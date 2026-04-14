バンコクのソンクラーン期間中、文化を紹介する「KUDTHAI」を注目上昇中のソンワット地区で開催







タイ国政府観光庁と連携して開催するイベントで、現代的なショッピングや体験型ツーリズムをとおしてタイ独自の文化を紹介する取り組みを拡大させるものです。「KUDTHAI」のKUDとは、タイ語で「厳選された」の意味で、タイの優れたブランド、職人、料理人を一堂に集め、ものづくりの技、地域の知恵、現代的なデザインの魅力を国内外の人々に向けて発信します。初開催となる「ソンワットKUDTHAI 2026」は4月9〜12日にLost in Songwatで開催されます。The Mall Groupが主要施設を飛び出し、バンコクで最も注目を集めているエリアのひとつでショッピング体験を提供する初のイベントです。かつてチャオプラヤ川沿いの商業拠点として栄えたソンワットは今、新世代のクリエイターや世界中の旅行者が集まる活気あふれるユニークなカルチャースポットとして再び注目を集めています。この体験をバンコクの高級ショッピング施設にも展開する形で、「KUDTHAI 2026」は2026年4月8〜19日にEM District（エムディストリクト）のEmporium（エンポリアム）、EmQuartier（エムクオーティエ）、Emsphere（エムスフィア）でも開催され、バンコクの新たな文化エリアと確立されたライフスタイル拠点を結ぶイベントとなります。複数拠点で開催することで、歴史地区と現代的なショッピング空間を自由に行き来しながらバンコクを楽しむスタイルを提案します。ソンクラーンはタイで最も世界的に知られる祝祭のひとつで、「KUDTHAI 2026」は、新たな視点でデザイン、食、地域の創造力など厳選された文化に触れる機会を提供します。さらにEM Districtで2026年4月10〜15日に展開する「EM District Thai Hansa Maha Songkran：タイの夏祭り」では、没入的なインスタレーション、名物のウォーターアトラクションのほか、Emporiumの「THAI-POP MARKET」やEmQuartierの「THAI LOCAL MARKET」、Emsphereの「THAI-TAINMENT MARKET」といったテーマ別マーケットを開催します。目玉のひとつである「リトル・ソンワット」では、ソンワット歴史地区の有名な飲食店が市内中心部に登場し、注目が高まるバンコクの文化地区ソンワットと現代的な商業空間のさらなる橋渡しとなります。これらの施策により、バンコクをソンクラーンの祝祭を楽しむ旅行先にとどまらず、革新、文化、商業をとおして歴史を体験できる街として、その新たな魅力を発信します。