府大阪市北区角田町8番7号
阪急梅田本店 8F コトコトステージ82