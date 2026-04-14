楽しい″飛び出す″世界【大丸下関店】チャールズ・ファジーノ３Ｄアート展

株式会社 大丸松坂屋百貨店

ニューヨークを拠点に活躍しているポップアーティスト「チャールズ・ファジーノ」の3Dアート展!

世界の街並みを描いた作品や、トム&ジェリー、メジャーリーグとのタイアップ作品など、バラエティーに富んだ色鮮やかで楽しい"飛び出す"世界をぜひご覧ください。新作を含む23点を展示販売いたします。

チャールズ・ファジーノ「ドジャース・ワールドチャンピオン」

ロサンジェルス・ロジャースが「2024 ワールドシリーズ」を制した瞬間を祝福して描かれたメモリアル作品。背後に広がる都市のスカイラインと夜空を彩る花火が相まり、見る者にもその歓喜か伝わってくるような一作です。

作品名：ドジャース・ワールドチャンピオン

サイズ：約74x57cm

チャールズ・ファジーノ「トラベリング・ジャパン(Color)」

この作品では日本列島を太平洋側から見下ろすような構図で、北は北海道、南は沖縄まで各地の名所が活気ある様子で描かれています。また海の色とは対照的に空は暖かい日差しに覆われ、微かに煌く星々がどこかノスタルジックな感情を思い起こさせる一方で、中心に描かれたご来光はまさに「日出づる国」日本を演出していて、ダイナミックでありながら静けさも感じさせる一作となっています。

作品名：トラベリング・ジャパン(Color)

サイズ：約43x83cm

チャールズ・ファジーノ「レッツゴー・ショッピング」

女性なら必需品であるバッグのデザインに世界各国の有名ブランドが溢れんばかりに描かれています。 バッグの中から飛び出るようにして描かれている各都市のランドマークが、思いっきり買い物を楽しんで中身が入りきらない様子を表しており、女性の憧れが詰め込まれているようです。 ※背景色にバリエーションがあり背景色に合わせて額色をご用意しております。背景色と額色はサンプル写真の通りの組み合わせとなります。



作品名：レッツゴー・ショッピング

サイズ：約75×58cm

チャールズ・ファジーノ「トム＆ジェリー・イン・タウン」

今も昔も人気のアニメ、「トムとジェリー」とのコラボ作品の最新作です。

第3弾目となる今回の舞台は、ニューヨーク。

黄色いタクシーやセントラルパークの風景の中で、トムとジェリーがかわいく描かれています。

作品名：トム＆ジェリー・イン・タウン

サイズ：約52×55cm

チャールズ・ファジーノ Charles Fazzino

1955年ニューヨーク生まれ。NYビジュアルアートスクール卒業後、独自の3Dスタイルを確立し、ニューヨークを中心に創作活動を行う。ディズニー、ユニバーサルス タジオ、ワーナーブラザーズ、メジャーリーグなどとのタイアップ・プロジェクト を積極的に行い、シドニーからパリまで夏冬13大会連続の米国オリンピック委員会 公式アーティストを務める。

チャールズ・ファジーノ Charles Fazzino大丸下関店 3階美術画廊

【タイトル】チャールズ・ファジーノ３Dアート展

【会期】2026年4月15日(水)→4月21日(火)、10:00-18:00※最終日16:00閉場

【会場】大丸下関店 3階美術画廊

【株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸下関店】

場所：〒750-8503 山口県下関市竹崎町4-4-10(JR下関駅すぐ)

代表電話：050-1783-1000 10:00→18:00受付

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