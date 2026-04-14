歯を黒にメイクする、新しい表現。“陰影”と“アクセント”で表情をデザインする歯の化粧品を新発売!

有限会社コスメティックカルチャーコスメティースCCC ウィンターブラック

【商品概要】

「コスメティースCCC ウィンターブラック」は、

歯の表面に塗布することで、歯の色を黒く見せる歯の化粧品です。

白くすることを目的とした従来の歯の見せ方とは異なり、

黒という色を加えることで、

口元に陰影やアクセントを生み出し、

普段とは異なる表情をつくることができます。

【使用方法・表現の例】

使用方法により、さまざまな表現が可能です。

・1本のみ塗布し、アクセントとして使用

・全体に塗布し、お歯黒のメイクとして表現

・前歯の一部に塗布し、歯の形を変えたように見せる表現

（例：ウサギの歯のような見せ方）

・歯に簡単な模様やマークを描く表現

歯の色を変えることで、歯を白くするだけではない、自由な表現の選択肢を広げます。

色見本 歯に塗布例、義歯に塗布例

【商品概要】

【商品名】コスメティースCCC ウィンターブラック

【商品価格】16,500円（税込）

【内容量】2mL

【商品特長】

・歯の色を黒く見せるカラーメイク

・歯を削らず、傷つけずに印象を変えることが可能

・食事をしない場合、約20時間持続

・主成分は食品使用成分、防腐剤不使用

・金属歯・義歯にも使用可能

・歯みがきで簡単に落とせます。

・1本で約200回分。

【発売日】2026年5月31日

【販売方法】直接販売および一部契約店舗にて販売予定

キャップについているハケで塗布します。

■ 開発背景

歯の色はこれまで「白くするもの」として扱われてきましたが、近年ではファッションや表現の一部として、口元の印象を変えるニーズも広がりつつあります。

黒という色が持つコントラストと陰影に着目し、これまでにない口元の表現を可能にするアイテムとして開発されました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=vwf2C8NYzww ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=_xAnTzv8Dgc ]