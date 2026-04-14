『アサヒスーパードライ』『アサヒ生ビール』 阪神タイガースデザイン缶 4月28日数量限定発売
アサヒビール株式会社
[表: https://prtimes.jp/data/corp/16166/table/1490_1_d61368cd98be783f535f18a0e966a378.jpg?v=202604140351 ]
アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）は、『アサヒスーパードライ がんばれ！阪神タイガース缶』と『アサヒ生ビール 阪神タイガース缶』を4月28日から近畿圏を中心としたエリアで数量限定発売します。
『アサヒスーパードライ』のパッケージには、球団ロゴをデザインしています。『アサヒ生ビール』には、球団ロゴに加え、2026年の阪神タイガース・チームスローガン“熱覇”をデザインしています。
アサヒビールは、阪神タイガースのオフィシャルスポンサーです。本商品の発売を通じて、阪神タイガースファンをはじめ、プロ野球ファンの盛り上がりを応援します。
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