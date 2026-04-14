＜秋葉原店限定＞宇治抹茶の苦みとミルクのまろやかさが重なる。【東京ミルクチーズ工場 Cow Cow Kitchen】より『ミルクパイ 宇治抹茶』を4月17日（金）に発売いたします！
株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、厳選したミルクと良質なチーズで美味しいお菓子をお届けするブランド【東京ミルクチーズ工場 Cow Cow Kitchen】より『ミルクパイ 宇治抹茶』をアトレ秋葉原1店にて、2026年4月17日（金）より期間限定販売いたします。
初夏の季節に味わいたい『ミルクパイ 宇治抹茶』が今年も登場！
【Cow Cow Kitchen（カウカウキッチン）】は、厳選したミルクと良質なチーズで美味しいお菓子をお届けする【東京ミルクチーズ工場】から、“工房一体型” で作り立てのプレミアムフレッシュスイーツを提供するブランドとして誕生したスピンオフ業態です。
『ミルクパイ 宇治抹茶』は、自慢のサクサクパイに、宇治抹茶クリームと北海道ミルククリームを合わせました。宇治抹茶クリームは、抹茶香るほんのり苦みのある味わいに。北海道ミルククリームは、北海道でつくられた生クリーム、マスカルポーネチーズ、練乳で仕立て、まろやかな味わいに仕上げました。
今しか味わえない、期間限定・数量限定販売につき、無くなり次第終了となりますので、ぜひこの機会にお買い求めください。
◆商品概要
【商 品 名】 ミルクパイ 宇治抹茶
【入数・価格】 1個 420円（税込） ※消費税切り捨て表記
【保 存 方 法】 要冷蔵
【発 売 日】 2026年4月17日(金)～ ※期間限定につき無くなり次第終了
【販 売 店】 アトレ秋葉原1店
◆メディア関係者様へ
掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。
また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら > :
https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr
■東京ミルクチーズ工場 定番商品のご紹介
< 期間限定>ストロベリー＆マスカルポーネクッキー
春を先取りした華やかなピンク色が目を引く、フルーティーなストロベリークッキー。ミルク感のあるやさしい甘さのマスカルポーネチーズ風味のチョコ※1をサンドして、サクサク食感に仕上げました。※チョコレートコーチングを使用(チーズ中マスカルポーネ98％使用)
9 枚入 1,296 円 (税込）
ソルト＆カマンベールクッキー
北海道産牛乳とフランス産ゲランドの塩を使った生地に、カマンベールチーズのチョコ(※)をサンドしたクッキーです。 ※チョコレートコーチングを使用(チーズ中カマンベール73％使用)
9 枚入 1,296 円 (税込）
18 枚入 2,592 円 (税込)
ミルクパイ
店内のオーブンで焼き上げた”サクサク”のパイに、 北海道製生クリームを使用した特製のミルククリームを詰めました。
1 個 420 円 (税込）
※要冷蔵商品
<北千住店限定>ミルクパイ 小豆
店内のオーブンで焼き上げた”サクサク”のパイに、十勝産小豆の粒あんと北海道産生乳から作られた生クリームとマスカルポーネチーズ、練乳を合わせた優しい甘さのミルククリームを閉じ込めました。
1 個 420 円 (税込）
※要冷蔵商品
※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■東京ミルクチーズ工場 ブランド概要
厳選した「ミルク」と、良質な「チーズ」。
この組み合わせが生み出す味わいにこだわり、ひとくちごとに幸せが広がるような、心ときめくお菓子づくりに取り組んでおります。
国内でのご支持を礎に、世界各地へと広がる東京ミルクチーズ工場のスイーツ。
これからも、美味しさと感動をお届けできるよう、多くのお客様に愛されるブランドを目指し、歩みを進めて参ります。
◆店舗情報
アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店
ルミネ立川店、渋谷 東急フードショー店、羽田空港第1ターミナル特選洋菓子館店
羽田空港第1ターミナルHANEDA-YA 7番ゲート店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店
羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店
ラゾーナ川崎店、そごう横浜店、ニュウマン高輪店
◆公式サイト
ホームページ ：https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese
Instagram ：https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/
X ：https://x.com/tokyomilkcheese
Facebook ：https://www.facebook.com/tokyomilkcheese
◆会社概要
＜株式会社シュクレイ＞
設立 ：2011 年 12 月 15 日
本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7
展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、
オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ
◆メディア関係者様へ
掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。
また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。
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