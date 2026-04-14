【松坂屋名古屋店】お母さんいつもありがとう(ハート) 2026.5.10 MOTHER′S DAY

株式会社 大丸松坂屋百貨店

思わずときめく美容アイテムや、こだわりの実用品、ジュエリーやグルメまでたっぷりとご用意しました。お母さんへの“ありがとう”を、ギフトとともに贈りませんか？

心ときめくケアアイテムでほっと一息つける時間を

〈ニールズヤードレメディーズ〉

ワイルドローズ ビューティーバーム 50g

税込9,900円

■本館6階 ナチュラリー

植物の恵みを凝縮した、クレンジングから保湿まで使える多機能バーム。乾燥やハリ不足をケアし、ローズの香りが心まで満たします。

〈マリコール〉

ビューティーリフトフェイス母の日特別セット 税込15,400円

■南館6階

■5月10日(日)まで

大切なお母さまへ、ファイシャルエステコースのプレゼント。マシーンとハンドテクニックによるケアで、お顔から首・肩・デコルテ・二の腕までをケアし引き締まったハリとツヤに満ちた肌へと導きます。年齢が現れやすい手元をケアする「機能性ハンドクリーム」もセットでプレゼント。

暮らしに寄り沿う、こだわりのリビング・キッチン用品で日々を楽しむ

〈ヨーガンレール ＋ババグーリ〉

リネンエプロン

税込19,800円

■本館6階

洗いをかけた薄手のリネンエプロン。そのままお買い物に出られそうなかわいさです。

〈べネクス〉

コンフォートポンチセットアップ レディース

税込22,000円

■本館6階

べネクス初体験の方にも、ご愛用中の方にも、満足度の高いコットンブレンドのセットアップ。なめらかでしなやかな肌触りの、軽量で伸縮性の効いたコットン混の生地を使用しているため、家でのリラックスタイムに最適なリカバリーウェアです。

毎日をおしゃれに彩る、ファッションアイテム

画像は裏面となります。

〈４℃〉

シルバーネックレス

税込20,900円

■本館1階

リバーシブルデザインの馬蹄ネックレス。表面はキュービックジルコニアの留め華やかに。裏面は深い愛情をもたらすと言われるルビーを1粒留め、フラットな地金の煌めきも楽しめるカジュアルなデザインに。トレンドのミニマムなサイズ感で、さりげなく身に着けられるアイテムです。

〈ニナ リッチ〉

財布

税込14,300円

■本館6階＋moonbat （洋品雑貨）

ソフトなシュリンク革に洋服のネックラインを思わせる曲線を施した、箔の革のキラキラがポイントの３つ折り財布です。コンパクトながらも収納力があり、すっきりとしたデザインは大切な人への贈り物にもぴったりです。

感謝を伝えるとっておきのグルメで、至福のひと時を

〈アンテノール〉

カーネーション 15cm

税込4,698円

■本館地下1階

■5月8日（金）→5月10日（日）

ホワイトチョコで形づくったカーネーションを苺と桃のさわやかなムースにのせて（4～6人用）

〈桂新堂〉

お母さんいつもありがとう 8袋入り

税込2,160円

■本館地下1階

■4月中旬～ ※なくなり次第終了

カーネーションが描かれた可愛らしいパッケージで母の日の贈り物にぴったりなお品です。

〈なだ万厨房〉

「母の日御膳」

税込3,240円

■本館地下1階

■5月8日(金）→10日(日）

華やかなちらし寿司に赤魚西京焼、牛すき焼、出汁の風味豊かな煮物、甘味には抹茶プリンなどの彩り豊かなこだわりの料理をお詰めしました。