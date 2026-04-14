プロセスオートメーション、年平均6.0％で拡大――安定需要と技術革新が共存する成熟市場
プロセスオートメーションとは、安全性、品質、効率性を維持しつつ、技術を活用して産業プロセスおよび業務プロセスを人的介入を最小限に抑えて運用する学問分野である。産業現場においては、通常、精製、化学製造、発電、水処理、医薬品、食品飲料といった、物質が時間の経過とともに流動し、反応し、または変質する連続プロセスまたは回分プロセスの自動化を指す。
一般的な言葉で説明すると、人的な操作に依存するのではなく、計測器、制御システム、ソフトウェアを用いて、連続プロセスまたは回分プロセスを自動的に運用・最適化することを意味する。
行??展特点：安定性と革新性が同居する成熟成長市場
プロセスオートメーション市場の特徴は、長期安定需要と継続的技術革新が同時に進行する点にある。装置更新サイクルが長く、ミッションクリティカルな用途が多いため、導入後の保守・アップグレード需要が安定収益を生む。一方で、デジタル化、エネルギー効率向上、脱炭素対応といった外部要因が、新機能や高付加価値ソリューションの採用を加速させている。特にソフトウェア比率の上昇と統合プラットフォーム化は、ベンダー間競争の軸をハード性能から総合提案力へと移行させた。LP Informationの分析では、この構造変化が市場全体の持続的成長を支えている。
市??模：堅調なCAGRが示す長期成長シナリオ
LP Informationの最新「世界プロセスオートメーション市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/785772/process-automation）によると、グローバルプロセスオートメーション市場は2026～2032年の予測期間において年平均成長率6.0%で拡大し、2032年には市場規模が3596.78億米ドルに達すると見込まれている。この成長は単一産業に依存するものではなく、製造業全般、エネルギー、インフラ分野に広く分散している点が特徴である。新興国の設備投資回復と先進国の高度化投資が同時に進むことで、地域間の需要バランスも安定している。LP Informationは、この市場規模の拡大が中長期的に企業価値評価の重要な前提条件になると考えている。
図. プロセスオートメーション世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346894/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346894/images/bodyimage2】
図. 世界のプロセスオートメーション市場におけるトップ49企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要生?商：グローバル大手が形成する寡占的競争構造
プロセスオートメーション分野では、Siemens、Schneider Electric、ABB、Mitsubishi Electric、Rockwell Automation、Hitachi、Bosch、Emerson、Honeywell、Valmetなどのグローバル企業が中核プレイヤーである。LP Informationのトップ企業研究センターによれば、2024年時点で世界上位10社の売上ベース市場シェアは約39.0%に達しており、比較的高い集中度を示す。これら企業は制御機器からソフトウェア、サービスまで幅広い製品群を有し、長年の実績と顧客基盤を背景に競争優位を維持している。同時に、統合力とエコシステム構築力が今後の差別化要因として浮上している。
今后的展望：自動化から知能化へ向かう価値創出の軸
今後のプロセスオートメーションは、単なる制御自動化を超え、データ駆動型の知能化プラットフォームへ進化すると見られる。設備稼働の最適化、予知保全、エネルギー管理といった領域で、ソフトウェアと分析技術の価値が一段と高まる。さらに、脱炭素や規制対応と結び付いた投資需要が、新たな導入動機となる可能性が高い。LP Informationでは、市場は景気変動の影響を受けにくい構造を維持しつつ、付加価値の高度化によって収益性も改善していくと展望している。
一般的な言葉で説明すると、人的な操作に依存するのではなく、計測器、制御システム、ソフトウェアを用いて、連続プロセスまたは回分プロセスを自動的に運用・最適化することを意味する。
行??展特点：安定性と革新性が同居する成熟成長市場
プロセスオートメーション市場の特徴は、長期安定需要と継続的技術革新が同時に進行する点にある。装置更新サイクルが長く、ミッションクリティカルな用途が多いため、導入後の保守・アップグレード需要が安定収益を生む。一方で、デジタル化、エネルギー効率向上、脱炭素対応といった外部要因が、新機能や高付加価値ソリューションの採用を加速させている。特にソフトウェア比率の上昇と統合プラットフォーム化は、ベンダー間競争の軸をハード性能から総合提案力へと移行させた。LP Informationの分析では、この構造変化が市場全体の持続的成長を支えている。
市??模：堅調なCAGRが示す長期成長シナリオ
LP Informationの最新「世界プロセスオートメーション市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/785772/process-automation）によると、グローバルプロセスオートメーション市場は2026～2032年の予測期間において年平均成長率6.0%で拡大し、2032年には市場規模が3596.78億米ドルに達すると見込まれている。この成長は単一産業に依存するものではなく、製造業全般、エネルギー、インフラ分野に広く分散している点が特徴である。新興国の設備投資回復と先進国の高度化投資が同時に進むことで、地域間の需要バランスも安定している。LP Informationは、この市場規模の拡大が中長期的に企業価値評価の重要な前提条件になると考えている。
図. プロセスオートメーション世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346894/images/bodyimage1】
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図. 世界のプロセスオートメーション市場におけるトップ49企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要生?商：グローバル大手が形成する寡占的競争構造
プロセスオートメーション分野では、Siemens、Schneider Electric、ABB、Mitsubishi Electric、Rockwell Automation、Hitachi、Bosch、Emerson、Honeywell、Valmetなどのグローバル企業が中核プレイヤーである。LP Informationのトップ企業研究センターによれば、2024年時点で世界上位10社の売上ベース市場シェアは約39.0%に達しており、比較的高い集中度を示す。これら企業は制御機器からソフトウェア、サービスまで幅広い製品群を有し、長年の実績と顧客基盤を背景に競争優位を維持している。同時に、統合力とエコシステム構築力が今後の差別化要因として浮上している。
今后的展望：自動化から知能化へ向かう価値創出の軸
今後のプロセスオートメーションは、単なる制御自動化を超え、データ駆動型の知能化プラットフォームへ進化すると見られる。設備稼働の最適化、予知保全、エネルギー管理といった領域で、ソフトウェアと分析技術の価値が一段と高まる。さらに、脱炭素や規制対応と結び付いた投資需要が、新たな導入動機となる可能性が高い。LP Informationでは、市場は景気変動の影響を受けにくい構造を維持しつつ、付加価値の高度化によって収益性も改善していくと展望している。