次世代型採用管理システム「Wantedly Hire」、新たに「イベント機能」の提供を開始。集客から選考までを一元化

ウォンテッドリー株式会社

ウォンテッドリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：仲暁子）は、当社が提供する次世代型採用管理システム「Wantedly Hire（ウォンテッドリー ハイアー）」において、採用イベントの管理ができる「イベント機能」の提供を開始します。

ひとつのツールでイベント応募から選考まで。スムーズな選考体験を実現

イベント機能は、Wantedly Hire上で、告知ページの作成や応募受付、応募者の参加状況確認など、採用イベントに係る一連のタスクを一元的に実行・管理できるものです。また参加者の氏名や連絡先などの情報をシステム上に蓄積可能なため、イベント終了後に面談や選考の案内をスムーズにできる点が特長です。

本機能の利用対象は、グロースプラン以上を契約中の企業で、追加費用なしで活用いただけます。

今日の採用活動においては、新卒・中途ともに、企業説明会やオフィス見学会などの採用イベントをきっかけに企業と求職者が出会い、中長期にわたり関係を構築し、選考に繋がるケースが少なくありません。関係構築のためには、求職者の情報を一括で管理し、定期的にコミュニケーションを取り続けることが大切です。しかし従来の採用管理システムでは、イベントの管理機能が乏しく、イベント管理に特化したシステムを併用する必要があったほか、採用とイベントの管理を異なるシステムで行うことで、情報を正しく把握しきれないケースもありました。また求職者側においても、複数のツールで企業とやりとりをする手間が生じていました。

今回のイベント機能の提供開始により、ひとつのツールでイベント応募から選考までを一気通貫でできるようになるため、企業と求職者双方に対して、よりスムーズな選考体験を提供します。

「イベント機能」詳細

主に以下4点の機能を用意しています。

１．イベントページの作成

企業説明会はもちろん、オフィス見学会や技術勉強会など、あらゆる採用イベントのページ作成ができます。広く参加者を募る「一般公開」と、限られたゲストのみを招待できる「招待制」の2種類での設定が可能。オープンなイベントからクローズドなイベントまで幅広く活用いただけます。応募者に対して、メールで案内を一括送信できるほか、カレンダーの招待状送付も可能です。

２．参加登録フォームのカスタマイズ

イベントページ内に応募フォームを設けることができます。フォーム内の質問項目は、自由にカスタマイズ可能。氏名や連絡先のほか、キャリア概要、経験スキルなどの項目を設定できます。応募フォームはテンプレートとして保存できるため、2回目以降のイベント開催時に再度活用することも可能です。

３．イベントの参加予約受付、参加状況・当日の出欠管理、フォローアップ

イベントの参加者管理も可能です。イベント実施までの管理は「参加ステータス」、イベント当日の出欠確認は「出欠」で管理できます。「参加ステータス」はイベント当日の参加見込み人数の把握をサポートし、「出欠」はイベント参加者への御礼メール送付や、対象者への選考案内など、イベント終了後の対応をスムーズにします。

４．選考プロセスへの案内・選考管理

イベント参加者のうち、希望者を対象に、選考案内ができます。氏名や連絡先などの基本情報はシステム上に登録されているため、ボタン一つで選考ステップへ切り替えることが可能です。応募経路として「イベント」を設定できるため、イベント経由で、どの程度募集へのエントリーや採用につながったかの分析が可能に。採用イベントの定量的な効果測定を実現します。

次世代型採用管理システム「Wantedly Hire」について

Wantedly Hireは「現代の採用に最適化された、次世代型採用管理システム」です。採用プロセスの半自動化による選考スピードの高速化や、採用基準の標準化による構造化面接、さらに実効性の高いデータ構造による採用プロセス分析を実現します。

システムを各採用媒体と連携することで、候補者情報や、選考状況などを一元管理できます。柔軟性に優れた日程調整機能や、選考プロセス設計機能を搭載し、採用担当者の業務負担を軽減。担当者が採用業務に集中できるようにすることで選考スピードの上昇につなげ、採用のリードタイムを短縮します。さらに、求職者の見極めや、選考プロセス改善に役立つデータを集計・分析し、可視化できるレポートビルダー機能を実装。自由自在にデータを分析できるほか、直感的にデータ集計からレポート作成、分析まで操作をしていただくことが可能で、自社にマッチする人材を採用しやすくするほか、選考の質も高めます。

システム上で管理できる候補者のデータ数や、連携可能な採用媒体数などに応じて「エッセンシャル」「グロース」「プロフェッショナル」「エンタプライズ」の4つのプランを用意しています。

ウォンテッドリー株式会社

『究極の適材適所により、シゴトでココロオドルひとをふやす』。ウォンテッドリーは、あらゆる人がシゴトに没頭し成果を上げ、その結果成長を実感できるような、究極の適材適所を実現するビジネスSNS「Wantedly」を提供しています。2012年2月のサービス公式リリースから現在まで、登録会社数44,000社、個人ユーザー数437万人を突破しました。



2021年9月には、従業員の定着と活躍を支援するサービス群「Engagement Suite」の提供を開始。2024年11月には、採用管理システム「Wantedly Hire」をリリースしました。



ウォンテッドリーは、究極の適材適所の実現を目指すとともに、入社後の従業員の定着、活躍を支援するエンゲージメント事業を推進することで「はたらくすべての人のインフラ」となることを目指していきます。



＜会社概要＞

会社名：ウォンテッドリー株式会社

URL：https://www.wantedly.com

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー5階

代表取締役：仲 暁子

設立：2010年9月

事業概要：

・400万人以上が利用するビジネスSNS「Wantedly」https://www.wantedly.com/

・出会いを記録し活躍を共有する Wantedly People https://people.wantedly.com/about

・自己理解を深め、強みを伸ばす Wantedly Assessment

・Engagement Suite（エンゲージメント スイート）

- 福利厚生サービス「Perk」 https://engagement.wantedly.com/perk/

- オンライン社内報サービス「Story」 https://www.wantedly.com/stories

- チームマネジメントサービス「Pulse」 https://www.wantedly.com/about/engagement/pulse

・次世代型採用管理システム「Wantedly Hire」 https://hire.wantedly.com/