近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）4月18日（土）から、交換留学生が日本文化を体験する計4回の学外アクティビティを実施します。交換留学生と地域の方々との交流を通じて、日本への理解を深めるとともに、地域の活性化を図ります。 【本件のポイント】 ●交換留学生を対象に学外アクティビティを実施し、日本文化の体験を通じた学びの機会を提供 ●寿司づくりやインスタントラーメンといった日本の食文化や、伊勢神宮参拝や忍者体験を通じて歴史に触れる ●留学生の日本文化への理解を促進するとともに、地域住民との交流を通じて地域活性化にもつなげる 【本件の内容】 近畿大学では、平成28年（2016年）の国際学部開設以降、大学全体のグローバル化を強化しており、その一環として留学生の受け入れにも積極的に取り組んでいます。協定校からの短期交換留学生については、令和8年度（2026年度）は前年度の130人を上回り、過去最高の年間150人を受け入れ予定です。 今回のアクティビティでは、寿司づくりやいちご狩り体験、日本発祥のインスタントラーメンの歴史や発想力に触れ、日本の食文化を学ぶほか、伊勢神宮を参拝し、日本の歴史や宗教文化への理解を深めるとともに、地域の方々との交流を行います。また、本学と包括連携協定を締結している三重県伊賀市を訪問し、薪割りや火起こし、田植え体験を通して、地域に根ざした生活者としての忍者について学びます。 本学では、今後も地域自治体や文化施設との連携を生かし、留学生が日本文化を体験し学べる機会を拡充していきます。留学生と地域の方々との交流を通じて、国際理解の促進と地域の魅力発信につなげます。 【実施概要】 ＜食文化を体験するプログラム＞ 日時：令和8年（2026年）4月18日（土）11：00～14：15 場所：11：00～12：50 梅守本店（うめもり寿司学校） （奈良県奈良市法華寺町221、近鉄奈良線「新大宮駅」から徒歩約10分） 13：20～14：15 フラウラファーム（いちご農園） （奈良県天理市楢町127-2、JR桜井線「櫟本駅」から徒歩約15分） 内容：寿司づくり体験やいちご狩りを通して、日本の食文化や農業文化に触れる ＜日本発の食文化を学ぶ施設訪問＞ 日時：令和8年（2026年）4月25日（土）9：30～11：00 場所：カップヌードルミュージアム 大阪池田 （大阪府池田市満寿美町8-25、阪急宝塚線「池田駅」から徒歩約5分） 内容：カップヌードルミュージアムを訪問し、日本発祥のインスタントラーメンの歴史や発想力について学ぶ ＜神社参拝による日本文化理解の深化＞ 日時：令和8年（2026年）5月2日（土）13：45～15：30 場所：伊勢神宮 内宮（皇大神宮） （三重県伊勢市宇治館町1、近鉄鳥羽線「五十鈴川駅」から徒歩約30分） 内容：伊勢神宮への参拝を通じて、日本の歴史や宗教文化への理解を深める ＜伊賀市で学ぶ忍者文化の背景＞ 日時：令和8年（2026年）5月9日（土）10：00～15：00 場所：産土武芸道場 （三重県伊賀市石川666-4、JR関西本線「佐那具駅」下車、 三重交通路線バス「佐那具駅前」発「阿山支所前」下車、徒歩約30分） 内容：包括連携協定を締結している三重県伊賀市を訪問し、薪割りや火起こし、田植え体験などを通して、地域に根ざした生活者としての忍者について学ぶ ※各回約40人の交換留学生が出席します。 【関連リンク】 国際学部 https://www.kindai.ac.jp/international-studies/