第一アイペットから商号変更を機に公式キャラクター誕生！

第一アイペット損害保険株式会社

第一アイペット損害保険株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 執行役員社長：安田敦子 以下、当社）は、2026年4月1日付で「アイペット損害保険株式会社」から「第一アイペット損害保険株式会社」へと商号を変更しました。この商号変更を機に、新たな公式キャラクター「うちの子ダイちゃん」と「うちの子アイちゃん」が誕生しました。

当社は2023年にDaiichi Lifeグループ（旧：第一生命グループ）の一員となり、うちの子とご家族の皆さまの一生の愛を支えるべくペット保険の事業活動を行ってきました。2026年4月1日からは、グループブランドと一体感を持つとともに、ステークホルダーの皆さまに親しまれてきた「アイペット」という名称を継承し、「第一アイペット」の愛称で事業を行っています。

【公式キャラクターについて】

制作過程においては、部門横断型のワークショップや投票を実施のうえ、社員の想いを反映し決定いたしました。デザインにはグループのブランドカラーであるDaiichi Life Blueや当社の新コーポレートロゴにある青いハートを用いています。

1.キャラクターの位置付けとコンセプト

公式キャラクターは、当社のBrand Message 「うちの子に一生の愛を」をわかりやすく体現したものであり、コンセプトを以下のように『愛の象徴、ハグ。』としました。

2.今後の展開

「うちの子ダイちゃん」「うちの子アイちゃん」は当社のSNSやウェブメディア、ノベルティや帳票など様々な場面で登場予定です。また、5月以降には、当社のサービスサイト上にて公式キャラクター特設ページを公開する予定です。多くの皆さまに愛され、長く親しまれるキャラクターを目指してまいります。

当社は新たな公式キャラクターとともに、より一層、ご家族の皆さまからのうちの子への愛を支えるべく尽力してまいります。

第一アイペット損害保険株式会社

■会社概要

所 在 地 : 〒135-0061 東京都江東区豊洲5-6-15 NBF豊洲ガーデンフロント

設 立 : 2004年5月

代 表 者 : 代表取締役 執行役員社長 安田敦子

U R L : https://www.ipet-ins.com

Brand Message：うちの子に一生の愛を