Sansan、240万件超の企業情報をダウンロード可能に

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社は、ビジネスデータベース「Sansan」において、未接点企業（※1）の情報をダウンロードできる新機能を実装しました。

本機能により、Sansanに搭載されている240万件を超える企業データベースから、これまで接点のなかった企業の基本情報を抽出し、CSV形式でダウンロードすることが可能になりました。営業活動に活用できる企業リストの効率的な作成を可能にし、新規顧客開拓の加速を後押しします。

■提供の背景

労働人口の減少や市場環境の変化が進む中、限られた人員でいかに新規顧客を開拓するかが、企業における重要な課題となっています。しかし、新規開拓のための営業リストを作成する際、担当者はWeb検索や外部サービスなど複数の情報源を横断しながら企業情報を収集し、自社との接点の有無を一つひとつ突合してリストへ転記する必要があり、多くの時間と手間がかかっていました。また、情報源が分散することで、データの粒度や更新状況にばらつきが生じるといった課題もありました。

ビジネスデータベース「Sansan」には、240万件を超える企業情報があらかじめ搭載されています。これまでも、Sansanに登録された名刺情報とひも付く企業、すなわち自社と接点のある企業に限り、企業情報をダウンロードして営業活動に活用することができました。今回、接点がない企業についても基本情報をダウンロードできるようにすることで、営業リスト作成にかかる負担を削減し、新規顧客へのアプローチをより効率的かつ迅速に行える環境を提供すべく、本機能の開発に至りました。

■本ソリューションの概要

Sansanに搭載されている240万件を超える企業データベースから、業種や従業員数、所在地などの条件を指定して企業を抽出し、営業活動に活用できるリストとしてCSV形式でダウンロードできます。接点がない企業についてダウンロード可能な基本項目は、「企業名」「郵便番号」「住所」「法人番号」「企業カスタム項目（※2）」です。一方、すでに接点がある企業については、さらに従業員数や業種などの情報もあわせてダウンロード可能です。

また、本機能では営業のホワイトリストとして活用しやすいよう各項目が整理された状態で取得できるため、手間なく効率的に新規開拓のアプローチリストを作成できます。チーム内での共有や既存の営業管理ツールへの取り込みにも活用でき、営業組織全体で新規開拓を推進できます。

企業情報のダウンロード画面（イメージ）

本機能は、Sansanの最新ライセンスにおける「Standard」または「Enterprise」プランの契約企業を対象に、追加料金なしで提供します。

なお、従業員数や業種などの詳細項目は、別サービス「Sansan Data Intelligence」を導入することでダウンロードが可能になります。詳細は下記の問い合わせ先までご連絡ください。

■本機能に関する問い合わせ先

・Sansanを利用している場合：当社の営業担当者までご連絡ください。

・Sansanを利用していない場合：プロダクトサイト（https://jp.sansan.com/）の問い合わせよりご連絡ください。

※1：本機能における、接点の定義は以下の通りです。

接点のある企業：名刺画像またはEmail情報がある名刺を所有している

接点のない企業：名刺画像またはEmail情報がある名刺を所有していない

※2：企業カスタム項目とは、「契約商品」や「顧客分類」など、自社独自のカスタム項目を作成し、企業ごとに情報を管理できる機能です。詳細はヘルプページ(https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/30800472202777-%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%81%A8%E3%81%AF)をご覧ください。

（以上）

■名刺管理から、収益を最大化する「Sansan」

Sansanは、名刺管理を超えたビジネスデータベースです。名刺やメールといった接点から得られる情報を正確にデータ化し、全社で共有できるデータベースを構築します。あらかじめ搭載している240万件以上の企業情報や商談をはじめとする営業活動の情報も一元管理できるようにすることで、これまで気付けなかったビジネス機会を最大化し、売上の拡大を後押しします。また、名刺関連の業務や商談準備を効率化することで、社員一人ひとりの生産性を高め、コストの削減も可能にします。

https://jp.sansan.com/

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：73億50百万円（2026年2月28日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/