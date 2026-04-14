〈Pacific GOLF CLUB〉が「BRIDGESTONE GOLF」とのコラボレーションアイテム新発売

株式会社トランジットホールディングス

株式会社トランジットクリエイティブ（本社：東京都渋谷区恵比寿、代表：木村学也）が運営するゴルフブランド〈Pacific GOLF CLUB〉は「最高の品質とテクノロジーでアマチュアからツアープロまで幅広くサポートし、ゴルフへの熱い思いを持つゴルファーと最高のパフォーマンスを発揮できるようともに歩み続けること」をミッションとする「BRIDGESTONE GOLF」との初コラボレーションアイテムを4月17日（金）に発売いたします。

コレクション詳細

ウェア4種類,アクセサリー4種類 全8種類を発売いたします。

半袖襟付きシャツ （カラー展開 WH/BK/KH）\15,400（税込み）半袖モックネックシャツ （カラー展開 WH/BK/KH）\13,200（税込み）ショートパンツ （カラー展開 WH/BK/KH \17,600（税込み）スカート （カラー展開 WH/BK/KH \17,600（税込み）キャップ （カラー展開 WH/BK \5,940（税込み）ハット （カラー展開 WH/BK \6,930（税込み ）メンズソックス （カラー展開 WH/BK \2,750（税込み）レディースソックス （カラー展開 WH/BK \2,750（税込み）

両ブランドのクリエイティビティが融合し、これまでにないパフォーマンスとゴルフの楽しさを体感できるラインアップです。ゴルフシーンはもちろんタウンユースにも馴染むデザインは唯一無二です。

「Surf and Turf」をモットーに、ゴルフをよりカジュアルかつスタイリッシュに楽しむ〈Pacific GOLF CLUB〉とゴルフに適した高い機能性を誇る「BRIDGESTONE GOLF」がお届けする新しいコレクションにご期待ください。

Pacific GOLF CLUB

七里ヶ浜にあるドライブインカフェ〈Pacific DRIVE-IN〉がゴルフ場をプロデュースしたら？という架空のストーリーから生まれたゴルフブランド。サーフィンとゴルフの両方を楽しむ「Surf and Turf」をモットーに、ゴルフをよりカジュアルかつスタイリッシュに楽しめるよう、〈Pacific GOLF CLUB〉が考える独自のゴルフカルチャーを発信。

ONLINE STORE：https://pacificgolfclub-online.com/

Instagram：https://www.instagram.com/pacific_golfclub/

Pacific GOLF CLUB ブランドショップ 住所：神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-2-18

BRIDGESTONE GOLF

最高のパフォーマンスを、

あなたと。

もっとうまくなりたい。

もっとゴルフを楽しみたい。

そう考えるすべてのゴルファーに

私たちが長年培った「接点の科学」から生み出された最先端の品質とテクノロジーを。

その「接点」へのこだわりは

ボール・クラブなど、ギアのテクノロジーの

進化だけでなく、さまざまなサービスを通じて

お客様との「接点」の品質向上にも

つながっている。

年齢も、ゴルフ歴も、スコアも関係ない。

ゴルフを愛するあなたの「熱量」に応えたい。

世界のトッププロたちにも認められた

高い技術で応えたい。

最高のパフォーマンスを発揮できるように、

あなたとともに歩み続ける。

それが私たちブリヂストンゴルフです。

販売店舗

Pacific GOLF CLUB オンラインストア：https://pacificgolfclub-online.com/

〈Pacific GOF CLUB 七里ヶ浜 ゴルフ練習場〉神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-2-18

※2026年4月18日（土）9時より

BRIDGESTONE GOLF取扱店舗は下記特設サイトでご確認いただけます。

https://jp.golf.bridgestone/bs-products/wear/pgc

POP UP情報

「Surf and Turf」をモットーに、ゴルフをより自由でカジュアルなスタイルを提案する〈Pacific GOLF CLUB〉が阪急梅田本店 8F コトコトステージ82にて期間限定POP UPを開催いたします。

「BRIDGESTONE GOLF × PGC」の先行販売の他、充実のアイテムが登場いたします。

この機会をお見逃しなく

Pacific GOLF CLUB POP UP

2026年4月15日（水）～4月21日（火）

住所：大阪府大阪市北区角田町8番7号

阪急梅田本店 8F コトコトステージ82