『Delta Force』新シーズン「エコー」発表！『トゥームレイダー』コラボも決定！「デルタ祭り」でレジェンドスキン無料配布！

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質なタクティカルFPS『Delta Force』を手がける Team Jade は、最新シーズン４月21日アップデート予定の「エコー」を発表しました。今回の発表では、新オペレーター「モールス」や『トゥームレイダー』コラボ、オペレーションズ・ウォーフェア両モードの大型コンテンツも一挙公開されています。さらに、ゴールデンウィーク特別イベント「デルタ祭り」にで、レジェンドスキンの無料配布や限定デルタチケットなど、豪華特典が盛りだくさん。

■「デルタ祭り開催――レジェンドスキン無料＆限定デルタチケットで新シーズンを祝おう

ゴールデンウィークの開始にあわせ、「デルタ祭り」に先立つ早期ログイン特典がスタート。ログインするだけで伝説スキンが無料で手に入るほか、限定デルタチケット2,600枚も配布。新シーズンの幕開けを飾る豪華なお祭りとなっています。

■『トゥームレイダー』とのコラボレーション決定

今シーズンでは、人気シリーズ『トゥームレイダー』との公式コラボも発表されました。主人公ララ・クロフトの精神性をテーマに、オペレーター「ルナ」が特別な外観としてその魅力を表現。さらに、サバイバル要素を取り入れたコラボイベントも展開予定です。

■新オペレーター＆新武器――プレイスタイルの選択肢が拡大

新オペレーターのルーク・エバリー（コードネーム：モールス） が登場。偵察型オペレーターとして、索敵と妨害を駆使し戦場をコントロールする能力を持ち、チームの攻勢を支援します。武器面では、高い継戦能力を誇るAR57と、重装甲にも対応する大口径スナイパーライフルM82が追加され、より多様な戦術構築が可能となります。

■オペレーションズ拡張――自由度を高める新サンドボックス体験

オペレーションズモードでは、探索性と自由度を高める新要素が複数追加されます。パルクールチャレンジでは、移動技術を競うランキング要素が導入され、オペレーターごとの特性を活かしたプレイが求められます。また、「トレジャーハント＆ギフト」では、報酬の発見や保管、さらにはプレイヤー間での共有といったインタラクティブ要素が追加され、戦場に新たな遊び方が生まれます。コレクションルームも拡張され、武器ディスプレイや新たな収集アイテムが登場。プレイ実績で入手できるカスタマイズ可能なサッカーボールなど、ユニークな要素も追加されています。

■新マップ「ウムス運河」――「移動より戦闘」を体現する激戦区

ウォーフェアモードには、新マップ「ウムス運河」が登場。本作12番目のウォーフェアマップとして、「移動より戦闘」を重視した設計により、テンポの速い高密度な戦闘を実現しています。開けた塹壕地帯や密集した屋内エリア、中央の貨物船を巡るチョークポイントなど、多様な戦術が求められる構造となっており、「攻防」および「占領」の両モードに対応。さらに、D1エリアではミサイル攻撃により建物を破壊し、巨大なクレーターを生成することが可能で、戦況をリアルタイムに変化させるダイナミックな戦闘が展開されます。

■ビークル＆戦闘システム強化――戦術の幅がさらに拡張

ウォーフェアモードでは、ビークルと戦闘システムにも大幅なアップデートが実施されます。IFVには誘導ミサイルが追加され、AAVには攻撃者を可視化するカウンターファイアレーダーが搭載されるなど、戦術の選択肢が拡大。さらに、複数の車両にサーマルイメージング機能が導入され、索敵能力も強化されています。加えて、モバイル環境向けのエイムアシストや三人称視点ドライビングの導入、戦闘中の活躍に応じてバフを得られる「オーバーロードポイント（OP）」など、新たな戦闘要素も加わりました。

■2026年eスポーツ展開も本格始動

2026年のeスポーツ計画も公開されました。今年は2つの「Delta Force Invitational」が開催予定で、6月には中国にて「ウォーフェア」大会が実施されます。あわせて、アメリカおよびEMEA地域向けのオープン予選も順次スタート予定です。

新シーズン「Echo」に関する詳細は、公式X--Delta Force Game Japan（@DeltaForceG_JP）にてご確認いただけます。『Delta Force』は今後も進化を続ける戦場体験を提供していきます。

『Delta Force』概要

タイトル：Delta Force

開発：Team Jade

パブリッシャー：TiMi Studio Group

プラットフォーム：PC/Consoles/Mobile

PC版&モバイル版正式リリース日：2025年4月22日

コンソール版正式リリース日：2025年8月19日

料金：基本無料、ゲーム内課金あり

公式サイト：https://www.playdeltaforce.com/ja/

PlayStation：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014058/

XBOX：https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/KEYWORD/9NRMZXGKP4NM

iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6451399876

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proxima.dfm&gl=jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proxima.dfm&gl=jp)

Steam：https://store.steampowered.com/app/2507950/Delta_Force/?l=japanese

X：https://x.com/DeltaForceG_JP

YouTube：https://www.youtube.com/@DeltaForceGameJP

Discord：https://discord.gg/deltaforcejp

『Delta Force』について

『Delta Force』は、デルタフォースシリーズ最新作として基本プレイ無料のタクティカルシューターで、大規模なマルチプレイモードに加え、シングルプレイや協力プレイのキャンペーンも楽しめる作品です。豊富な武器カスタマイズなど、魅力あふれる内容で登場。

Team Jadeについて

Team Jadeは、TiMi Studio Groupに所属、『Call of Duty: Mobile』や、10年以上にわたり人気を誇るPCシューターゲーム『Assault Fire』の開発で知られ、BAFTAやTGAなどの受賞歴を持つ業界のベテランが集う精鋭開発チームです。