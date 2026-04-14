ベトジェット、ベトナムの4月から5月にかけての祝祭日期間に向けて、1,100万枚もの航空券が20%割引となるチケットプロモーションを実施
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346908/images/bodyimage1】
(東京, 2026年4月14日) - ベトナムの祝祭日期間を前に、ベトジェットは日本とベトナム間を含む全フライトネットワークを対象に、デラックスクラス、スカイボス、ビジネスクラスの航空券が最大20%割引(税・手数料抜)で購入できるチケットプロモーションを実施します。
チケットプロモーションは、本日から2026年5月1日午前01:59(日本時間)まで開催しており、ベトジェット公式サイト https://www.vietjetair.com およびベトジェットエアモバイルアプリでの予約時に、プロモーションコード「VJ20」を入力すると割引が適用されます。対象搭乗期間は2026年8月31日までで、チケットプロモーションは1,100万席分のご用意があります。
ベトナムにおいて旅行需要が高まる2026年4月25日から5月5日までの祝祭日期間中、ベトジェットは、ベトナム国内において約3,800便を運航します。これにより日本人旅行者は、ハノイ、ホーチミン、ダナン、ニャチャン、フエ、クアンビン、クイニョン、フーコックといったベトナム屈指の観光地へのアクセスがより容易になります。ベトジェットは最近、2026年4月28日に就航予定の静岡 - ハノイ線を発表しました。現在ベトジェットは、東京（成田/羽田）/大阪 - ハノイ/ホーチミン、名古屋/広島/福岡 - ハノイ線を運航しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346908/images/bodyimage2】
さらに、ベトジェット公式サイトおよびベトジェットエアモバイルアプリから航空券をご予約いただいたお客様を対象に、抽選キャンペーン「Fly Vietjet Strike Gold」への応募権が一回、付与されます(*)。純度999.9を誇る金1テール(37.5グラム)や金、銀、eバウチャーを含む、魅力的な景品が当たるチャンスがあります。
機内では、フォーやバインミー、ベトナムコーヒーといった人気のベトナム料理をはじめ、出来立ての温かい食事や各国の料理をお楽しみいただけます。ベトジェットは、最新かつ燃費効率の高い機材と、プロフェッショナルな客室乗務員により、快適で心地よい空の旅を提供するとともに、上空でも感じられる独自の文化的な演出で機内体験をさらに充実させています。
(*)「Fly Vietjet Strike Gold」の詳細については、以下URLをご参照ください。
https://www.vietjetair.com/en/fly-vietjet-strike-gold
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
(東京, 2026年4月14日) - ベトナムの祝祭日期間を前に、ベトジェットは日本とベトナム間を含む全フライトネットワークを対象に、デラックスクラス、スカイボス、ビジネスクラスの航空券が最大20%割引(税・手数料抜)で購入できるチケットプロモーションを実施します。
チケットプロモーションは、本日から2026年5月1日午前01:59(日本時間)まで開催しており、ベトジェット公式サイト https://www.vietjetair.com およびベトジェットエアモバイルアプリでの予約時に、プロモーションコード「VJ20」を入力すると割引が適用されます。対象搭乗期間は2026年8月31日までで、チケットプロモーションは1,100万席分のご用意があります。
ベトナムにおいて旅行需要が高まる2026年4月25日から5月5日までの祝祭日期間中、ベトジェットは、ベトナム国内において約3,800便を運航します。これにより日本人旅行者は、ハノイ、ホーチミン、ダナン、ニャチャン、フエ、クアンビン、クイニョン、フーコックといったベトナム屈指の観光地へのアクセスがより容易になります。ベトジェットは最近、2026年4月28日に就航予定の静岡 - ハノイ線を発表しました。現在ベトジェットは、東京（成田/羽田）/大阪 - ハノイ/ホーチミン、名古屋/広島/福岡 - ハノイ線を運航しています。
さらに、ベトジェット公式サイトおよびベトジェットエアモバイルアプリから航空券をご予約いただいたお客様を対象に、抽選キャンペーン「Fly Vietjet Strike Gold」への応募権が一回、付与されます(*)。純度999.9を誇る金1テール(37.5グラム)や金、銀、eバウチャーを含む、魅力的な景品が当たるチャンスがあります。
機内では、フォーやバインミー、ベトナムコーヒーといった人気のベトナム料理をはじめ、出来立ての温かい食事や各国の料理をお楽しみいただけます。ベトジェットは、最新かつ燃費効率の高い機材と、プロフェッショナルな客室乗務員により、快適で心地よい空の旅を提供するとともに、上空でも感じられる独自の文化的な演出で機内体験をさらに充実させています。
(*)「Fly Vietjet Strike Gold」の詳細については、以下URLをご参照ください。
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