初夏を感じるトロピカルな味わいつぶつぶ食感×３つの味「ハイチュウ＜つぶつぶトロピカルミックス＞」もちもちジューシー「ハイチュウプレミアム＜甘熟マンゴー＞」４月28日（火）新発売

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也）は、心地よい食感とジューシーな味わいが特長のソフトキャンディ「ハイチュウ」から、 “つぶつぶ食感”が楽しい「ハイチュウ＜つぶつぶトロピカルミックス＞」と、超もちもち食感と濃厚な果実感を楽しめる「ハイチュウプレミアム＜甘熟マンゴー＞」を4月28日(火)より全国で新発売いたします。

「ハイチュウ＜つぶつぶトロピカルミックス＞」は、パッションフルーツ・グァバ・ドラゴンフルーツの3種のトロピカルフレーバーがひと粒で楽しめる品質に、“つぶつぶ”ならではの楽しい食感をプラス。家族とのシェアや外出先でのリフレッシュにもぴったりな商品です。

「ハイチュウプレミアム＜甘熟マンゴー＞」は、アルフォンソマンゴー果汁を使用した濃厚でジューシーな味わいと、かみ始めは柔らかくも適度な弾力を両立した“超もちもち食感”が特長。頑張る自分へのちょっとしたご褒美や、気分転換にも最適です。

ジューシーな南国フルーツの味わいと多彩な食感が楽しめるラインアップの発売で、お客様に笑顔をお届けしてまいります。

■ハイチュウ＜つぶつぶトロピカルミックス＞

トロピカルフルーツ３種(パッションフルーツ、グァバ、ドラゴンフルーツ)の３つの味をひと粒で楽しめるハイチュウ

・フルーツのジューシーな味わいと噛み心地の良さに加え、“つぶつぶ食感”の楽しさをプラス

■パイチュウプレミアム＜甘熟マンゴー＞

かみ始めは柔らかくも適度な弾力を両立した「超もちもち食感」のハイチュウ。

アルフォンソマンゴー果汁使用を使用した、濃厚でジューシーな果実感が特長。