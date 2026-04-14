都会ナースから離島ナースへ。対馬病院で看護師の輪と可能性を広げるイベント開催

特定非営利活動法人ジャパンハート

日本発祥の国際医療NGOである特定非営利活動法人ジャパンハート（東京都台東区 理事長：吉岡春菜）は、国内の離島・へき地へ看護職をつなげる事業「RIKAjob（リカジョブ）」において、長崎県対馬病院との協働で、看護師・助産師向けイベント『離島初心者に優しい島～対馬～対馬病院スタディツアー』の開催を決定しました。

このイベントは、都市部に医療人材が集中する一方で、離島・へき地における医療人材不足が課題となっている現状を踏まえ、都心でキャリアを積む看護師・助産師が新たな選択肢として「離島ナース」という働き方に触れる機会を創出するために開催する見学会です。

離島での生活と地域医療の現場を実際に体験するこのスタディツアーを通じて、看護職の多様なキャリア形成を支援するとともに、地域に根ざした医療提供体制の維持・発展に資する人材の循環を促進します。

開催日は2026 年7月9日（木）から11日（土）の3日間。場所は、RIKAjob内でも問合せ数トップに入る対馬病院。対馬は、豊かな自然と深い歴史が息づく島で毎年多くの人が訪れる地です。対馬での仕事・生活に慣れ、契約延長やなかには移住した人も働いています。

＜イベントページ＞https://japanvolunteer.org/event/rikajob_tsushimatour202607/(https://japanvolunteer.org/event/rikajob_tsushimatour202607/)

病院の会議における吉岡（右）と八坂貴宏院長（中央）

今回のプログラムには、病院見学をはじめ、院長・看護部長・RIKAjob経由で入職した対馬ナースたちと話す場を設け、「離島生活・離島病院のリアル」「離島ナースならではの喜びや苦労」といった参加者が気になる疑問に赤裸々に答えます。

また、対馬病院プロジェクトを立ち上げ、現在も開発途上国での活動から帰国した際には定期的に現地入りし、プロジェクトを率いるジャパンハート創設者の小児外科医・吉岡秀人も全行程に同行。離島医療の課題や展望などを伝えます。

離島医療の現場では、設備・人的資源の両面において制約がある中で医療提供が行われており、看護師には高度な判断力と実践力が求められています。こうした環境は、看護職の専門性を高めると同時に、医療人材の地域偏在という日本の構造的課題を浮き彫りにしています。

本イベントは、都市部で経験を積んだ看護師が離島医療の現場に触れ、自律的なキャリア選択の可能性を広げるとともに、参加者同士の学びやネットワーク形成を通じて、地域医療を支える人材の循環を促進することを目的としています。本取り組みにより、「医療の届きにくい地域」における持続可能な医療体制を構築し、地域医療の発展に寄与することを目指します。

【RIKAjob（リカジョブ）】

国際医療NGOジャパンハートが、団体ミッション「医療が届かないところに医療を届ける」に基づき国内で展開する、離島・へき地医療看護職支援プロジェクト。

RIKAjobの名前の由来は、「RITO-離島-」「IRYO-医療-」「KANGOSHOKU-看護職-」。都会で働く看護師が、医療者不足が深刻な地域に暮らしながらその地域の医療機関で働くことで、地域医療の課題解決に貢献するとともに、自身のキャリア形成やスキル向上、さらには自身の看護観を見つめ直す機会にもつながっている。

北は青森県・大間、南は鹿児島県・与論島まで、奄美諸島を中心に全国7県17施設へ看護職を紹介。2026年1月1日より、職業紹介事業としての体制を再編し、求職者・医療機関双方に対して、より質の高いマッチングと継続的な支援を実現している。

https://rikajob.net/(https://rikajob.net/)