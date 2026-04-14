「シュッ」とミストをひと吹き！立ったまま水拭き掃除できる「美姿勢モップ」が4月新発売

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年4月より順次、水拭き掃除が楽になる「マイクロファイバースプレーモップ」や、旅行や外出先でのメイク直しや、お子様にもおすすめの「スリムヘアアイロン」と「ストレートヘアアイロン」を新発売します。

毎日の掃除や身だしなみをもっと手軽にする便利アイテム。ワンプッシュで水拭きができるモップは家中の床掃除に最適で、「ヘアアイロン」は外出先でもサッと使えて便利。暮らしを快適にサポートします。

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：マイクロファイバースプレーモップ

特徴：レバーを握るとミスト状の水がシュッとひと吹き、立ったまま水拭き掃除！乾湿両用のマイクロファイバースプレーモップ！マイクロファイバー素材の高い吸水力と、便利なスプレー機能で、毎日の床掃除をもっと手軽に。

商品ページ：https://hac72.jp/item/spray_mop/

小売参考価格：\1,480(税込)

※4月発売

商品名：スリムヘアアイロン

特徴：持ち運びラクラク♪どこでもサッとスタイリングできるスリムヘアアイロン！USB給電式で外出先や旅行にも便利、前髪や毛先のアレンジにぴったりのコンパクトサイズ。180℃のしっかり温度でクセをキレイに整え、忙しい朝も時短に◎シンプルで清潔感のある「ホワイト」カラーも魅力。軽量設計、ロックボタン付き、モバイルバッテリー対応で使い勝手抜群！通勤やお出かけ先でもサッとお直し♪

商品ページ：https://hac72.jp/item/slim_hair_iron/

小売参考価格：\1,980(税込)

※5月発売

商品名：ストレートヘアアイロン

特徴：手軽に使えるストレートヘアアイロン！USB充電式のコードレスで持ち運び便利、前髪や毛先、細かい部分のお直しにぴったり。3段階温度調整で髪質に合わせて使え、忙しい朝も時短スタイリング◎ホワイト×ゴールドの上品デザインで見た目もかわいい♪コンパクト設計、ブラシ一体型、やけどしにくい構造で安心！お出かけ先や旅行先でもサッとキレイに整う♪

商品ページ：https://hac72.jp/item/straight_hair_iron/

小売参考価格：\1,980(税込)

※5月発売

・その他直近発売の「生活雑貨」のリリース

脱衣所・キッチン・ベビーグッズの整理にも！どこでもスイスイ「中身が見やすい3段ワゴン」が4月新発売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000369.000083381.html

・会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

X：https://twitter.com/HacCoLtd

Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com