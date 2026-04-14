株式会社バンダイ、株式会社BANDAI SPIRITSに、法務オートメーション「OLGA」を導入いただきました

GVA TECH株式会社

GVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）が提供する法務オートメーション「OLGA（オルガ）(https://olga-legal.com/)」が、株式会社バンダイ（本社：東京都台東区）と株式会社BANDAI SPIRITS（本社：東京都港区）に、導入いただいたことをお知らせいたします。

■導入の背景

株式会社バンダイおよび株式会社BANDAI SPIRITSでは、月間約500件にのぼる契約審査や法律相談をメールや電話で受け、Excelの管理台帳へ手入力し、共有ドライブでファイルを管理していました。しかし、契約書ひな形の大幅改訂に伴う巻き直し業務が発生した際、件数の急増により従来の手法では管理が困難な状況に直面しました。また、共有ドライブでのバージョン管理によるサーバー負荷も課題となっていました。

■導入理由

比較検討の結果、以下の点が評価され「OLGA」の導入に至りました。

■会社概要

- 事業部門の負担ゼロ事業部担当者はアカウント作成やログインが不要で、普段通りのメールでのやり取りだけでOLGAに連携できるため、現場への負担がなく導入障壁が低い点- 案件全体の俯瞰性ドキュメント単体ではなく「案件」単位で管理・俯瞰できるUI（ユーザーインターフェース）の視認性の高さ- 会社名：株式会社バンダイ- 本社住所：東京都台東区駒形1-4-8- 代表者：竹中 一博- 従業員数：886名- 資本金：100億円- 事業内容：トイホビーユニットの事業統括会社として、国内外における事業戦略を策定・実行するとともに、多彩な商品・サービスを提供- URL：https://www.bandai.co.jp/

- 会社名：株式会社BANDAI SPIRITS- 本社住所：東京都港区三田三丁目5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー- 代表者：榊󠄀原 博- 従業員数：735名- 資本金：3億円- 事業内容：プラモデル、フィギュア・ロボット、一番くじ、アミューズメント景品などの企画・開発・製造・販売- URL：https://www.bandaispirits.co.jp/

■法務オートメーション「OLGA」について

法務オートメーション「OLGA」は、依頼受付から契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化するリーガルテックのクラウドサービスです。

外部ツールとの柔軟な連携により、これまでバラバラに管理されていた情報や業務フローを統合し、単なる業務の効率化にとどまらず、「人にしかできない判断」に集中できる仕組みの構築を支援します。

「OLGA」詳細はこちら :https://olga-legal.com/

- 「法務AI徹底活用術」（PIVOT）https://youtu.be/pymz67a2v-A?si=dnIa04MU1Nrk_OnR- 「法務オートメーション徹底解剖」（NewsPicks「BuzzBEACON」）https://youtu.be/VNTDRHCvvnM?si=4XiBERcCzZz3m9lY

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/