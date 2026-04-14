【野口観光 湯河原3館】ゴールデンウィーク期間限定プラン

野口観光マネジメント株式会社

奥湯河原温泉 海石榴 つばき（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上776/執行役員支配人 雑賀弘）

奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROU（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上673/執行役員支配人 石田圭司）

源泉のお宿 湯河原 千代田荘（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上637/執行役員支配人 石田圭司）

春のやわらかな陽光が心地よい季節となりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。

湯河原にございます『奥湯河原温泉 海石榴 つばき』・『奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROU』・

『源泉のお宿 湯河原 千代田荘』の3館では、

ゴールデンウィークに向けたおすすめの宿泊プランを販売しております。

これからご予定をお考えの方にも、まだ十分にご予約いただけます。

山と海に囲まれた静かな温泉地・湯河原にて、日ごろの喧騒を離れ、

心身ともに癒されるひとときをお過ごしください。

奥湯河原温泉 海石榴 つばき

奥湯河原の豊かな自然の中に佇む奥湯河原温泉 海石榴 つばきでは、

100種以上の椿が植えられた池泉の庭園をはじめ、

季節の花々が咲く散策路など美しい自然を感じながらお過ごしいただけます。

季節の旬の素材を活かした季節ごとの会席料理は、熟練の料理人の技と厳選された器で評判です。

奥湯河原温泉 海石榴 つばき 外観露天風呂(男性大浴場)

奥湯河原温泉 海石榴 つばきではGW限定プランの特典として、

ご夕食の際に『伊勢海老の鬼殻焼』をご用意いたします。

伊勢海老の鬼殻焼

■ 特典内容 ■

・伊勢海老の鬼殻焼

※大人1名様につき一品ご用意いたします。

《奥湯河原温泉 海石榴 つばき GW限定プラン 販売ページ》(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=bd2c7d6533deee485f575304e9dd8660&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=17023995&search_type=undated)

□奥湯河原温泉 海石榴 つばき 公式ホームページ□

https://www.tubaki.net/

奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROU

東京近郊とは思えない、翠濃い箱根山麗の自然に囲まれた奥湯河原に建つ

奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROUは、湯河原の自然を一望できる展望露天風呂がイチオシの料理旅館です。

四季折々の旬の素材を活かした季節ごとの本格的な会席料理を存分にお楽しみ下さい。

奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROU 外観展望露天風呂「大空」

奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROUではGW限定プランの特典として、

『客室冷蔵庫にミニバー』と『ご夕食時飲み放題』をご用意いたします。

飲み放題イメージ

■ 特典内容 ■

１.客室冷蔵庫にミニバー付

※缶ビール、お茶、ミネラルウォーターを

1名様につき1本ずつ

２.ご夕食時飲み放題90分付き

※指定されたメニュー内でのご案内となります。

《奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROU GW限定プラン 販売ページ》(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=ed2075b68568f9d3e21885f5897ac6e2&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14527292&search_type=undated)

□奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROU 公式ホームページ□

https://sansuirou.co.jp/

源泉のお宿 湯河原 千代田荘

源泉のお宿 湯河原 千代田荘は、落ち着いた雰囲気と静かな環境を兼ね備えた、

心安らぐひとときをお過ごしいただける温泉宿です。

敷地内の温泉からは豊富な湯が湧き続けており、やわらかな泉質が特徴です。

湯にゆったりと身を委ねれば、肌ざわりの心地よさとともに、日常の疲れも芯から癒されていきます。

源泉のお宿 湯河原 千代田荘 外観源泉かけ流しの露天風呂

源泉のお宿 湯河原 千代田荘ではGW限定プランの特典として、

『ご夕食時飲み放題』をご用意いたします。

飲み放題イメージ

■ 特典内容 ■

・ご夕食時飲み放題（90分）

※指定されたメニュー内でのご案内となります。

《源泉のお宿 湯河原 千代田荘 GW限定プラン 販売ページ》(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=820b0e9c-18f4-499c-9a98-f8cfe92a26ed&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=13970101&search_type=undated)

□源泉のお宿 湯河原 千代田荘 公式ホームページ□

https://chiyoda-sou.com/

湯河原ステイで広がる箱根旅

四季折々の自然や温泉、美術館巡りなど多彩な魅力を楽しめる箱根は、日本有数の人気観光地です。

芦ノ湖や箱根神社、大涌谷といった名所をはじめ、都心からのアクセスも良く、

気軽に非日常を味わえるエリアとして多くの人に親しまれています。

そんな箱根観光の拠点としておすすめなのが、神奈川県の温泉地・湯河原です。

落ち着いた雰囲気の中でゆったり過ごせるうえ、「湯河原パークウェイ」を利用すれば箱根（芦ノ湖周辺）へも車で約30～40分とアクセス良好。湯河原に泊まりながら箱根観光も気軽に楽しめます。

穏やかな滞在と観光の利便性を兼ね備えた湯河原へ、ぜひ訪れてみてください。