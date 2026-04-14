シダスジャパン、全国7エリアでポップアップストアを順次開催

シダスジャパン株式会社

多くのトップアスリートから支持されているフランス発スポーツ用品の開発・販売を行うシダスジャパン株式会社（本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:杉山 浩章）は、2026年4月18日(土)から5月31日(日)までの期間、北海道を皮切りに全国7エリアでポップアップストアを順次開催します。2026年2月に実施したブランド初のポップアップストアで、実際に履いて違いを体感できる売場への手応えを得たことを受け、今回はリカバリーサンダル「ReCoLA（リコラ）」、リカバリールームシューズ「UTIPPA（ウチッパ）」の2026年春夏新モデルも加え、足元のコンディショニング改善をより身近に感じられる提案をします。

ブランド初開催で見えた体験型売場への確かな反響

シダスジャパンは、2026年2月にハンズ名古屋店で、ブランド初となるポップアップストアを開催。前回は、「ReCoLA」と「UTIPPA」を見て、触れて、履いて選べる場を通じて商品の価値を伝える構成としていました。

会期中は「UTIPPA」のブラックカラーが特に女性のお客様を中心に人気が高く、「ReCoLA」もブラックカラーが男性からのニーズの大きい結果となりました。実際に履いていただくことで違いが伝わりやすいという手応えも得られ、店頭で体感いただくことの重要性をあらためて確認しました。

こうした反響を踏まえ、今回は北海道を皮切りに、より多くの地域でリアルな接点を広げていきます。単なる販売機会の拡大ではなく、シダスジャパンが提案する“足元から整える”価値を、生活者に直接体感していただく機会として位置づけています。

試し履き体験と春夏新モデルで足元のコンディショニング改善を身近に提案

前回のハンズ名古屋店での出店風景

今回のポップアップでは、前回好評だった試し履き体験コーナーを継続して展開します。履き心地やフィット感、足当たりの違いは実際に履くことで伝わりやすく、自分に合った一足を選びやすいのが特長です。商品を並べるだけでなく、履いて体感すること自体を売場の価値として訴求します。

あわせて、2026年春夏新モデルの「ReCoLA」「UTIPPA」も紹介します。今シーズンのコンセプトである「日常に溶け込むリカバリー」のもと、機能性に加えて日常の装いや暮らしになじみやすいラインアップを提案。自分用としてはもちろん、“母の日”など家族への贈り物を探す場としても活用いただける構成とし、足元をいたわる選択肢を広げていきます。

開催スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68483/table/54_1_b46c8c5a9b53ec5104d1465c36f2d81b.jpg?v=202604140251 ]

※営業時間は店舗に準ずる

※土日を中心にスタッフがアテンド（不在時間が発生する場合があります）

「UTIPPA」とは

アスリートから長年支持されるシダスのインソール技術を取り入れたリカバリールームシューズです。歩行時に足裏のアーチへアプローチする独自構造により、日常の室内時間を“休息のためのコンディショニング”へと変えていきます。また、UTIPPAは一般医療機器（※）として届出されており、血行促進、疲労回復といった効果が期待されます。2026年春夏モデルでは、デニム素材の新色に加え、春夏らしいタオル素材のラインアップも展開し、機能性だけでなく、暮らしや空間になじみやすい一足へと広がっています。

https://shop.sidas.co.jp/utippa-lp

※番号:27B3X00325955902

「ReCoLA」とは

シダス独自のEVA配合素材「CoL Arch Form（コルアーキフォーム）」を搭載した一体成型リカバリーサンダル。柔らかさと安定感の黄金比で足元のブレを抑え、アーチを支えてアライメントを整えます。軽量で、甲をしなやかに包む形状も特長。UTIPPAと同様、一般医療機器として届出。2026年春夏モデルでは、従来のスライドタイプに加えて新たにトングタイプを展開し、日常の装いに取り入れやすいカラーラインアップも拡充しました。

https://shop.sidas.co.jp/recola-lp

※届出番号:27B3X00325955903

【シダスジャパン株式会社について】

1980年代の商社時代からシダスワールドに携わっていた現代表が2009年に設立した日本支社。インソールブランド「シダス」をメインに、医療向けに開発されたインソールブランド「ポディアテック」、先進の技術で寒暖から体を守る温度コントロールブランド「サーミック」を展開しています。30年以上に渡ってスポーツ分野をサポートしてきた経験と蓄積されたデータをもとに、現在では本国フランスの商品開発にも参画、日本人に合った商品づくりを行っています。

会社名：シダスジャパン株式会社

代表取締役社長：杉山浩章

設立：2009年6月

資本金：3,000万円

所在地：神奈川県横浜市中区不老町2-9-1関内ワイズビル7F

事業内容：スポーツ用品、スポーツ機器、ソックス、靴並びにそれらに関連する物品の輸出入、販売

URL：https://sidasjapan.jp