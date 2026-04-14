【全国1,406自治体に調査】保護者が園におむつを持参する文化の見直しが進む！持参しなくてもいい自治体、わずか2年で3倍に増加

BABY JOB株式会社

保育施設向け紙おむつとおしりふきのサブスク「手ぶら登園」など、子育て支援サービスを展開するBABY JOB株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役 上野公嗣）は、全国の公立保育施設がある1,406の市区町村の保育課を対象に、「第3回 おむつ持参に関する全国調査」を実施いたしました。

調査の結果、保護者がおむつの持参をしなくてもいい市区町村は359（25.5％）にのぼり、2024年調査時の111市区町村（7.8％）から、わずか2年で約3倍に急増していることが明らかとなりました 。共働き世帯の増加や保育士不足が深刻化する中、これまで当たり前とされてきた「保護者がおむつを持参する文化」が、公立保育現場においても急速に見直され始めています 。

■神奈川県では約6割が“おむつ持参しなくていい” 全国平均（25.5％）を大きく上回る

保護者がおむつの持参をしなくていい市区町村は全国で359に上り、昨年の191から大幅に増加しました。中でも神奈川県では、約6割の市町でおむつの持参が不要となっており、全国平均（25.5％）を大きく上回る結果となりました。次いで、富山県（57.1％）、東京都（56.9％）と続いており、地域によって取り組みの進展に差が見られる一方、全国的に見直しの動きが広がっています。

また、おむつの持参をなくしている自治体のうち、91.9％が民間企業の提供するおむつサブスクを活用していることも分かりました。

■ 「紙おむつのサブスク」が全国で拡大中

BABY JOBが提供する紙おむつとおしりふきのサブスクは、保護者が自宅でおむつに名前を書き、持参する手間をなくすサービスです。2026年2月時点で全国156の市区町村に導入されており、都市部・地方を問わず広がりを見せています 。

おむつ持参をなくした自治体の多くは、一括購入ではなく民間サービスを活用する形が主流となっており、今回の調査からもその実態がうかがえます。

本サービスは保護者の負担を減らすだけでなく、保育士の業務効率化（在庫管理や個別管理の解消）にも直結するため、深刻な保育士不足を解消する手段の一つとしても注目を集めています 。

■紙おむつのサブスク利用者の声

＜兵庫県 認可保育園 2025年1月利用開始＞

「紙おむつのサブスクを導入したのは、現場で働く先生たちの負担を少しでも軽くしたいという思いからでした。これまでは、保護者の方に毎日5枚ほどのおむつを持ってきていただき、それを先生が一人ひとりの園児の専用BOXに分けて入れる必要がありました。また、おむつの在庫を園児ごとに管理したり、足りなくなりそうなときには補充をお願いしたりと、細かな手間も多くありました。サブスクを導入してからは、そうした煩雑な作業が不要になり、先生たちの業務にも少しゆとりができたと感じています。さらに、紙おむつやおしりふきが使い放題という点も大きなメリットで、子どもの様子に合わせて、必要なときに気兼ねなく使えるのがとてもありがたいです。」

＜保護者＞

「紙おむつサブスクを利用して登園時の荷物が少なくなり、本当に助かっています。前の園では、かさばるおむつを持っていく必要があったので、大きなトートバックが必要でしたが、今では小さなリュックですんでいます。また、今までは家で使う分のおむつと保育園で使う分のおむつを準備する必要があったので購入頻度はかなり多かったのですが、今は紙おむつサブスクを利用しているので、購入頻度がだいぶ減って楽になりました。」

【調査概要】

調査名：第3回 公立保育施設におけるおむつ持参に関する全国調査

調査対象：公立保育施設がある全国47都道府県 計1,406市区町村の保育課

調査期間：2026年1月23日～3月11日

調査方法：電話による聞き取り調査（一部は書面で実施）

■BABY JOBが提供する「手ぶら登園」とは

『手ぶら登園』は、保育施設で紙おむつとおしりふきが使い放題になる日本初※4のサブスクです。保護者は「紙おむつに名前を手書きして持参する」という手間が無くなり、保育士はおむつの個別管理の手間が無くなるという、保護者・保育士双方の課題を解決するサービスです。2020年には、日本サブスクリプションビジネス大賞のグランプリを受賞しています。

現在BABY JOBが提供する紙おむつサブスクは、9,300施設以上（2026年2月時点）で導入されています。

手ぶら登園の詳細はこちらから：https://tebura-touen.com/

また保護者の負担をさらに軽減するために、紙おむつに加えて「お昼寝用コットカバーサブスク」や「食事用の紙エプロン・手口ふきサービス」を開始しています。

- お昼寝用コットカバーサブスク：https://nap.tebura-touen.com/- 食事用の紙エプロン・手口ふきサービス：https://tebura-touen.com/column/archives/3877

※4）2019年当時、BABY JOB調べ

※手ぶら登園(R)はBABY JOB株式会社の登録商標です。

■幼保・学校施設向け「誰でも決済」とは

幼保施設や学校内で発生する現金対応をなくし、先生と保護者の負担を軽減するキャッシュレスサービスです。先生はおつりの準備や保管をする手間がなくなり、保護者も様々な支払い方法を選べるので便利になります。このサービスは、こども誰でも通園制度や一時保育でもご利用いただけます。

誰でも決済サイト：https://daredemo-kessai.com/

■BABY JOBが提供する保育施設探しサポート「えんさがそっ♪」

保護者がスマホを使って片手で簡単に「保活」を行えるプラットフォーム「えんさがそっ♪」。

えんさがそっ♪HP：https://ensagaso.com/

保護者は、「えんさがそっ♪」を利用することで、自宅や現在地付近の保育施設を地図上で簡単に検索できたり、気になる保育施設をお気に入り登録して後からまとめて見返せたり、お問い合わせや見学の申し込みをすることができます。授乳中や子どもが寝ている間でも、時間や場所を問わずに気軽に活用できるので、「保活」がもっとスムーズに行えるようになります。

BABY JOB株式会社

すべての人が子育てを楽しいと思える社会を実現するために、保育施設向けの紙おむつとおしりふきのサブスク「手ぶら登園」などを中心に、子育てに関する社会課題の解決に取り組む会社です。



■名称：BABY JOB株式会社

■事業内容：子育て支援事業、保育施設サポート事業等

■代表取締役 上野 公嗣

■所在地：大阪府大阪市淀川区西中島6丁目7番8号

■設立：2018年10月1日

■資本金：1億円

■HP：https://baby-job.co.jp/

■保育施設向け紙おむつとおしりふきのサブスク「手ぶら登園」：https://tebura-touen.com/

■保育士向けオウンドメディア「手ぶら登園保育コラム」：https://tebura-touen.com/column/

■手ぶら登園公式Twitter：https://twitter.com/teburatouen

■保護者向け幼保施設の検索サイト「えんさがそっ♪」：https://ensagaso.com

■えんさがそっ♪公式Instagram：https://www.instagram.com/ensagaso/

■幼保・学校施設向けキャッシュレスサービス「誰でも決済」：https://daredemo-kessai.com/

■グループ会社：保育第三者評価株式会社：https://hoiku-hyouka.co.jp/