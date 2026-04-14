『北海道産ほたて』や『蟹いくら包み』、『北海道産北釧（ほくせん）〆いわし』など北の味覚が税込１１０円～！人気声優・下野紘さんが歌う新ＣＭソングも！なまらうまい！「かっぱの北海道祭り」開催！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2026年4月16日（木）～5月6日（水）の期間、「かっぱの北海道祭り」をかっぱ寿司全店にて開催いたします。

ゴールデンウィークを迎えるこの季節、かっぱ寿司では北海道産の豊かな食材を存分に楽しめる「かっぱの北海道祭り」をスタート！身が引き締まり旨みと甘みが詰まった『北海道産ほたて』、北海道釧路産まいわしを薄めの酢〆で仕上げた『北海道産北釧（ほくせん）〆いわし』、ずわい蟹のほぐし身にいくらをのせた贅沢な『蟹いくら包み』など、北の幸を使った豪華なラインアップが勢ぞろいです。

さらに、北海道の郷土料理「ちゃんちゃん焼き」をイメージした創作寿司『北海道郷土料理サーモンちゃんちゃん焼き風～北海道みそ使用～』や、コリコリとした食感の『北海道産ほたてひもチャンジャ風海苔包み』など、北海道ならではの味わいも多彩にご用意しました。ご家族・ご友人みなさまで北海道旅行気分をお楽しみいただけます。



また、４月16日(木)～４月２８日(火)まで、アプリ会員様限定にて、平日対象、ランチクーポン100円（税込）OFFも配信中です！この機会にぜひアプリへご登録いただき、お得にご利用ください。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、さまざまな取り組みを通して、皆様 と一緒に毎日のワクワクを積み重ねてまいります。

※ランチクーポンは４月16日(木)～４月２８日(火)までの平日開店～１７時までご利用いただけます。

【「かっぱの北海道祭り」概要と商品詳細】

・販売期間：2026年4月16日（木）～5月6日（水）予定

・販売店舗：かっぱ寿司全店(※一部改装中店舗は除く)

※『北海道産 北釧〆いわし』販売期間中、定番商品の『〆いわし』の販売を休止いたします。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。

※一部店舗では価格が異なります。

※掲載写真はイメージです。

※『北海道産たらば蟹の鉄砲汁』『北海道産たらば蟹の濃厚蟹旨ラーメン（細麺）』の「たらば蟹」は出汁用となります（お召し上がりは、おすすめしておりません）。スープに使用しているかにみそは「たらば蟹」ではございません。

『北海道産 ほたて』

一貫128円（税込140円）

北海道産のほたては、身が引き締まり、旨みと甘みが詰まっています。目玉商品として特別価格でご提供いたします。

※店内飲食限定

『蟹いくら包み』

一貫128円（税込140円）

ずわい蟹のほぐし身の上にいくらをのせ、海苔包みで。

贅沢な一品です。

※店内飲食限定、当商品の素材は北海道産ではございません。

注意 辛

『北海道産ほたてひもチャンジャ風海苔包み』

一貫100円（税込110円）～

コリコリした食感のほたてひもチャンジャ風をシャリと合わせ、海苔で包んでお召し上がりいただきます。

海苔との相性がよく、風味と食感を一緒に楽しめます。

注意 辛

『北海道産ほたてひもチャンジャ風大葉包み』

一貫100円（税込110円）～

コリコリした食感のほたてひもチャンジャ風をシャリと合わせ、大葉で包んでお召し上がりいただきます。

大葉の風味とよくなじみ相性の良さを楽しめます。

『北海道産 北釧〆いわし』

一貫100円（税込110円）

北海道釧路産まいわしを使用。

薄めの酢〆で刺身のような生感を残し、生姜をあしらいました。

さっぱりとお召し上がりいただけます。

直火炙り

『北海道産 北釧〆いわし塩炙り』

一貫100円（税込110円）

北海道産・北釧〆いわしを香ばしく塩炙りに。

脂の旨みと引き締まった身をお楽しみください。

『北海道産 にしん』

二貫146円（税込160円）～

塩〆にされた北海道産にしんを

使用。生姜をあしらい食べやすくしました。

直火炙り

『北海道郷土料理サーモンちゃんちゃん焼き風～北海道みそ使用～』

二貫146円（税込160円）～

人気ネタサーモンに、青ねぎとちゃんちゃん焼きのタレをのせて炙り、北海道郷土料理のちゃんちゃん焼き風に仕立てました。

『北海道3貫盛り』

三貫300円（税込330円）～

北海道の海の恵みを一皿に。

ほたて・北釧〆いわし・にしん、贅沢3貫を一皿でお楽しみください。

※店内飲食限定

【かっぱ寿司TVCM「みんなのかっぱ寿司のうた北海道祭り」篇 】

・タイトル：「みんなのかっぱ寿司のうた北海道祭り」篇

・放映開始日：2026年4月16日（木）

・放送地域：全国（一部エリアを除く）

・URL：https://youtu.be/8A5RRBvO-_s

・内容：北海道産の豊かな食材を使った「かっぱの北海道祭り」の開始にあわせて放映する新CMです。人気声優・下野紘さんが歌唱する「かーっぱかっぱ♪」のCMソングにのせて、ほたてひも包み110円（税込）をはじめとした北海道の旬の味わいをご紹介します。

■ストーリーボード

＜下野さん歌＞かーっぱかっぱ＜下野紘さん歌＞新鮮ほたてがやってきた♪＜下野さん合いの手＞うまいっ！＜下野さん歌＞かーっぱかっぱ＜下野さん合いの手＞ほたてひも包みは＜下野紘さん歌＞110円♪＜下野さん合いの手＞さらに！？＜下野紘さん歌＞かーっぱ かーっぱ＜下野紘さん歌＞アプリを使えば 超お得♪＜下野さん合いの手＞やったー！＜下野紘さんNA＞かっぱの北海道祭り！＜下野紘さん歌＞かーっぱ寿司♪

■CMナレーター 下野紘さん プロフィール

下野紘（しものひろ） 4 月 21 日／東京都生まれ。

アイムエンタープライズ所属。

代表作は『僕のヒーローアカデミア シリーズ』荼毘役、『鬼滅の刃』我妻善逸役、『進撃の巨人シリーズ』コニー・スプリンガー役など。

リリース内画像素材：https://x.gd/3q8wK