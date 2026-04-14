【加盟教室限定】Claude × AI駆動開発で拓く教室発プロダクト戦略

株式会社エクシード

10代向けデジタル人材育成サービス『TechHigher(https://www.techhigher.club/)』を運営する株式会社エクシード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：澤部愛子）は、Tech for elementary および TechHigher 加盟教室を対象に、オンラインセミナー 「Claude × AI駆動開発で作る教室管理システム「KOTORIS」～ "作りたいものがわかる人"がいれば、プロダクトは作れる時代 ～」 を2026年4月30日12時より開催します。

本セミナーでは、講師に『Kids Programming Club Okayama(https://kpc-okayama.com/)』の石田 昌嗣氏 を迎え、Claude Codeを用いて教室管理システム「KOTORIS」を実際に開発した事例をもとに、AI駆動開発が教室現場の課題解決と新たなビジネス創出にどのようにつながるのかを紹介します。

今回のセミナーは、教室運営の効率化そのものを目的とするだけではなく、「自分が本当に欲しいシステムを作った結果、それが他者にも価値を持ち、販売可能なプロダクトになり得る」 という視点を共有することを主題としています。特に、元SEとしての経験を持つ加盟教室オーナーに対し、これまで培ってきた技術的素養と現場理解を組み合わせることで、教室ビジネスの先にある新たな可能性を見いだせることを伝えます。

エクシードではこれまで、教育現場における業務や顧客体験の改善に向けて、SaaSの活用、ノーコードの活用、そしてAI駆動開発へと進化する取り組み を見据えてきました。その流れの中で本セミナーは、SaaS（Edulio等）→ノーコード（PLine等）→AI駆動開発（Claude Code）という変遷を踏まえながら、コスト削減とUX向上を両立する次のステージ を示す機会として位置づけられます。

セミナーでは、石田氏がなぜKOTORISの開発に取り組んだのか、その背景にある教室運営上の課題、そしてClaude Codeを活用したAI駆動開発によって、短期間で実用的なプロダクトを立ち上げるに至ったプロセスを紹介します。あわせて、プロダクト開発においてAIが担う領域と、人が担うべき要件定義や現場理解、価値設計の役割についても具体的に共有する予定です。

■セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6960/table/100_1_cb7ff6f5f0a5026864584cd87013ec22.jpg?v=202604140351 ]

本セミナーを通じてエクシードは、加盟教室が単に既存サービスを利用する立場にとどまるのではなく、自らの現場課題を起点に新しい価値を形にする主体 となることを後押しします。さらに今後は、Claudeを活用したAI駆動開発の知見をもとに、法人向けの研修や導入支援、あるいはその後方支援につながる展開も視野に入れています。

なお、ClaudeによるAI駆動開発の取り組み第二弾として、別加盟教室開発のシステム「TLinks」 をテーマとした企画を2026年5月以降に予定しています。エクシードは今後も、加盟教室とともに実践知を蓄積しながら、教育事業の枠を超えた新たな価値創造を支援してまいります。

■株式会社エクシードについて

10代向けデジタル人材育成サービス『TechHigher』および小学生向けプログラミング教室『Tech for elementary』を全国250教室以上で展開。Roblox、Minecraft、Canva、生成AIなど、時代に即した学びを提供しています。