トレカ管理アプリ最大手の株式会社MycaがDMMグループへ参画　サービス名称を「DMMマイカ」へリニューアル

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、イノベーションカンパニーCEO：緒方悠、以下「DMM」）は、トレーディングカード管理・購入アプリ「Mycalinks（マイカリンクス）」を運営する株式会社Myca（本社：茨城県つくば市、代表取締役：木村 祐介、以下「Myca」）の発行済み株式を取得し、子会社化したことをお知らせいたします。

これに伴い、「Mycalinks」を「DMMマイカ」へと名称変更し、DMMが持つプラットフォーム基盤を最大限に活用することで、トレカ市場におけるさらなるサービス拡充と新たな価値提供を目指してまいります。



・HP：https://myca.cards/

■子会社化の背景と目的

「Mycalinks」は、トレーディングカードのコレクション管理から相場確認、EC購入までをワンストップで提供するアプリとして2023年4月に誕生し、今年で3周年を迎えます。サービス開始以来、ポケモンカード、遊戯王、デュエル・マスターズ、ワンピースカードゲームなど主要ジャンルを網羅し、国内トレカ管理アプリとしてダウンロード数No.1（※1）を獲得するなど、多くのユーザーから支持をいただいております。

DMMグループは、60以上のサービス運営を通じて培った事業ノウハウ・技術力、および5,146万人（2025年2月時点）の会員基盤を有しています。昨今の急成長するトレカ市場において、Mycaが持つ「トレカ管理アプリの運営実績」と、DMMが持つ「圧倒的なプラットフォーム力」を掛け合わせることで、ユーザーの皆様へさらなる利便性と新たな価値を提供できると確信し、今回の子会社化に至りました。

今後は、DMMアカウントとのID連携やDMMポイントの導入をはじめ、DMMのプラットフォームで提供する様々なサービスとのシナジーを最大限に活かし、トレカファンにとって唯一無二のプラットフォームを目指してまいります。

（※1）データ出典：Sensor Tower

2023年4月から2026年1月の日本におけるトレカ管理アプリのダウンロード数。（iOSとAndroidの合算）

「トレカ管理アプリ」の定義： Sensor Tower上で検索できるアプリデータのうち、アプリ名または説明に「トレカ管理」というキーワードが含まれるアプリ。（自社調べ）

■DMMマイカへとサービス名称を変更

2026年4月14日（火）より、「Mycalinks」は「DMMマイカ」へとサービス名称を変更いたします。なお、現在ご利用中の機能や登録データはそのまま継承されます。既存ユーザーの皆様は、アプリをアップデートいただくことで、引き続きすべての機能をご利用いただけます。

また、関連サービスも以下の通り名称を変更いたします。

・DMMマイカポス（旧：Mycalinks POS） ― トレーディングカードショップ向けPOSシステム

・DMMマイカプロ（旧：Mycalinks Pro） ― プロ選手へのスポンサーシッププログラムを提供するポケモンカードゲームプロチーム

＜DMMマイカアプリの特徴＞



１.持っているカードやボックスを簡単に登録可能！

所有しているカードをタイプやレアリティ、封入パックなどから検索し登録可能。

『＋』と『-』ボタンで登録枚数も変更でき、誰でも簡単にカード管理をすることができます。

２.所有しているカードの資産を一目で確認可能！

マイカード一覧でタイプごとの資産合計や、すべてのカードの資産を確認することができます。

３.カード相場と連動し資産が日々変動！

カード単品はもちろん、鑑定済みカード（PSA）から未開封のボックス・パックまで、最新の相場情報を毎日自動で更新。あなたのコレクションの資産変動を、リアルタイムで正確に把握できます。

＜アプリのダウンロードはこちら＞

・Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kimura_0531.myca

・iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/mycalinks-トレカ管理-相場確認-購入/id6447933197(https://apps.apple.com/jp/app/mycalinks-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%AB%E7%AE%A1%E7%90%86-%E7%9B%B8%E5%A0%B4%E7%A2%BA%E8%AA%8D-%E8%B3%BC%E5%85%A5/id6447933197)

■株式会社Myca 代表取締役 木村祐介 コメント

Mycaは「自分が本当に欲しかったもの」を形にしたカード管理アプリとしてスタートし、「Mycalinks」としてPOSレジや実店舗・ECなどの機能を統合。リアルとオンラインの垣根を超えた「買う・売る・探す・遊ぶ・楽しむ」体験を実現してきました。

今後は「DMMマイカ」として、3年間で築いた実績とユーザーの信頼を原動力に、DMMグループのアセットと技術基盤を掛け合わせ、カード業界全体を巻き込むプラットフォームへと成長させてまいります。ショップとユーザーが当たり前に繋がり、共に歩んでいける世界を目指します。

■合同会社DMM.com イノベーションカンパニーCEO 緒方悠 コメント

トレーディングカード市場は国内外で急速な成長を遂げており、DMMグループとしてこの領域への本格参入を大変楽しみにしています。

Mycalinksが3年間で築いてきたアプリ運営の実績と、ユーザーの皆様からの厚い信頼は、業界の未来を切り拓く大きな原動力になると確信しています。今後は、DMMが持つ多角的な事業アセットと強固な技術基盤を掛け合わせることで、既存の枠組みを超えた新たな体験を創出してまいります。DMMマイカを通じて、カードショップ、ユーザー、そして業界に関わるすべてのステークホルダーの皆様に、これまでにない価値をお届けできるよう邁進いたします。

■株式会社Mycaについて

・企業名：株式会社Myca

・代表者：木村祐介

・公式サイト：https://myca.cards/

・所在地：茨城県つくば市研究学園5丁目5-8 D14 102

・設立：2023年10月

・事業内容：トレカ管理アプリ、トレカショップ向けPOSシステムの運営開発、プロプレイヤー向けスポンサーシッププログラム運営

■合同会社DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/