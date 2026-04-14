ケアネットは創業30周年を迎えます

株式会社ケアネット

株式会社ケアネット（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤井勝博、以下「ケアネット」）は、2026年7月1日に創業30周年を迎えます。

この一つの節目を迎えることができますのも、株主の皆さま、利用者の皆さま、お取引先の皆さま、苦楽を共にした社員とその家族の皆さま、その他当社をここまで支えて頂いた全ての方々のご支援とお力添えの賜物でございます。この場を借りて深く感謝申し上げます。

創業30周年特設サイト

創業30周年特設サイトを開設いたしました。本サイトでは、当社の30年間の歩みや、情熱を持って日々業務に邁進する各部門の社員インタビューを公開しております。また、30周年を記念した様々なプロジェクトやイベント活動についても、本サイトを通じて順次情報を発信してまいりますので、ぜひご覧ください。

創業30周年記念特設サイト：https://carenet.co.jp/anniversary/

記念ロゴについて

「衛星放送から始まった30年。医療人を支え続けた軌道を“星”と結び、未来への飛躍を示す」という想いを込めています。赤い軌跡が貫く「30」の数字は、ケアネットが歩んだ年月そのものを象徴し、その先の星へと伸び続ける航路は、30年を節目に止まることなく、さらに遠く医療の未来へ向かうという決意を視覚化しています。

歩みとこれからの挑戦

当社は1996年に、衛星放送による医学教育専門チャンネルとして創業いたしました。以来、「医療に関わるすべての人を支える」という想いで、時代の変化に合わせて事業領域を拡大してまいりました。

私たちは、この30周年を次なる成長に向けた新たな挑戦の出発点と捉えております。2025年に制定いたしました「知と情熱と行動力で、医療人を支え、医療の未来を動かす。」というパーパスのもと、これからも専門性の知を集結し、医療の進化と社会の健康のため行動してまいります。

◆ ケアネットについて

ケアネットグループは、「知と情熱と行動力で、医療人を支え、医療の未来を動かす。」をパーパスに掲げ、24万人の医師会員を有する「CareNet.com」（https://www.carenet.com/）を基盤に事業を展開。医療の人材・教育・経営から新薬の開発・治験・普及支援まで、医療・医薬分野の専門サービスを幅広く提供しています。ケアネットの会社概要についてはhttps://carenet.co.jp/をご参照ください。採用情報はhttps://carenet.co.jp/recruit/にてご覧いただけます。