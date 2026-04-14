「D-Wash平野南港通」２０２６年４月オープン！

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの大和ハウスパーキング株式会社は、2026年4月15日、大阪市平野区に市内初、大阪府としては当社2店舗目となる純水洗車場「D-Wash（ディー・ウォッシュ）平野南港通」をオープンします。

当社では、基本コンセプト「洗車＋ のライフスタイル空間へ」を掲げ、ただ車を洗うための場所ではなく、思わず立ち寄りたくなる洗車場を目指し「D-Wash」を展開しています。2024年8月以降、関東や北陸、東海、関西、九州エリアの15カ所に洗車場を開設してきました。

2024年9月に大阪府茨木市にオープンした「D-Wash中環南茨木」では、大阪府内外から多くのお客様にご利用いただいており、予約制の手洗いブースは特に高い稼働状況が続いております。こうした利用状況を踏まえ、大阪エリアで高まる質の高い手洗い洗車へのニーズに応えるため、このたび新たに「D-Wash平野南港通」をオープンすることとなりました。

■「D-Wash平野南港通」について

本施設が面する南港通は大阪市南部を東西に結ぶ、大阪市住之江区から平野区にかけての幹線道路であり、日常的に車を利用するお客様にも立ち寄りやすい立地です。車向け手洗いブース（屋根あり）9車室を備え、両サイドに各種ホースを設置。さらに、バイク向け手洗いブース2車室に加え、大・小2種類のバイクガレージを各７車室設けています。既存店同様、アプリによる完全予約制や、バイクガレージ契約者向けのバイク洗車無料サービスなどを通じて、愛車を長くきれいに保てる環境を整えています。

また、大阪府内1店舗目として展開してきた「D-Wash中環南茨木」は、大阪府北摂エリアを中心に多くのお客様にご利用いただいています。こうした利用状況を踏まえ、大阪府における「D-Wash」の展開を検討する中で、大阪市南部での利用需要を想定し、「D-Wash平野南港通」を開設します。

■施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2640_1_35a8ce2fddeb92dfba2ded69c0cb6cfe.jpg?v=202604140251 ]

※１．キャンペーン価格はオープンキャンペーンの予価です。本キャンペーンは2026年4月15日～同年4月27日を予定しています。

■周辺地図

■「D-Wash」ブランドについて

「D-Wash」ブランドは、「洗車＋ のライフスタイル空間へ」をコンセプトとしたストレスフリーで水にこだわった洗車ブランドです。

例えば、洗車機で素早く洗車したいお客さまも、ブースを利用しご自身で洗車したいお客さまも満足いただけるような洗車場施設・サービスの拡充を図っています。また、使用する水は全て高純度の純水（大型浄水器を場内に設置し精製した水）です。純水は、カルシウムやマグネシウムといった不純物をほとんど含まないため、洗車後の拭き上げが不要なほど水跡が残りにくく、当社では「拭かないスタイル」を推奨しています。

■会社概要

大和ハウスグループの駐車場会社として、全国で 3,454カ所、86,574台（2026年 3月末現在）の駐車場「D-Parking」を運営。土地活用のノウハウを活かし、土地の価値を高める駐車場をつくる会社として地域社会に貢献しています。

以 上