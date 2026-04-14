台湾茶とフルーツでつくった酒が、いまおもしろい。茶果酒「Teapsy（ティプシー）」が日本上陸

株式会社Begi

台湾の街を歩くと、どこかに必ずドリンクスタンドがあります。

注文のたびに茶葉を選び、フルーツを選び、甘さを指定する。その場で仕立てられる一杯を「手搖茶（シェイクティー）」と呼びます。特別なものではなく、台湾の人たちにとっては日常の風景のひとつです。

株式会社Begi（京都）は、その日常から生まれた台湾発ブランド「Teapsy（ティプシー）」の日本展開を開始しました。Teapsyは、一杯の酒を通じて台湾の日常文化を日本に届けていきます。

■ 東京と台北のカルチャーをつなぐ、達也氏が監修

東京と台北のライフスタイルを発信するインフルエンサー・達也氏（Instagram：@tatsuya_tokyo_taipei(https://www.instagram.com/tatsuya_tokyo_taipei/)）に、Teapsyの世界観と味わいを監修いただきました。

【達也氏コメント】

「台湾で親しまれている手搖茶の自由な楽しさが、お酒として表現されているのが印象的でした。台湾茶の香りとフルーツの組み合わせが自然で、食事と合わせても楽しみやすいと感じます。ボトルの佇まいも含めて、台湾の空気感が伝わる一本だと思います。」

『台湾名店137』著者・Instagramフォロワー約26万人の達也氏

■ Teapsyの3つの特徴

台湾の日常「手搖茶」を大人向けにアレンジ

注文ごとにお茶やフルーツを組み合わせ、その場で仕立てる台湾の代表的なドリンク文化「手搖茶」。Teapsyは、その自由で親しみのある楽しみ方を、お酒として再構築しました。台湾を代表するフルーツの自然な甘みと、厳選した台湾茶の深い香りを掛け合わせることで、親しみやすさと奥行きのある味わいに仕上げています。

香りと味わいのバランスを意識したアルコール度数9.88％

アルコール度数は9.88％。香りと味わいのバランスを意識した設計で、ストレートやロック、ソーダ割りなど、飲み方によって異なる表情を楽しめます。

ご自宅でのリラックスタイムから、バーやレストランでの一杯まで、シーンに合わせて取り入れやすいのも魅力です。

空間になじむ、静かな存在感

「begi」の視点で選ばれたTeapsyは、味わいだけでなくボトルデザインにもこだわりました。バーの棚や食卓に置いたときにも自然に溶け込み、ギフトや店舗での提案にも取り入れやすい佇まいです。

■ 4つのフレーバーと、美味しい合わせ方

・ライチ × 青リンゴ × 台湾紅茶

（おすすめ：スパイスの効いたカレーや、食後のデザートと一緒に）

・パイナップル × パッションフルーツ × 金萱茶

（おすすめ：白身魚のカルパッチョなど、さっぱりとした前菜に）

・金柑 × グレープフルーツ × 東方美人茶

（おすすめ：和食のお出汁に合わせたり、おやすみ前のリラックスタイムに）

・マンゴー × ジャスミンティー × 台湾ハーブ

（おすすめ：生ハムやチーズなど、塩気のあるおつまみと合わせて）

南国フルーツの自然な甘酸っぱさに、上質な台湾茶の香りが重なる4種類を展開します。いずれも後味はすっきり軽やかで、その日の気分や食事に合わせてお選びいただけます。

■ ご自宅で「台湾の風」を。公式オンラインストアで数量限定セットを販売

Teapsyの日本上陸を記念し、公式オンラインストア(https://begi.jp/collections/%E4%BB%BB%E9%81%B82%E6%9C%AC%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-4%E7%A8%AE%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%8B%E3%82%89%E9%81%B8%E3%81%B9%E3%82%8B)では数量限定セットを段階的にご案内いたします。※各回とも数量限定でのご案内となり、完売後は次の内容に切り替わります。

第1弾：限定88セット

2本セット13,000円（税込・送料無料）

次回ご購入時にご利用いただける2本セット12,000円クーポン（有効期間7日間）を進呈

第2弾：限定128セット

2本セット14,000円（税込・送料無料）

次回ご購入時にご利用いただける2本セット13,000円クーポン（有効期間7日間）を進呈予定

第3弾：限定168セット

2本セット15,000円（税込・送料無料）

最終販売分につき、特典はございません

▶︎ 公式オンラインストア：https://begi.jp(https://begi.jp)

■台湾で親しまれている価格感を、日本でもできるだけそのまま届けたい。

Teapsyは、日本での展開においても、台湾で親しまれている価格感をできるだけそのまま届けたいと考えています。その考えのもと、台湾では1本1,600台湾ドル、日本では1本8,000円で展開しています。

初回販売は限られた数量のみの提供となるため、早期の完売が予想されます。台湾のトレンドを自宅で体験できる新しい選択肢として、この機会にぜひお試しください。

■ 一緒に台湾の食文化を届けるパートナーを募集しています

バー、ビストロ、ライフスタイルショップ、セレクトショップなど、それぞれの場に合わせた提案が可能です。Teapsyをただ販売するだけでなく、「台湾の夜」をテーマにしたイベントやポップアップなど、空間ごと楽しめる企画を一緒につくっていけるパートナーを募集しています。

・飲食店・ショップの方へ

卸販売にとどまらず、「台湾の夜」をテーマにしたイベントやポップアップなど、空間ごと楽しめる企画もご相談いただけます。台湾文化に関心のある飲食店、ビストロ、ワインバー、ライフスタイルショップとの取り組みを歓迎しています。

・クリエイター・表現者の方へ

フォロワー数だけでなく、ご自身の視点で台湾の空気感を丁寧に伝えてくださる方とのコラボレーションを検討しています。内容に応じて、サンプル提供や企画のご相談も可能です。

■ begi（ベギ）について

Teapsyの日本展開を手がける株式会社Begiは、京都を拠点に台湾の料理人・マーケター・インフルエンサーなど、異なる分野のプロフェッショナルが集まったチームです。

ブランド名「begi」はバスク語で「目」を意味します。まだ知られていない台湾の魅力を、食と体験を通して届けていきます。

■ これからのこと

2026年は日本各地でポップアップイベントを展開する予定です。将来的には、台湾の食と文化を丸ごと体験できる直営レストラン兼セレクトショップの出店も視野に入れています。

ブームとしてではなく、台湾の日常の中にある食文化を、日本でも少しずつ届けていきます。

【メディア関係者向け】

試飲用サンプルの提供、および取材・試飲のご相談を受け付けています。

掲載・レビュー・企画取材をご希望の方は、下記までお問い合わせください。

【会社情報】

運営会社：株式会社Begi

拠点：京都

事業内容：台湾茶果酒の輸入・販売、文化企画



【お問い合わせ】

担当：株式会社Begi 広報

Mail：begipr01@gmail.com

Web：https://www.begi.jp