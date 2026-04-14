歌声合成ソフトウェア『初音ミク V6』、ついに正式リリース！ 2種類のボイスバンクを搭載！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fPFPYKCmhqs ]

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之、以下クリプトン）は、歌声合成ソフトウェア『初音ミク V6』を、2026年4月14日（火）にリリースいたしました。本製品は、ボーカルエディター「VOCALOID6 Editor」を同梱した〈スターターパック〉と、すでにエディターをお持ちの方に向けた〈ボイスバンク〉の2形態で展開。いずれの形態も歌唱パート以外の音楽制作に必要なソフトウェアや音源を同梱しているため、購入したすぐその日から本格的な音楽制作を始めることが可能です。

“ボカロ文化”として親しまれ、今なお世界規模で拡がり続けている創作文化（UGCカルチャー）に、あなたも作り手として参加してみませんか？

『初音ミク V6』商品ページ：https://sonicwire.com/product/virtualsinger/special/miku-v6

2種類のボイスバンクを搭載！ キュートな声色はもちろん、艶めかしい声色も！

※開発時の画面のため、実際とは異なる可能性がございます

『初音ミク V6』は、日本語・英語・中国語に対応した（*1）2種類のボイスバンク「Original」と「Soft」が搭載されている、VOCALOID6対応の歌声合成ソフトウェア（別称：バーチャルシンガー・ソフトウェア）です。VOCALOID:AIを駆使した歌声合成エンジンに最適化されており、歌詞とメロディーを入力するだけで、自然な息継ぎや、複数の言語を織り交ぜた流暢な歌唱を実現できます。

◆表現力豊かで自然に響く「Original」：“ミクらしさ”を継承するキュートで素直な声色。

◆表現を拡げるための柔らかな「Soft」：吐息混じりで艶かしい、夢見心地な声色。

また、機械学習を通してピッチ推移や音量推移、タイミング、アクセントなどを学んでいるため、人間の声に近い温かみや自然な揺らぎを感じられる歌声表現にも長けています。そうしたアルゴリズムにより初期設定のままでも十分ご活用いただけますが、もちろん作り手のこだわりを細部まで反映させることも可能です。たとえば「Expressionパラメーター」で声のハリの強弱を調整したり、しゃくりやビブラート、タメといった繊細な歌唱表現を、画面上のピッチ・音量カーブを見ながら直感的に編集したり。さらに、ひとつのフレーズからニュアンスの異なるボーカルを複数生成する「TAKE機能」を活用すれば、厚みのあるハモリパートも手軽に制作することができます。

自分だけのボーカリストに直接ディレクションを行うような感覚で、バーチャルシンガー『初音ミク』と一緒に理想の歌声を追求してみましょう！



*1）中国語については、後日無償アップデートにて対応となります。

V6の『初音ミク』は、LAMさんによる新デザイン！ “主体性を伴うミク”に。

音楽制作のソフトウェアとして生まれた『初音ミク』には、ソフトウェアのパッケージに描かれたキャラクターとしての側面もあります。このたび『初音ミク V6』のパッケージイラストとして起用した新デザインの『初音ミク』は、イラストレーターのLAMさんに制作していただきました。

『初音ミク V6』は技術面においてこれまでのVOCALOID版・初音ミク（*2）と異なり、ただ受動的にユーザーの指示を受け入れるだけではなく、以前のバージョンに比べてユーザーの制作過程をアシストするような機能が備わっています。そうしたソフトウェアとしての変化を踏まえた意匠を、LAMさんが描き起こしてくださいました。三面図を公開しておりますので、ファンアートや衣装制作などの際にはぜひお役立てください。

*2）現在の『初音ミク』のソフトウェアには、“VOCALOIDエンジンを搭載した製品（VOCALOID版）”と、“クリプトンが独自に開発したエンジンを搭載した製品（NT版）”が存在しています。

最後に、2007年の企画当初から『初音ミク』の開発を手掛けている当社の佐々木渉のコメントを掲載いたします。

『初音ミク V6』発表からリリースまで随分とお待たせしました。直前発表となってしまいましたが、2007年から続く初音ミクらしい歌声の「Original」のボイスバンクに加えて、柔らかい歌声の「Soft」を加えてリリースさせて頂きました。初音ミクは様々な表情を持つシンガーですが、このVOCALOID6の初音ミクの日本語と英語の歌声が、新しく皆様に親しまれることを願っています。

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

『初音ミク』開発プロデューサー 佐々木渉

◆◆製品概要◆◆

『初音ミク V6』

リリース日

2026年4月14日（火）

通常価格

〈スターターパック〉24,200円（税込）

〈ボイスバンク〉10,780円（税込）

商品ページ

https://sonicwire.com/product/virtualsinger/special/miku-v6

〈優待販売について〉

対象製品（『VOCALOID2 初音ミク』『初音ミク V3』『初音ミク V4X』『初音ミク V4 ENGLISH』『初音ミク V4 CHINESE』『ピアプロキャラクターズ・スーパーパック』のいずれか）をSONICWIREでご購入、もしくはクリプトンサイトでライセンス登録された皆さまについては、下記優待価格でお買い求めいただけます。

優待価格

〈スターターパック〉21,780円（税込）

〈ボイスバンク〉8,624円（税込）

優待販売をご希望の方は、対象製品が登録されているアカウントでログインした上で、予約ページよりお申し込みください。対象ユーザー様には自動的に優待価格が適用されます。

※〈スターターパック〉は『初音ミク V6』のボイスバンクと「VOCALOID6 Editor」をセットにした製品です。

※パッケージ版、ダウンロード版ともに価格は同じです。

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 SONICWIRE担当

E-mail：sonicwire@crypton.co.jp

＜参考情報＞

▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに50都市で120公演を巡演。2025年11月にはシリーズ初のアジアツアーを完走、2026年には北米ツアーと欧米ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。

▼「VOCALOID（ボーカロイド／通称：ボカロ）」とは

本来の定義は、ヤマハ株式会社が2003年に開発した、歌詞とメロディー（楽譜情報）を入力するだけで楽曲のボーカルパートを制作できる歌声合成技術および、その応用ソフトウェアの名称・呼称。いまでは歌声合成ソフトウェア（VOCALOID以外の技術を用いた同種のソフトウェアを含む）を使用した楽曲全般が「ボカロ曲」と呼称されており、音楽シーンにおいては「ボーカロイド」がひとつのジャンル名として用いられることがある。

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

▼「SONICWIRE（ソニックワイヤ）」とは https://sonicwire.com/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営する、世界最大規模の「音」に関するソフトウェア、プラグイン、素材の総合ダウンロードストア。プロミュージシャン御用達の最高級オーケストラ音源から、世界人気No.1ドラム音源、楽曲制作用サウンド素材集（サンプルパック）、映像作品やスマホアプリに使える効果音、BGMまで、膨大なラインナップの中から好みのソフト音源やサウンド素材を、”いつでも・どこでも・すぐに”購入できる。また、音声分離などの音声編集サービス、必要なサウンド／音楽をライセンス又は制作するサービスなども展開。音に関わるクリエイションのためのツールとソリューションを提供している。

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/