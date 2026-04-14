月例中古タワーマンション動向　東京都心部の価格が下落(2026年3月実績)

株式会社マーキュリー

不動産ビッグデータとAI等のテクノロジーを活用し、不動産マーケティングプラットフォームを提供する株式会社マーキュリー（本社：東京港区 代表取締役：陣 隆浩、証券コード5025、以下「当社」）は、独自調査による中古タワーマンションの最新流通動向を発表致します。

2026年3月に中古流通した東京23区と大阪市の行政区別データです。

■東京23区

東京23区では1,039戸が流通し、70平方メートル あたりの平均価格は2億747万円でした。

最も高かったのは千代田区の3億930万円、最も低かったのは葛飾区の8,378万円で、70平方メートル あたりの平均価格が1億円を下回ったのは練馬区と葛飾区の2区のみでした。

前年同月比は23区全体で＋1,867万円（＋9.9％）と前年の水準を大きく上回りましたが、前月比は＋256万円（＋1.3％）で微増にとどまりました。上昇12区に対して下落が11区と約半数の区で下落しました。千代田区、港区といった都心部の価格が下落しています。

■大阪市

大阪市では472戸が流通し、70平方メートル あたりの平均価格は1億2,917万円でした。

最も高かったのは北区の1億6,638万円、最も低かったのは平野区の3,153万円で、平均価格が1億円を上回ったのは4区ありました。

前年同月比は大阪市全体で＋2,507万円(＋24.1％)と前年の水準を大きく上回り、前月比も＋985万円（＋8.3％）で、8区で価格が上昇しています。価格が高く、流通戸数も多い北区の価格が大きく上昇し、全体相場を押し上げています。

・Realnetマンションサマリの新築マンションデータと中古流通マンションデータを基に算出

・首都圏で1995年以降に新築分譲されたマンションの平均面積68.27平方メートル （2026年3月末時点、投資用マンションは除く）を元に70平方メートル 価格として算出

・対象エリアにおいて2025年3月、2026年2月から2026年3月末に流通した流通時点における築年数が20年以内で20階建て以上の中古マンションが対象

【サービスURL】

■Realnetニュース

https://news.real-net.jp/

【Realnet(リアルネット)について】

当社が提供するRealnet（リアルネット）は、不動産ビッグデータと最新のテクノロジーを融合した不動産マーケティングプラットフォームです。

現在は、新築マンションデベロッパー向けマーケティングシステムの提供や仲介業者向けのコンテンツ提供等、多面的なサービスを提供しています。今後もサービス拡大と利便性向上に向け、さらに努力を続けてまいります。

サービスURL：https://real-net.jp/

【マーキュリーについて】

当社は、1991年の創業以来「不動産ビッグデータ」を武器に、事業を展開してきました。

「Big Data × Technology で不動産の未来は私たちが動かす。」をビジョンとして掲げ、近年は従来のビッグデータに、AI等のテクノロジーを用いて不動産マーケティングプラットフォームを提供しております。

これからも高品質なサービスを提供し続けることで、更なる顧客満足と事業の拡大を目指します。そして不動産ビジネスに関わるあらゆるステークホルダーの最良の選択の為に「確信」を届けてまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社マーキュリー

所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー42階

URL：https://mcury.jp/

代表取締役：陣 隆浩

設立年月：1991年5月