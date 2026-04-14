報道関係者各位

2026年4月14日 株式会社アイコン

「AIを、現場を動かす力に。」

株式会社アイコン、AI×人的資本経営の専門家監修による「実働型AIリスキリング研修」を全国提供開始

～ 高度な教育投資を「実効コスト1.5万円～」へ。人的資本を最大化する全社規模のAI実装を支援 ～

株式会社アイコン（本社：北海道札幌市、代表取締役：瀬川 照生）は、2026年4月14日より、大企業から中小零細企業まで、組織の生産性を根底から変革する「AIリスキリング研修」の提供を開始いたします。本プログラムは、AIの第一線を知る専門家と人的資本経営のスペシャリストによる全面監修のもと開発。厚生労働省の「人材開発支援助成金」を戦略的に活用することで、1名あたり最大40万円相当の高度な専門教育を、実効負担額1.5万円～（※条件による）という圧倒的な投資効率で実現しました。

【サービスサイト】https://www.ai-reskilling-japan.com/

■ 背景：2026年、人事・経営層に求められる「AI自律型組織」への転換

2026年、企業が直面しているのは単なる人手不足ではなく、「AIを使いこなせる人材の不足」です。人事担当者には、従業員一人ひとりをAI時代に適応した「資本」として再定義する、人的資本経営の視点が不可欠です。株式会社アイコンは、外部の高度専門家チームによる監修を通じ、大企業の厳格なガバナンス要件と、中小零細企業の即効性への期待を同時に満たす、教育体系の新基準を提示します。

■ 人事担当者が本プログラムを選択すべき「4つの戦略職価値」

投資効率（ROI）の最大化：実質負担1.5万円からの高度教育 1名あたり10万円から40万円のプロフェッショナルな教育投資を、助成金（経費助成・賃金助成）の活用により、実効コストを極限まで低減。限られた予算で全社規模のDXを完遂させます。

全社標準から高度専門職まで「一気通貫」の教育体系 全社員の共通言語を構築する「リテラシー教育」と、特定の業務を自動完遂させる「AIエージェント構築」まで、組織の階層に応じた一貫したカリキュラムを提供します。

「人的資本レポート」に対応する教育成果の可視化 AI導入による削減時間や創出価値を定量化。人的資本経営の推進における具体的な成果指標として、経営会議や株主への報告に活用できるエビデンスを構築します。

コンプライアンスを遵守した「伴走型」申請サポート 複雑な助成金申請に対し、社労士法に抵触しない範囲での自己申請サポートを徹底。さらに、事務負担の軽減や確実性を優先される企業様には、提携の社会保険労務士を紹介することで、申請の不備リスクや工数を最小化します。

■ サービスラインナップと実質負担額のシミュレーション

厚生労働省「人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）」活用時

1. 【全社標準】AIリスキリング eラーニング（100,000円・税抜）

実質負担額：約15,000円～（※1）

目的： 組織全体のAIリテラシーを標準化。AIを安全かつ効果的に使いこなす組織文化を醸成し、全社的な生産性を底上げします。

2. 【高度実装】選べる3つの専門コース（各400,000円・税抜）

実質負担額：約90,000円～（※1）

内容： 専門家監修による、10～12時間の超実働型ライブ講義。

AI実務・業務自動化コース： 現場の定型業務をAIで自律化させ、業務時間を劇的に短縮する仕組みを構築。

AIエージェント構築・応用コース： 複雑なタスクを自律的に完遂する「AIエージェント」を社内に実装し、特定部門のDXを完遂。

DX戦略・G検定対策コース： AIを経営戦略に組み込み、変革をリードする次世代マネジメント層に必要な判断力とリテラシーを習得。

（※1）経費助成率75%に加え、訓練期間中の賃金助成を適用した場合の試算例。

■ 株式会社アイコンについて

2009年設立。北海道札幌市を拠点に、ソフトウェア受託開発、システムエンジニアリングサービス（SES）、ITシステム保守運用を展開。高い信頼性とガバナンス体制を背景に、外部専門家との連携による最新テクノロジーの社会実装を支援しています。

所在地: 北海道札幌市中央区北2条西10丁目2番地7 Wall 4F

代表者: 代表取締役 瀬川 照生

公式サイト: https://iconfor.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アイコン AI事業推進担当：長谷川 TEL：050-1722-0951

または、 公式サイト内お問い合わせフォームよりご連絡ください。

【サービスサイト】https://www.ai-reskilling-japan.com/