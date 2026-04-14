TRANBI、人口1万人の町を支える「食のインフラ」30年続くスーパーが実名で承継先を募集開始　～奥出雲の暮らしを守る“地域承継”という選択肢～

株式会社トランビ

事業承継・M&Aマッチングプラットフォーム「TRANBI（トランビ）」を運営する株式会社トランビ（本社：東京都港区、代表取締役：高橋聡）は、島根県奥出雲町で30年にわたり地域住民の食を支えてきたショッピングセンター「横田蔵市」（運営：協同組合横田ショッピングセンター、代表：安郷弘泰）が、実名掲載の形で承継先募集を開始したことをお知らせいたします。

今回、安郷オーナーへのインタビューをTRANBI公式コラムに掲載し、事業の魅力と承継への想いを広く発信しています。

案件概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27440/table/277_1_be4b9a96c56a9d5d3c9d963ea71ff95a.jpg?v=202604140251 ]

本件は、島根県奥出雲町に位置する地域密着型ショッピングセンター「横田蔵市」の株式譲渡案件です。複数の事業者が参画する協同組合方式で運営されており、1995年の移転オープン以来、地域の「台所」として不可欠な存在となっています。

人口約1万人規模の町において、生鮮食品を中心に日常の食を支えるインフラとして機能しており、現在も年間約8億円の売上を維持しています。

また、設備・在庫・営業権・ノウハウといった事業基盤が整っており、長年にわたり培われた顧客基盤と信頼をそのまま引き継ぐことが可能です。

後継者に求める条件

大手チェーンには決して真似できない「仕入れへの情熱」と「目利き」が自慢。市場で競り落としたその日一番の魚が店頭に並ぶ。

本案件は単なる事業承継ではなく、奥出雲地域の暮らしそのものを引き継ぐプロジェクトです。

現経営陣は70代後半から80代を迎え、体力的な理由から承継を決断しましたが、その背景には「この町の食を守り続けたい」という強い想いがあります。

求める承継先像は以下の通りです：

地域貢献・地方創生に強い関心と責任感を持つ方

「食」に対して品質を重視し、妥協しない姿勢を持つ方

既存の信頼基盤を活かしながら、新たなサービス展開、多角化に挑戦できる法人

地域に根ざしたビジネスの継続と発展に意欲を持つ方が期待されています。

本案件の魅力

本案件の最大の特徴は、「代替の効かない地域インフラ」である点です。

大手チェーンには真似できない、以下の強みを有しています：

圧倒的な鮮度と仕入力

毎朝市場に足を運び、自らの目利きで仕入れる体制により、高品質な生鮮食品を提供

対面販売による信頼関係

長年の接客を通じて、「この店なら間違いない」という強固な顧客ロイヤルティを確立

地域における圧倒的存在感

生鮮分野において町内で中心的な役割を担う、代替困難なポジション

さらに、今後の成長余地も見込めます：

- 高齢化に対応した宅配・ネット注文サービスの導入- 少量パックや惣菜強化による顧客ニーズ対応- 冷凍食品・新カテゴリ強化による売上拡大

既存の強固な顧客基盤に新しい発想を掛け合わせることで、地方創生のモデルケースとなる可能性を秘めています。

事業内容やストーリーをもっと詳しく知りたい方はこちら

オーナーインタビュー記事：https://www.tranbi.com/ma-column/detail/?id=280(https://www.tranbi.com/ma-column/detail/?id=280)

案件詳細・交渉・お問い合わせ：https://www.tranbi.com/buy/detail/27474/(https://www.tranbi.com/buy/detail/27474/)

※店舗やオーナーへの直接のお問い合わせはご遠慮ください。必ず上記TRANBIページを通じてご連絡ください。

今後もTRANBIは地域の生活を支える事業の承継を支援して参ります。

■事業承継・M＆Aマッチングプラットフォーム「TRANBI」について

TRANBI（トランビ）は、日本初の事業承継・M&Aマッチングプラットフォームとして2011年にサービスを開始しました。法人・個人、業種・事業規模を問わず、全国どこからでも事業を「譲りたい人」と「引き継ぎたい人」が出会えるオンラインの場を提供し、誰もがM&Aに挑戦できる社会の実現を目指しています。

売り手には匿名での案件公開や伴走支援サービスを、買い手には多様な条件から希望に合った事業を検索・交渉できる機能を提供。さらに、全国の金融機関、自治体、事業承継・引継ぎ支援センター等と連携し、地域に根ざしたスモールM&Aや後継者不在企業の支援にも注力しています。

2021年には従来の成約手数料型から月額定額制へと料金体系を刷新し、中小企業や個人にも利用しやすい仕組みを整備。

「はじめてのM&AならTRANBI」を掲げ、売り手向けの支援サービスや、副業・M&Aへの挑戦を志すユーザー同士をつなぐオンラインコミュニティ（参加者数5,000名超）の運営など、M&Aのすそ野を広げる取り組みを行っています。2025年には登録ユーザー数が20万者を超え、幅広い層にご利用いただいています。

URL：https://www.tranbi.com/(https://www.tranbi.com/)

【会社概要】

■株式会社トランビ （https://www.tranbi.com(https://www.tranbi.com)）

【会社名】株式会社トランビ

【代表取締役】高橋 聡

【設立】2016年4月

【事業内容】M&Aプラットフォーム『TRANBI（トランビ）』の企画・運営、その他関連事業

主に、事業の売り手と買い手をインターネット上で直接マッチングするサービスを提供。成約手数料を廃止し、事業規模に関わらず小規模事業者から利用できるM＆Aプラットフォームとして展開中。

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≪本件に関するお問い合わせ先≫

株式会社トランビ 広報担当

メールアドレス：press@tranbi.com